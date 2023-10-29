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Posted 29 октября 2023, 13:42

Published 29 октября 2023, 13:42

Modified 29 октября 2023, 13:49

Updated 29 октября 2023, 13:49

Диетолог рассказал о страшных последствиях переедания

Диетолог рассказал о страшных последствиях переедания

29 октября 2023, 13:42
Фото: 1MI.
Переедание может вызвать не только тяжесть в животе, но и более серьезные последствия, сообщил «Москва 24» диетолог Михаил Гинзбург.

Эксперт предупреждает о возможных вредных последствиях переедания для здоровья. Он отмечает, что употребление большого количества пищи одновременно создает дополнительную нагрузку на органы, ответственные за пищеварение. Желудок, печень и поджелудочная железа испытывают трудности при обработке такого объема пищи.

Это может привести к набору лишнего веса и развитию диабета, а также повлечь за собой риск сердечного приступа из-за перегрузки сердца. Переедание может вызывать затрудненное дыхание, одышку, учащение сердечного ритма и повышение артериального давления.

Гинзбург также указывает на другие негативные последствия излишнего потребления пищи: атеросклероз, подагру. Эти заболевания являются серьезными и могут потребовать хирургического вмешательства.

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#Илья Протвинов#Общество#Здоровье#Атеросклероз#Медицина
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