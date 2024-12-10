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Posted 10 декабря, 17:17

Published 10 декабря, 17:17

Modified 10 декабря, 17:19

Updated 10 декабря, 17:19

Сергей Светлаков признался, что едва не ударил Дмитрия Маликова

Сергей Светлаков признался, что едва не ударил Дмитрия Маликова

10 декабря 2024, 17:17
Фото: 1MI.
В программе «Шоу Воли» Сергей Светлаков поделился, что во время работы над картиной «Звезды в Сибири» у него возникло сильное желание ударить исполнителя Дмитрия Маликова.

Светлаков объяснил, что съемки проходили в летнее время, но его персонажу требовалось надевать тяжелую шубу. В одной из сцен, где был использован искусственный снег, Маликов начал выражать свое недовольство по поводу того, что снег падает ему на лицо. Такая информация предоставлена «Общественной службой новостей».

Светлаков откровенно признался, что поведение Маликова вызывало у него значительное раздражение. Конфликт завершился неожиданной и комической дуэлью на шпагах, которая разгорелась в бане.

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