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Posted 28 октября 2023, 09:41

Published 28 октября 2023, 09:41

Modified 28 октября 2023, 09:43

Updated 28 октября 2023, 09:43

Диетолог назвала последствия бесконтрольного приема витаминов

Диетолог назвала последствия бесконтрольного приема витаминов

28 октября 2023, 09:41
Фото: 1MI.
Специалист по питанию Мария Волынкина предупредила граждан об опасности неконтролируемого приема витаминов, пишет News.ру.

Она отметила, что витамины, минералы и аминокислоты следует принимать только после консультации с медицинским специалистом, иначе это может вызвать проблемы со здоровьем.

Она перечислила последствия неправильного употребления таких препаратов. Симптомами отравления могут быть аллергическая реакция, тошнота, рвота, высокая температура, лихорадка. Кроме того, могут появиться высыпания на коже.

В связи с этим, специалист рекомендует сдать анализы перед началом приема препаратов, чтобы точно знать, какие компоненты и в каком объеме нужны организму.

К примеру, цинк укрепляет иммунную систему и необходим для заживления ран, однако избыток этого элемента может привести к отравлению организма.

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#Илья Протвинов#Общество#Здоровье#Питание#Аллергия#Витамины
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