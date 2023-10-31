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Posted 30 октября 2023, 21:12

Published 30 октября 2023, 21:12

Modified 30 октября 2023, 21:16

Updated 30 октября 2023, 21:16

Разрушен миф о вреде куриных яиц

Разрушен миф о вреде куриных яиц

30 октября 2023, 21:12
Фото: 1MI.
До сих пор считалось, что яйца содержат холестерин и по этой причине могут нанести вред здоровью. Однако результаты исследования, опубликованные в авторитетном журнале Nutrients, приводят к противоположному выводу.

Участники эксперимента употребляли ежедневно в пищу по три яйца в течение 28 дней. За это время у них улучшилось количество микроэлементов и показатели крови, витаминов, холина и «хорошего холестерина» (ЛПВП).

Единственным минусом оказалось лишь минимальное повышение одного маркера резистентности к инсулину, но его нивелировали другие положительные эффекты.

При этом польза употребления в пищу яичного желтка оказалась выше, чем белка. Желток содержит холестерин, но вместе с тем и множество полезных веществ — холин (особенно ценно), почти все витамины, включая большинство витаминов группы В, антиоксиданты (в том числе, полезнейшие лютеин и зеаксантин), важные для организма жирные кислоты и т. д.

Также установлено, что в желтках содержится больше кальция, меди, йода, железа, марганца, фосфора, селена и цинка. А вот в белках — магния и калия.

Практический вывод по результатам исследования таков: необязательно съедать по три яйца в день, но одно точно пойдет на пользу организму.

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