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Posted 2 мая, 12:31

Published 2 мая, 12:31

Modified 9 сентября, 22:29

Updated 9 сентября, 22:29

Наводим порядок в гардеробной: как правильно организовать хранение вещей

Наводим порядок в гардеробной: как правильно организовать хранение вещей

2 мая 2024, 12:31
Фото: market.yandex.ru
Наводим порядок в гардеробной: как правильно организовать хранение вещей
Что делать с одеждой в гардеробной, чтобы каждая вещь находилась под рукой, а в шкафу царил порядок? Продуманная система хранения, лайфхаки и хитрые приспособления для компактного размещения вещей.

Сортируем вещи каждый сезон

Порядок в гардеробной можно навести всего лишь раз, а потом только поддерживать. Нужно лишь придерживаться определенных принципов систематизации и хранения вещей. Уборка в гардеробной — это индивидуальный процесс, но есть два главных правила порядка.

  1. Вещи должны быть разложены так, чтобы их было видно.
  2. В максимальной доступности должны быть разложены вещи, которыми вы пользуетесь чаще других.

Руководствуясь этими нехитрыми правилами, смело приступайте к наведению порядка в гардеробной.

Составляем план хранения вещей

Продумайте, какую одежду вы носите чаще, и мысленно разложите ее по зонам: одежда для офиса, для спорта, для праздника, для дома, нижнее белье, зимняя или летняя одежда. Определитесь, будете ли вы хранить в гардеробной еще какие-либо вещи: сумки, аксессуары, обувь, шляпы. Если да, то тоже выделите под них место.

Важная деталь — кто именно будет пользоваться гардеробной: только вы или все члены семьи. Нужно, чтобы каждому было удобно находить свои вещи, иначе порядок сохранится ненадолго.

И последнее — нужно выделить время на разбор вещей в гардеробной. Не стоит это делать в несколько этапов, иначе процесс растянется на неопределенное время и в конце концов закончится все тем же беспорядком. Идеально — выделите под уборку в гардеробной весь день.

Нужно, чтобы каждому было удобно находить свои вещи, иначе порядок сохранится ненадолгоНужно, чтобы каждому было удобно находить свои вещи, иначе порядок сохранится ненадолго
Нужно, чтобы каждому было удобно находить свои вещи, иначе порядок сохранится ненадолго. Фото: Изображение Midjourney

Разбираем вещи

Достаньте из шкафов всю одежду, даже сезонную, которая хранится в самых дальних ящиках. Разложите по комнате всё, что вы хотите поместить в гардеробную, и отсортируйте по назначению: верхнюю одежду, носки, джинсы, платки, сумки, обувь, платья и т. д.

Поочередно берите каждую вещь и оценивайте ее состояние, то, как часто вы ей пользуетесь, хотите ли вы еще раз ее надеть, приносит ли она вам радость или отрицательные эмоции, не дублирует ли эта вещь другую.

Безжалостно избавляйтесь от ненужных вещей в гардеробной:

  • растянутых и обвисших свитеров;
  • одежды в катышках и с протертостями;
  • одиноких носков и колготок со стрелками;
  • одежды, которую вы не надевали более двух сезонов подряд;
  • вещей, которые стали малы или велики.

Еще один важный момент, которым любят злоупотреблять практически все девушки. Не желая расстаться с любимой вещью, ее переводят в категорию домашней одежды и оставляют «на потом». Так вы никогда не наведете порядок в гардеробной и не сможете освободить пространство для новой одежды.

Выбрасывайте ненужные вещи сразу, не откладывая в долгий ящик, не оставляйте их дома. Поместите их в коробки, чтобы потом раздать нуждающимся, или отнесите в пункт сбора подержанных вещей.

Выбрасывайте ненужные вещи сразу, не откладывая в долгий ящик, не оставляйте их домаВыбрасывайте ненужные вещи сразу, не откладывая в долгий ящик, не оставляйте их дома
Выбрасывайте ненужные вещи сразу, не откладывая в долгий ящик, не оставляйте их дома. Фото: Изображение Midjourney

Сортируем вещи

Уже перебранные вещи отсортируйте и разложите для начала по сезонам: если это теплое время года, то нужно убрать подальше в шкаф теплые свитеры и обувь, а место поближе заполнить сарафанами и шортами.

Отсортированные по видам предметы должны занимать отдельную полку или место на стеллаже. Не стоит в гардеробной хранить все вместе: джинсы складывайте с джинсами, платья с платьями и т. д. Большую часть вещей желательно хранить вертикально: так они будут занимать в гардеробной меньше места и сразу же будут бросаться в глаза.

Мы предлагаем разложить вещи в гардеробной по следующим категориям.

  1. Одежда для вешалки: брюки, пальто, пиджаки, юбки, кардиганы, рубашки.
  2. Гардероб для нижней части тела: джинсы, шорты, бриджи.
  3. Гардероб для верхней части тела: свитеры, толстовки, футболки, топы.
  4. Специальная одежда: форменная или офисная одежда, спортивная форма, купальники.
  5. Нижнее белье.
  6. Носочно-чулочные изделия.
  7. Обувь.
  8. Аксессуары: пояса, шарфы, платки, косынки, галстуки.
  9. Сумки.

Теперь определите, где будет размещаться каждая категория, и приступайте к комплектации гардеробной.

Отсортированные по видам предметы должны занимать отдельную полку или место на стеллажеОтсортированные по видам предметы должны занимать отдельную полку или место на стеллаже
Отсортированные по видам предметы должны занимать отдельную полку или место на стеллаже. Фото: Изображение Midjourney

Лайфхаки для хранения вещей

Перед тем как разложить вещи в гардеробной, запомните одно правило: порядок в вещах должен служить вам, а не вы ему. Поэтому разложите вещи так, чтобы было удобно и комфортно пользоваться гардеробной каждый день.

Полезные хитрости для хранения вещей

  • Крючки на вешалках в гардеробной должны смотреть в одну сторону. Развешивайте предметы в определенном порядке: например, от длинных к коротким или от объемных до легких. Размещайте на вешалках только ту одежду, которая легко мнется. Не развешивайте джинсы, кардиганы. Свитеры, футболки — эти предметы лучше разложить на стопки. Так они займут меньше места.
  • Сумки лучше хранить в верхней или нижней части шкафа в специальных чехлах. Внутрь набейте бумагу, чтобы они не деформировались.
  • Используйте метод вертикального складывания, особенно если вещей одной категории слишком много. Это сэкономит место и позволит сохранить порядок.
  • Ремни и галстуки разложите в специальные модули с разделителями: каждый аксессуар в отдельную ячейку. Также для них можно сделать отдельную вешалку на дверце шкафа. Но в этом случае надо продумать пространство так, чтобы ремни не соприкасались с одеждой — иначе можно получить затяжки.
  • Стопки с одеждой не располагайте близко друг к другу. Не делайте стопки выше 20–25 см, иначе полка может обвалиться. Правила хранения вещей в стопке: количество предметов не более пяти, размещение в один ряд. В противном случае, если вы потянетесь во второй ряд, «башня» обрушится и снова воцарится беспорядок.
  • Чулочно-носочные изделия, нижнее белье разложите в выдвижных ящиках. Здесь тоже помогут разделители, чтобы носки не перепутались.
  • Используйте пространство под вешалками. Там можно разместить полки для обуви или небольшие органайзеры либо корзины для вещей.
  • Несезонную одежду или предметы, которые используете реже, разместите в менее доступных местах — на дальние полки или на антресоли.
  • Обувь храните на нижних полках гардеробной или в специальных ящиках, но так, чтобы ее было видно, иначе вы просто забудете, какая пара обуви у вас есть, и она будет пылиться в шкафу.
  • Верхнюю одежду убирайте на сезон в матерчатый чехол. Меховые изделия предварительно почистите и обработайте антимольным средством.
Разложите вещи так, чтобы было удобно и комфортно пользоваться ими каждый деньРазложите вещи так, чтобы было удобно и комфортно пользоваться ими каждый день
Разложите вещи так, чтобы было удобно и комфортно пользоваться ими каждый день. Фото: Изображение Midjourney

Оснащаем гардеробную дополнительными элементами

Для начала зонируйте гардеробную — определите, где и что будет храниться. Даже самый неудобный шкаф можно усовершенствовать, подобрав необходимые и компактные аксессуары.

Составьте список аксессуаров, которые помогут правильно организовать пространство в гардеробной. Могут понадобится:

  • ящики или органайзеры с отделениями;
  • разделители в ящики для мелких предметов;
  • вешалки для разных типов одежды:
  • коробки для вещей или обуви;
  • дополнительные полки и стеллажи;
  • подвесная система для хранения сумок;
  • кофры или корзины.

Постарайтесь использовать пространство по максимуму: помогут выдвижные вешалки и полки, держатели и крючки на дверцах, подвесные кармашки. Цель — задействовать каждый сантиметр гардеробной, чтобы было компактно и одновременно удобно.

Полки

Если позволяет пространство гардеробной, то полки можно установить от пола до потолка. На самых высоких и низких полках храните вещи, которые используете нечасто (например, праздничные наряды или сезонные вещи), на средних полках разложите вещи, которые должны быть всегда под рукой.

Если изначально высота полок большая, то установите дополнительные ярусы. Также для дополнительных полок можно использовать пространство под штангой — сюда можно отправить на хранение перчатки, шарфы, шапки.

Очень функциональны выдвижные полки, которые не крепятся к стенам, а устанавливаются в любом полезном пространстве. На таких полках удобно хранить белье, носки, футболки, аксессуары. Если полки слишком широкие, то дополнительно приобретите специальные разделители, чтобы не смешивать вещи из различных категорий.

Очень функциональны выдвижные полки, которые не крепятся к стенамОчень функциональны выдвижные полки, которые не крепятся к стенам
Очень функциональны выдвижные полки, которые не крепятся к стенам. Фото: market.yandex.ru
Очень функциональны выдвижные полки, которые не крепятся к стенамОчень функциональны выдвижные полки, которые не крепятся к стенам
Очень функциональны выдвижные полки, которые не крепятся к стенам. Фото: market.yandex.ru
Очень функциональны выдвижные полки, которые не крепятся к стенамОчень функциональны выдвижные полки, которые не крепятся к стенам
Очень функциональны выдвижные полки, которые не крепятся к стенам. Фото: market.yandex.ru

Увеличить возможности небольшой гардеробной помогают навесные и раздвижные телескопические полки. Их можно использовать для различных предметов: от аксессуаров до обуви. Компактный вариант — тканевые полки, на которых удобно хранить немнущиеся вещи: джинсы, свитеры, полотенца.

Увеличить возможности небольшой гардеробной помогают навесные и раздвижные телескопические полкиУвеличить возможности небольшой гардеробной помогают навесные и раздвижные телескопические полки
Увеличить возможности небольшой гардеробной помогают навесные и раздвижные телескопические полки. Фото: market.yandex.ru
Увеличить возможности небольшой гардеробной помогают навесные и раздвижные телескопические полкиУвеличить возможности небольшой гардеробной помогают навесные и раздвижные телескопические полки
Увеличить возможности небольшой гардеробной помогают навесные и раздвижные телескопические полки. Фото: market.yandex.ru
Увеличить возможности небольшой гардеробной помогают навесные и раздвижные телескопические полкиУвеличить возможности небольшой гардеробной помогают навесные и раздвижные телескопические полки
Увеличить возможности небольшой гардеробной помогают навесные и раздвижные телескопические полки. Фото: market.yandex.ru

Стеллажи

Если вы ранее хранили вещи в шкафу, но вам явно не хватает этого пространства, то обратите внимание на готовые гардеробные системы. Это модульные системы, состоящие из большого количества различных элементов, что позволяет компактно разместить любые предметы.

Если вы ранее хранили вещи в шкафу, то обратите внимание на модульные системыЕсли вы ранее хранили вещи в шкафу, то обратите внимание на модульные системы
Если вы ранее хранили вещи в шкафу, то обратите внимание на модульные системы. Фото: market.yandex.ru
Если вы ранее хранили вещи в шкафу, то обратите внимание на модульные системыЕсли вы ранее хранили вещи в шкафу, то обратите внимание на модульные системы
Если вы ранее хранили вещи в шкафу, то обратите внимание на модульные системы. Фото: market.yandex.ru
Если вы ранее хранили вещи в шкафу, то обратите внимание на модульные системыЕсли вы ранее хранили вещи в шкафу, то обратите внимание на модульные системы
Если вы ранее хранили вещи в шкафу, то обратите внимание на модульные системы. Фото: market.yandex.ru

Базовые комплекты гардеробных систем могут включать в себя: стеллажи, полки, выдвижные ящики, штанги для одежды, вешалки и крючки различных видов. Нестандартные модули могут комплектоваться выдвижными зеркалами, брючницами, ящичками для галстуков, подставками под ювелирные изделия и др. Вы можете выбрать любую комплектацию гардеробной по своим размерам и требованиям.

Базовые комплекты гардеробных систем могут включать в себя: стеллажи, полки, выдвижные ящикиБазовые комплекты гардеробных систем могут включать в себя: стеллажи, полки, выдвижные ящики
Базовые комплекты гардеробных систем могут включать в себя: стеллажи, полки, выдвижные ящики. Фото: market.yandex.ru

Главное преимущество гардеробной системы — возможность подстроить наполнение конструкции под конкретные нужды. Производители отечественных гардеробных учли тот факт, что большинство россиян не могут выделить под хранение вещей отдельное помещение. Поэтому предлагаются варианты с установкой стеллажей вдоль одной из стен: например, в прихожей или спальне.

Стеллажи не перегружают интерьер и не занимают много пространства, поэтому подходят владельцам даже небольших квартир.

Стеллажи не перегружают интерьер и не занимают много пространстваСтеллажи не перегружают интерьер и не занимают много пространства
Стеллажи не перегружают интерьер и не занимают много пространства. Фото: market.yandex.ru
Стеллажи не перегружают интерьер и не занимают много пространстваСтеллажи не перегружают интерьер и не занимают много пространства
Стеллажи не перегружают интерьер и не занимают много пространства. Фото: market.yandex.ru
Стеллажи не перегружают интерьер и не занимают много пространстваСтеллажи не перегружают интерьер и не занимают много пространства
Стеллажи не перегружают интерьер и не занимают много пространства. Фото: market.yandex.ru

Ящики

Если в гардеробной не хватает полочек, но есть необходимое пространство, то поместите туда напольные ящики. Вы можете приобрести открытые ящики со стеллажами, с дверцами и без, вертикальные и горизонтальные, с несколькими отделениями под любой размер гардеробной.

В ящиках с дверцами удобно разложить одежду, а в открытых лучше хранить обувь. Есть тканевые и пластиковые емкости. Первые — очень легкие, их можно перемещать и передвигать, устанавливать друг на друга, чтобы сэкономить пространство. Вторые тоже можно разместить компактно, лучше использовать в стационарном виде.

В ящиках с дверцами удобно разложить одежду, а в открытых лучше хранить обувьВ ящиках с дверцами удобно разложить одежду, а в открытых лучше хранить обувь
В ящиках с дверцами удобно разложить одежду, а в открытых лучше хранить обувь. Фото: market.yandex.ru
В ящиках с дверцами удобно разложить одежду, а в открытых лучше хранить обувьВ ящиках с дверцами удобно разложить одежду, а в открытых лучше хранить обувь
В ящиках с дверцами удобно разложить одежду, а в открытых лучше хранить обувь. Фото: market.yandex.ru
В ящиках с дверцами удобно разложить одежду, а в открытых лучше хранить обувьВ ящиках с дверцами удобно разложить одежду, а в открытых лучше хранить обувь
В ящиках с дверцами удобно разложить одежду, а в открытых лучше хранить обувь. Фото: market.yandex.ru

Также есть специальные ящики с держателями для обуви. Они позволяют компактно расположить обувь в гардеробной в полувертикальном положении. Подходят для открытого хранения туфель, кроссовок, ботинок, которые надеваются достаточно часто.

Рекомендуем для ящиков с одеждой приобрести специальные разделители — полезный аксессуар из пластика, который поможет разделить стопки вещей, чтобы они не распадались и не смешивались между собой.

Рекомендуем для ящиков с одеждой приобрести специальные разделителиРекомендуем для ящиков с одеждой приобрести специальные разделители
Рекомендуем для ящиков с одеждой приобрести специальные разделители. Фото: market.yandex.ru
Рекомендуем для ящиков с одеждой приобрести специальные разделителиРекомендуем для ящиков с одеждой приобрести специальные разделители
Рекомендуем для ящиков с одеждой приобрести специальные разделители. Фото: market.yandex.ru
Рекомендуем для ящиков с одеждой приобрести специальные разделителиРекомендуем для ящиков с одеждой приобрести специальные разделители
Рекомендуем для ящиков с одеждой приобрести специальные разделители. Фото: market.yandex.ru

Коробки

В коробках очень удобно хранить обувь. Это убережет от беспорядка и поможет систематизировать обувь по сезону. Не убирайте в закрытые коробки повседневную обувь, иначе вы просто забудете о ней. Такие емкости хорошо подходят для сезонной обуви, которую нужно убрать на время и защитить от запыления.

Выбирайте сетчатые коробки с дышащим материалом, чтобы обеспечить доступ воздуха к обуви. Есть специальные коробки-обувницы с несколькими отделениями, где можно компактно разложить несколько пар сезонной обуви.

Выбирайте сетчатые коробки с дышащим материаломВыбирайте сетчатые коробки с дышащим материалом
Выбирайте сетчатые коробки с дышащим материалом. Фото: market.yandex.ru
Выбирайте сетчатые коробки с дышащим материаломВыбирайте сетчатые коробки с дышащим материалом
Выбирайте сетчатые коробки с дышащим материалом. Фото: market.yandex.ru
Выбирайте сетчатые коробки с дышащим материаломВыбирайте сетчатые коробки с дышащим материалом
Выбирайте сетчатые коробки с дышащим материалом. Фото: market.yandex.ru

Не выбрасывайте коробки от обуви, их вполне можно приспособить для хранения других вещей и предметов. Такие самодельные боксы лучше не размещать на полках, а хранить на полу в гардеробной.

Для хранения вещей в гардеробной хорошо подходят тканевые коробки. Они прекрасно вписываются в любой интерьер, легко размещаются на полках и стеллажах, их удобно доставать и переносить.

В большие коробки с крышками либо на молнии удобно прятать сезонные вещи. Одежда будет надежно защищена от пыли и моли. Их желательно убирать на верхние полки шкафа, чтобы освободить место для повседневной одежды.

Для хранения вещей в гардеробной хорошо подходят тканевые коробкиДля хранения вещей в гардеробной хорошо подходят тканевые коробки
Для хранения вещей в гардеробной хорошо подходят тканевые коробки. Фото: market.yandex.ru
Для хранения вещей в гардеробной хорошо подходят тканевые коробкиДля хранения вещей в гардеробной хорошо подходят тканевые коробки
Для хранения вещей в гардеробной хорошо подходят тканевые коробки. Фото: market.yandex.ru
Для хранения вещей в гардеробной хорошо подходят тканевые коробкиДля хранения вещей в гардеробной хорошо подходят тканевые коробки
Для хранения вещей в гардеробной хорошо подходят тканевые коробки. Фото: market.yandex.ru

Органайзеры

Идеальный вариант для тех, у кого не получается сохранять ровные стопки, но кто любит порядок, — органайзеры. Есть небольшие боксы для хранения мелких аксессуаров, украшений для волос, очков, косметики. Их можно поместить на полку или в выдвижной ящик гардеробной.

В большие органайзеры с распределителями можно разложить носки, футболки, нижнее белье. Выбирайте модели из воздухопроницаемых материалов, чтобы вещи могли «дышать». Это убережет ваш шкаф от неприятных запахов.

Сэкономить место в гардеробной помогут подвесные органайзеры, которые можно прикрепить на стену или внутреннюю сторону дверцы шкафа. В таких боксах можно быстро найти и достать понадобившуюся вещь.

В большие органайзеры с распределителями можно разложить носки, футболки, нижнее бельеВ большие органайзеры с распределителями можно разложить носки, футболки, нижнее белье
В большие органайзеры с распределителями можно разложить носки, футболки, нижнее белье. Фото: market.yandex.ru
В большие органайзеры с распределителями можно разложить носки, футболки, нижнее бельеВ большие органайзеры с распределителями можно разложить носки, футболки, нижнее белье
В большие органайзеры с распределителями можно разложить носки, футболки, нижнее белье. Фото: market.yandex.ru
В большие органайзеры с распределителями можно разложить носки, футболки, нижнее бельеВ большие органайзеры с распределителями можно разложить носки, футболки, нижнее белье
В большие органайзеры с распределителями можно разложить носки, футболки, нижнее белье. Фото: market.yandex.ru

Корзины

Небольшие легкие корзинки и декоративные кофры украсят интерьер вашей гардеробной. На полках можно разместить маленькие пластиковые или плетеные корзины для хранения мелких вещей, аксессуаров, носков, колготок. В больших напольных корзинах удобно поместить зонтики, перчатки, платки, шарфы, а также сезонные вещи.

Небольшие легкие корзинки и декоративные кофры украсят интерьер вашей гардеробнойНебольшие легкие корзинки и декоративные кофры украсят интерьер вашей гардеробной
Небольшие легкие корзинки и декоративные кофры украсят интерьер вашей гардеробной. Фото: market.yandex.ru
Небольшие легкие корзинки и декоративные кофры украсят интерьер вашей гардеробнойНебольшие легкие корзинки и декоративные кофры украсят интерьер вашей гардеробной
Небольшие легкие корзинки и декоративные кофры украсят интерьер вашей гардеробной. Фото: market.yandex.ru
Небольшие легкие корзинки и декоративные кофры украсят интерьер вашей гардеробнойНебольшие легкие корзинки и декоративные кофры украсят интерьер вашей гардеробной
Небольшие легкие корзинки и декоративные кофры украсят интерьер вашей гардеробной. Фото: market.yandex.ru

Различные вешалки

Вешалки — обязательная часть любой гардеробной. Лучше запастись несколькими моделями для разных категорий вещей.

  • Плечики с расширенными и закругленными краями: идеально поддерживают форму костюмов и пиджаков, а на поперечную перекладину можно поместить брюки.
  • Вешалка с мягким наполнением (поролон) защищает от затяжек нежные ткани: атласные или шелковые платья, шифоновые сарафаны и блузы.
  • Плечики с зажимами для аккуратного хранения брюк и юбок.
  • Круглые вешалки с несколькими крючками для платков и шарфов.
  • Многоуровневые вешалки для хранения 4–5 предметов одновременно. Варианты: трансформеры, вешалки с перекладинами, вешалки-качели.

Откажитесь от проволочных моделей — ткань на них будет растягиваться под собственной тяжестью и деформироваться, а также от лакированных вешалок — с них легко соскальзывает одежда.

Вешалки — обязательная часть любой гардеробной. Лучше запастись несколькими моделями для разных категорий вещейВешалки — обязательная часть любой гардеробной. Лучше запастись несколькими моделями для разных категорий вещей
Вешалки — обязательная часть любой гардеробной. Лучше запастись несколькими моделями для разных категорий вещей. Фото: market.yandex.ru
Вешалки — обязательная часть любой гардеробнойВешалки — обязательная часть любой гардеробной
Вешалки — обязательная часть любой гардеробной. Фото: market.yandex.ru
Вешалки — обязательная часть любой гардеробнойВешалки — обязательная часть любой гардеробной
Вешалки — обязательная часть любой гардеробной. Фото: market.yandex.ru

Не размещайте в гардеробной модели вешалок вразнобой: матерчатые должны висеть рядом с матерчатыми, деревянные рядом с деревянными и т. п. Следите, чтобы вешалки соответствовали вашему размеру: если они будут слишком маленькими, вещи обвиснут, если слишком большими — вещи будут пузыриться на плечах.

Хороший вариант хранения вещей — напольные вешалки. Их можно разместить в любом удобном пространстве. На таких вешалках удобно хранить предметы для повседневной носки, в том числе обувь. Есть многоуровневые модели с полками, стеллажами, ящиками — они легко собираются и разбираются и не занимают много места.

Хороший вариант хранения вещей — напольные вешалки.Хороший вариант хранения вещей — напольные вешалки.
Хороший вариант хранения вещей — напольные вешалки.. Фото: market.yandex.ru
Хороший вариант хранения вещей — напольные вешалки.Хороший вариант хранения вещей — напольные вешалки.
Хороший вариант хранения вещей — напольные вешалки.. Фото: market.yandex.ru
Есть многоуровневые модели с полками, стеллажами, ящиками — они легко собираютсяЕсть многоуровневые модели с полками, стеллажами, ящиками — они легко собираются
Есть многоуровневые модели с полками, стеллажами, ящиками — они легко собираются. Фото: market.yandex.ru
Есть многоуровневые модели с полками, стеллажами, ящиками — они легко собираютсяЕсть многоуровневые модели с полками, стеллажами, ящиками — они легко собираются
Есть многоуровневые модели с полками, стеллажами, ящиками — они легко собираются. Фото: market.yandex.ru
#Покупки#Дом#Все материалы авторов#Одежда
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