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Posted 26 февраля 2013, 08:16

Published 26 февраля 2013, 08:16

Modified 18 августа 2022, 19:59

Updated 18 августа 2022, 19:59

Коалиция Берлускони проиграла на выборах в Италии

26 февраля 2013, 08:16
Коалиция Берлускони проиграла на выборах в Италии

На выборах в парламент Италии победила Левоцентристская коалиция в составе Демократической партии (ДП) и "Левые, экология, свобода" (СЕЛ). Об этом свидетельствуют официальные данные МВД, исполняющего функции избиркома. Левоцентристская коалиция во главе с лидером Демократической партии Пьером Луиджи Берсани одерживает победу с минимальным преимуществом, получая чуть меньше 30% голосов, на втором месте - возглавляемая экс-премьером Сильвио Берлускони правоцентристская коалиция.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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