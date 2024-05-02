Наводим порядок в гардеробной: как правильно организовать хранение вещей

Posted 2 мая, 12:31
Published 2 мая, 12:31
Modified 9 сентября, 22:29
Updated 9 сентября, 22:29
Порядок в гардеробной можно навести всего лишь раз, а потом только поддерживать. Нужно лишь придерживаться определенных принципов систематизации и хранения вещей. Уборка в гардеробной — это индивидуальный процесс, но есть два главных правила порядка.
Руководствуясь этими нехитрыми правилами, смело приступайте к наведению порядка в гардеробной.
Продумайте, какую одежду вы носите чаще, и мысленно разложите ее по зонам: одежда для офиса, для спорта, для праздника, для дома, нижнее белье, зимняя или летняя одежда. Определитесь, будете ли вы хранить в гардеробной еще какие-либо вещи: сумки, аксессуары, обувь, шляпы. Если да, то тоже выделите под них место.
Важная деталь — кто именно будет пользоваться гардеробной: только вы или все члены семьи. Нужно, чтобы каждому было удобно находить свои вещи, иначе порядок сохранится ненадолго.
И последнее — нужно выделить время на разбор вещей в гардеробной. Не стоит это делать в несколько этапов, иначе процесс растянется на неопределенное время и в конце концов закончится все тем же беспорядком. Идеально — выделите под уборку в гардеробной весь день.
Достаньте из шкафов всю одежду, даже сезонную, которая хранится в самых дальних ящиках. Разложите по комнате всё, что вы хотите поместить в гардеробную, и отсортируйте по назначению: верхнюю одежду, носки, джинсы, платки, сумки, обувь, платья и т. д.
Поочередно берите каждую вещь и оценивайте ее состояние, то, как часто вы ей пользуетесь, хотите ли вы еще раз ее надеть, приносит ли она вам радость или отрицательные эмоции, не дублирует ли эта вещь другую.
Безжалостно избавляйтесь от ненужных вещей в гардеробной:
Еще один важный момент, которым любят злоупотреблять практически все девушки. Не желая расстаться с любимой вещью, ее переводят в категорию домашней одежды и оставляют «на потом». Так вы никогда не наведете порядок в гардеробной и не сможете освободить пространство для новой одежды.
Выбрасывайте ненужные вещи сразу, не откладывая в долгий ящик, не оставляйте их дома. Поместите их в коробки, чтобы потом раздать нуждающимся, или отнесите в пункт сбора подержанных вещей.
Уже перебранные вещи отсортируйте и разложите для начала по сезонам: если это теплое время года, то нужно убрать подальше в шкаф теплые свитеры и обувь, а место поближе заполнить сарафанами и шортами.
Отсортированные по видам предметы должны занимать отдельную полку или место на стеллаже. Не стоит в гардеробной хранить все вместе: джинсы складывайте с джинсами, платья с платьями и т. д. Большую часть вещей желательно хранить вертикально: так они будут занимать в гардеробной меньше места и сразу же будут бросаться в глаза.
Мы предлагаем разложить вещи в гардеробной по следующим категориям.
Теперь определите, где будет размещаться каждая категория, и приступайте к комплектации гардеробной.
Перед тем как разложить вещи в гардеробной, запомните одно правило: порядок в вещах должен служить вам, а не вы ему. Поэтому разложите вещи так, чтобы было удобно и комфортно пользоваться гардеробной каждый день.
Полезные хитрости для хранения вещей
Для начала зонируйте гардеробную — определите, где и что будет храниться. Даже самый неудобный шкаф можно усовершенствовать, подобрав необходимые и компактные аксессуары.
Составьте список аксессуаров, которые помогут правильно организовать пространство в гардеробной. Могут понадобится:
Постарайтесь использовать пространство по максимуму: помогут выдвижные вешалки и полки, держатели и крючки на дверцах, подвесные кармашки. Цель — задействовать каждый сантиметр гардеробной, чтобы было компактно и одновременно удобно.
Если позволяет пространство гардеробной, то полки можно установить от пола до потолка. На самых высоких и низких полках храните вещи, которые используете нечасто (например, праздничные наряды или сезонные вещи), на средних полках разложите вещи, которые должны быть всегда под рукой.
Если изначально высота полок большая, то установите дополнительные ярусы. Также для дополнительных полок можно использовать пространство под штангой — сюда можно отправить на хранение перчатки, шарфы, шапки.
Очень функциональны выдвижные полки, которые не крепятся к стенам, а устанавливаются в любом полезном пространстве. На таких полках удобно хранить белье, носки, футболки, аксессуары. Если полки слишком широкие, то дополнительно приобретите специальные разделители, чтобы не смешивать вещи из различных категорий.
Увеличить возможности небольшой гардеробной помогают навесные и раздвижные телескопические полки. Их можно использовать для различных предметов: от аксессуаров до обуви. Компактный вариант — тканевые полки, на которых удобно хранить немнущиеся вещи: джинсы, свитеры, полотенца.
Если вы ранее хранили вещи в шкафу, но вам явно не хватает этого пространства, то обратите внимание на готовые гардеробные системы. Это модульные системы, состоящие из большого количества различных элементов, что позволяет компактно разместить любые предметы.
Базовые комплекты гардеробных систем могут включать в себя: стеллажи, полки, выдвижные ящики, штанги для одежды, вешалки и крючки различных видов. Нестандартные модули могут комплектоваться выдвижными зеркалами, брючницами, ящичками для галстуков, подставками под ювелирные изделия и др. Вы можете выбрать любую комплектацию гардеробной по своим размерам и требованиям.
Главное преимущество гардеробной системы — возможность подстроить наполнение конструкции под конкретные нужды. Производители отечественных гардеробных учли тот факт, что большинство россиян не могут выделить под хранение вещей отдельное помещение. Поэтому предлагаются варианты с установкой стеллажей вдоль одной из стен: например, в прихожей или спальне.
Стеллажи не перегружают интерьер и не занимают много пространства, поэтому подходят владельцам даже небольших квартир.
Если в гардеробной не хватает полочек, но есть необходимое пространство, то поместите туда напольные ящики. Вы можете приобрести открытые ящики со стеллажами, с дверцами и без, вертикальные и горизонтальные, с несколькими отделениями под любой размер гардеробной.
В ящиках с дверцами удобно разложить одежду, а в открытых лучше хранить обувь. Есть тканевые и пластиковые емкости. Первые — очень легкие, их можно перемещать и передвигать, устанавливать друг на друга, чтобы сэкономить пространство. Вторые тоже можно разместить компактно, лучше использовать в стационарном виде.
Также есть специальные ящики с держателями для обуви. Они позволяют компактно расположить обувь в гардеробной в полувертикальном положении. Подходят для открытого хранения туфель, кроссовок, ботинок, которые надеваются достаточно часто.
Рекомендуем для ящиков с одеждой приобрести специальные разделители — полезный аксессуар из пластика, который поможет разделить стопки вещей, чтобы они не распадались и не смешивались между собой.
В коробках очень удобно хранить обувь. Это убережет от беспорядка и поможет систематизировать обувь по сезону. Не убирайте в закрытые коробки повседневную обувь, иначе вы просто забудете о ней. Такие емкости хорошо подходят для сезонной обуви, которую нужно убрать на время и защитить от запыления.
Выбирайте сетчатые коробки с дышащим материалом, чтобы обеспечить доступ воздуха к обуви. Есть специальные коробки-обувницы с несколькими отделениями, где можно компактно разложить несколько пар сезонной обуви.
Не выбрасывайте коробки от обуви, их вполне можно приспособить для хранения других вещей и предметов. Такие самодельные боксы лучше не размещать на полках, а хранить на полу в гардеробной.
Для хранения вещей в гардеробной хорошо подходят тканевые коробки. Они прекрасно вписываются в любой интерьер, легко размещаются на полках и стеллажах, их удобно доставать и переносить.
В большие коробки с крышками либо на молнии удобно прятать сезонные вещи. Одежда будет надежно защищена от пыли и моли. Их желательно убирать на верхние полки шкафа, чтобы освободить место для повседневной одежды.
Идеальный вариант для тех, у кого не получается сохранять ровные стопки, но кто любит порядок, — органайзеры. Есть небольшие боксы для хранения мелких аксессуаров, украшений для волос, очков, косметики. Их можно поместить на полку или в выдвижной ящик гардеробной.
В большие органайзеры с распределителями можно разложить носки, футболки, нижнее белье. Выбирайте модели из воздухопроницаемых материалов, чтобы вещи могли «дышать». Это убережет ваш шкаф от неприятных запахов.
Сэкономить место в гардеробной помогут подвесные органайзеры, которые можно прикрепить на стену или внутреннюю сторону дверцы шкафа. В таких боксах можно быстро найти и достать понадобившуюся вещь.
Небольшие легкие корзинки и декоративные кофры украсят интерьер вашей гардеробной. На полках можно разместить маленькие пластиковые или плетеные корзины для хранения мелких вещей, аксессуаров, носков, колготок. В больших напольных корзинах удобно поместить зонтики, перчатки, платки, шарфы, а также сезонные вещи.
Вешалки — обязательная часть любой гардеробной. Лучше запастись несколькими моделями для разных категорий вещей.
Откажитесь от проволочных моделей — ткань на них будет растягиваться под собственной тяжестью и деформироваться, а также от лакированных вешалок — с них легко соскальзывает одежда.
Не размещайте в гардеробной модели вешалок вразнобой: матерчатые должны висеть рядом с матерчатыми, деревянные рядом с деревянными и т. п. Следите, чтобы вешалки соответствовали вашему размеру: если они будут слишком маленькими, вещи обвиснут, если слишком большими — вещи будут пузыриться на плечах.
Хороший вариант хранения вещей — напольные вешалки. Их можно разместить в любом удобном пространстве. На таких вешалках удобно хранить предметы для повседневной носки, в том числе обувь. Есть многоуровневые модели с полками, стеллажами, ящиками — они легко собираются и разбираются и не занимают много места.
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