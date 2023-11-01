Эксперты объяснили, почему не стоит покупать зелень в пластиковой упаковке

Posted 31 октября 2023, 22:13
Published 31 октября 2023, 22:13
Modified 31 октября 2023, 22:19
Updated 31 октября 2023, 22:19
По словам специалиста, загрязнённость такой продукции микробами настолько высока, что может создавать риски для здоровья.
Если в момент упаковки зелени имелись поврежденные листья, то возникает большая вероятность размножения бактерий Salmonella enterica. Важно также правильно хранить зелень, когда ее принесли из супермаркета домой.
«Если вы не использовали всю зелень после вскрытия упаковки, достаньте ее из целлофана, поставьте в емкость с водой и уберите в холодильник. Растения, содержащие много эфирных масел, например, розмарин и тимьян, лучше завернуть в пергаментную бумагу или фольгу», — посоветовала эксперт.