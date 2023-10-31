Разрушен миф о вреде куриных яиц

Posted 30 октября 2023, 21:12
Published 30 октября 2023, 21:12
Modified 30 октября 2023, 21:16
Updated 30 октября 2023, 21:16
Участники эксперимента употребляли ежедневно в пищу по три яйца в течение 28 дней. За это время у них улучшилось количество микроэлементов и показатели крови, витаминов, холина и «хорошего холестерина» (ЛПВП).
Единственным минусом оказалось лишь минимальное повышение одного маркера резистентности к инсулину, но его нивелировали другие положительные эффекты.
При этом польза употребления в пищу яичного желтка оказалась выше, чем белка. Желток содержит холестерин, но вместе с тем и множество полезных веществ — холин (особенно ценно), почти все витамины, включая большинство витаминов группы В, антиоксиданты (в том числе, полезнейшие лютеин и зеаксантин), важные для организма жирные кислоты и т. д.
Также установлено, что в желтках содержится больше кальция, меди, йода, железа, марганца, фосфора, селена и цинка. А вот в белках — магния и калия.
Практический вывод по результатам исследования таков: необязательно съедать по три яйца в день, но одно точно пойдет на пользу организму.