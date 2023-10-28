Диетолог назвала последствия бесконтрольного приема витаминов

Она отметила, что витамины, минералы и аминокислоты следует принимать только после консультации с медицинским специалистом, иначе это может вызвать проблемы со здоровьем.



Она перечислила последствия неправильного употребления таких препаратов. Симптомами отравления могут быть аллергическая реакция, тошнота, рвота, высокая температура, лихорадка. Кроме того, могут появиться высыпания на коже.



В связи с этим, специалист рекомендует сдать анализы перед началом приема препаратов, чтобы точно знать, какие компоненты и в каком объеме нужны организму.