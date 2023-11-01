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Posted 31 октября 2023, 22:13

Published 31 октября 2023, 22:13

Modified 31 октября 2023, 22:19

Updated 31 октября 2023, 22:19

Эксперты объяснили, почему не стоит покупать зелень в пластиковой упаковке

Эксперты объяснили, почему не стоит покупать зелень в пластиковой упаковке

31 октября 2023, 22:13
Фото: 1MI.
Зелень и салаты в пластиковых контейнерах или целлофане могут представлять опасность для здоровья, пишет Лайф со ссылкой на специалиста детского технопарка «SuperFood Технологии» Росбиотеха Анну Пискарёву.

По словам специалиста, загрязнённость такой продукции микробами настолько высока, что может создавать риски для здоровья.

Если в момент упаковки зелени имелись поврежденные листья, то возникает большая вероятность размножения бактерий Salmonella enterica. Важно также правильно хранить зелень, когда ее принесли из супермаркета домой.

«Если вы не использовали всю зелень после вскрытия упаковки, достаньте ее из целлофана, поставьте в емкость с водой и уберите в холодильник. Растения, содержащие много эфирных масел, например, розмарин и тимьян, лучше завернуть в пергаментную бумагу или фольгу», — посоветовала эксперт.
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#Здоровье#Питание#Зелень#Пластиковая упаковка#Загрязнение#Микробы#Бактерии#Салаты#Хранение#Газ#Микроорганизмы#Целлофан#Влажность#Фольга#Пергаментная бумага
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