Коалиция Берлускони проиграла на выборах в Италии

На выборах в парламент Италии победила Левоцентристская коалиция в составе Демократической партии (ДП) и "Левые, экология, свобода" (СЕЛ). Об этом свидетельствуют официальные данные МВД, исполняющего функции избиркома. Левоцентристская коалиция во главе с лидером Демократической партии Пьером Луиджи Берсани одерживает победу с минимальным преимуществом, получая чуть меньше 30% голосов, на втором месте - возглавляемая экс-премьером Сильвио Берлускони правоцентристская коалиция.