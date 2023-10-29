Диетолог рассказал о страшных последствиях переедания

Posted 29 октября 2023, 13:42
Published 29 октября 2023, 13:42
Modified 29 октября 2023, 13:49
Updated 29 октября 2023, 13:49
Эксперт предупреждает о возможных вредных последствиях переедания для здоровья. Он отмечает, что употребление большого количества пищи одновременно создает дополнительную нагрузку на органы, ответственные за пищеварение. Желудок, печень и поджелудочная железа испытывают трудности при обработке такого объема пищи.
Это может привести к набору лишнего веса и развитию диабета, а также повлечь за собой риск сердечного приступа из-за перегрузки сердца. Переедание может вызывать затрудненное дыхание, одышку, учащение сердечного ритма и повышение артериального давления.
Гинзбург также указывает на другие негативные последствия излишнего потребления пищи: атеросклероз, подагру. Эти заболевания являются серьезными и могут потребовать хирургического вмешательства.