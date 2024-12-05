Шнуров ответил на вопрос о кризисе среднего возраста

Posted 5 декабря, 15:43
Published 5 декабря, 15:43
Modified 5 декабря, 15:46
Updated 5 декабря, 15:46
Как сообщает Общественная служба новостей, артист рассказал о семи кошках, творчестве, личной жизни и отношению к спиртным напиткам. Шнуров ответил на вопросы о сотрудничестве с восходящими звездами российской поп-сцены — INSTASАМКОЙ и Люсей Чеботиной, а также прокомментировал возможный кризис среднего возраста, который ему все чаще приписывают в СМИ.
Лидер группы «Ленинград» считает, что он не сталкивался с кризисом среднего возраста. Более того, он назвал данное понятие социальным термином, под которым подразумевают нетипичное поведение отдельно взятых индивидов. Шнуров считает такой кризис мифом, которым сильный пол оправдывает свои пьяные загулы на рыбалке или в бане.
Сейчас сам артист сейчас относится к спиртному равнодушно, утверждая, что творчество может сподвигнуть человека отказаться даже от самой пагубной зависимости. Сергей заявил, что без алкоголя каждый прожитый им день стал лишь интереснее и ярче.