Во «ВКонтакте» на 40% выросло число просмотров видео

В соцсети ежедневно регистрируется большое количество людей. За последние полмесяца аудитория ВК выросла на 300 тысяч человек, и это не предел. Ежедневные регистрации выросли на 20%, как и число созданных «дружб» в соцсети. На 12% увеличилось количество звонков, что говорит о потребности людей в общении.