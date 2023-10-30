Как легко сэкономить на туре до 40% от стоимости

Posted 30 октября 2023, 16:44
Published 30 октября 2023, 16:44
Modified 30 октября 2023, 16:48
Updated 30 октября 2023, 16:48
Цены на зарубежные туры продолжают расти — прежде всего, из-за стоимости авиаперелетов, в том числе эконом-классом. Так, билеты в Турцию подорожали в среднем в два раза, в Таиланд — до 79 тыс. рублей, а в Египет — до 42 тыс. рублей. Слетать в ОАЭ теперь стало дороже почти в три раза — билет в эту страну обойдется в 57,8 тыс. рублей. В полтора раза выросла цена перелета на Шри-Ланку — до 63,2 тыс. рублей, заметил эксперт.
Несмотря на это, среди москвичей в преддверии новогодних праздников наблюдается спрос на туры в ОАЭ, Таиланд, на Гоа и Шри-Ланку, рассказал Морозов. При этом, по его словам, если забронировать пакетный тур заранее, то можно сэкономить 30-40% от его стоимости.
Путешествовать по России тоже становится накладно. В этом году наблюдается рост цен на туры по Золотому кольцу. «Причина — рост стоимости транспортных услуг, экскурсионного обслуживания, а в отдельных музеях еще и входных билетов», — отметил Морозов. В среднем, однодневный тур по Подмосковью и Золотому кольцу обойдется дороже по сравнению с прошлым годом на 15-20%.