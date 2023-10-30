Как легко сэкономить на туре до 40% от стоимости

Цены на зарубежные туры продолжают расти — прежде всего, из-за стоимости авиаперелетов, в том числе эконом-классом. Так, билеты в Турцию подорожали в среднем в два раза, в Таиланд — до 79 тыс. рублей, а в Египет — до 42 тыс. рублей. Слетать в ОАЭ теперь стало дороже почти в три раза — билет в эту страну обойдется в 57,8 тыс. рублей. В полтора раза выросла цена перелета на Шри-Ланку — до 63,2 тыс. рублей, заметил эксперт.