Коалиция Берлускони проиграла на выборах в Италии

Posted 26 февраля 2013, 08:16
Published 26 февраля 2013, 08:16
Modified 18 августа 2022, 19:59
Updated 18 августа 2022, 19:59
На выборах в парламент Италии победила Левоцентристская коалиция в составе Демократической партии (ДП) и "Левые, экология, свобода" (СЕЛ). Об этом свидетельствуют официальные данные МВД, исполняющего функции избиркома. Левоцентристская коалиция во главе с лидером Демократической партии Пьером Луиджи Берсани одерживает победу с минимальным преимуществом, получая чуть меньше 30% голосов, на втором месте - возглавляемая экс-премьером Сильвио Берлускони правоцентристская коалиция.