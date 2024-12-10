Сергей Светлаков признался, что едва не ударил Дмитрия Маликова

Светлаков объяснил, что съемки проходили в летнее время, но его персонажу требовалось надевать тяжелую шубу. В одной из сцен, где был использован искусственный снег, Маликов начал выражать свое недовольство по поводу того, что снег падает ему на лицо. Такая информация предоставлена «Общественной службой новостей».