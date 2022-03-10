Во «ВКонтакте» на 40% выросло число просмотров видео

Posted 10 марта 2022, 18:28
Published 10 марта 2022, 18:28
Modified 25 июля, 21:34
Updated 25 июля, 21:34
Выросло количество просмотров видеороликов на 40% и загрузок коротких видео в «Клипах» — в два раза. Восьмого марта была достигнута рекордная отметка в 1,75 миллиарда просмотров видеороликов и 600 миллионов просмотров за сутки.Об этом информирует ria.ru.
В соцсети ежедневно регистрируется большое количество людей. За последние полмесяца аудитория ВК выросла на 300 тысяч человек, и это не предел. Ежедневные регистрации выросли на 20%, как и число созданных «дружб» в соцсети. На 12% увеличилось количество звонков, что говорит о потребности людей в общении.
Кроме того, платформа дает возможность начинающим и профессиональным авторам популяризировать свой контент. Ранее соцсеть запустила несколько инструментов для общения с призовым фондом в 100 миллионов рублей. А к Восьмому марта был запущен челлендж в «Клипах». Победители смогут выиграть 100 умных колонок «Маруся» и возможность снять совместные ролики с популярными авторами клипов.
Также была открыта программа поддержки авторов. Администрация приняла решение временно отказаться от собственного дохода в инструментах для монетизации авторов. Такое решение даст возможность блогерам получить 100% дохода от показа рекламы в соцсети. Они смогут заработать около 600 миллионов рублей.