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Posted 21 октября 2023, 08:10

Published 21 октября 2023, 08:10

Modified 21 октября 2023, 08:15

Updated 21 октября 2023, 08:15

В России начали падать цены на iPhone 15

В России начали падать цены на iPhone 15

21 октября 2023, 08:10
Фото: 1MI.
В России смартфон iPhone 15 Pro подешевел до 125 тысяч рублей, сообщает «Hi-Tech Mail.ру».

Этот смартфон появился на рынке около месяца назад, но уже сейчас российские магазины снижают его стоимость. Если в самом начале продаж она достигала 170 тысяч рублей, то сейчас его можно приобрести за 125-135 тысяч. В результате, разница с первоначальной ценой составляет более 12%.

С чем связана такая ситуация, не раскрывается.

Добавим, что отличительные особенности iPhone 15 Pro — это его корпус из титана, закругленные боковые грани, мощный порт USB-C и новая кнопка, которая заменила переключатель беззвучного режима.

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