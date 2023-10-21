В России начали падать цены на iPhone 15

Этот смартфон появился на рынке около месяца назад, но уже сейчас российские магазины снижают его стоимость. Если в самом начале продаж она достигала 170 тысяч рублей, то сейчас его можно приобрести за 125-135 тысяч. В результате, разница с первоначальной ценой составляет более 12%.