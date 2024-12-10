Сергей Светлаков признался, что едва не ударил Дмитрия Маликова

Posted 10 декабря, 17:17
Published 10 декабря, 17:17
Modified 10 декабря, 17:19
Updated 10 декабря, 17:19
Светлаков объяснил, что съемки проходили в летнее время, но его персонажу требовалось надевать тяжелую шубу. В одной из сцен, где был использован искусственный снег, Маликов начал выражать свое недовольство по поводу того, что снег падает ему на лицо. Такая информация предоставлена «Общественной службой новостей».
Светлаков откровенно признался, что поведение Маликова вызывало у него значительное раздражение. Конфликт завершился неожиданной и комической дуэлью на шпагах, которая разгорелась в бане.