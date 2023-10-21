В России начали падать цены на iPhone 15

Posted 21 октября 2023, 08:10
Published 21 октября 2023, 08:10
Modified 21 октября 2023, 08:15
Updated 21 октября 2023, 08:15
Этот смартфон появился на рынке около месяца назад, но уже сейчас российские магазины снижают его стоимость. Если в самом начале продаж она достигала 170 тысяч рублей, то сейчас его можно приобрести за 125-135 тысяч. В результате, разница с первоначальной ценой составляет более 12%.
С чем связана такая ситуация, не раскрывается.
Добавим, что отличительные особенности iPhone 15 Pro — это его корпус из титана, закругленные боковые грани, мощный порт USB-C и новая кнопка, которая заменила переключатель беззвучного режима.