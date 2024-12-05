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Posted 5 декабря, 15:43

Published 5 декабря, 15:43

Modified 5 декабря, 15:46

Updated 5 декабря, 15:46

Сергей Шнуров

Шнуров ответил на вопрос о кризисе среднего возраста

5 декабря 2024, 15:43
Фото: 1MI. Сергей Шнуров
Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров пообщался с прессой, объяснив, почему он отказался от провокационного поведения на сцене и отошел от привычного для него образа «бунтаря». Теперь музыкант предпочитает занятия спортом более привычным для него ранее алкогольным возлияниям.

Как сообщает Общественная служба новостей, артист рассказал о семи кошках, творчестве, личной жизни и отношению к спиртным напиткам. Шнуров ответил на вопросы о сотрудничестве с восходящими звездами российской поп-сцены — INSTASАМКОЙ и Люсей Чеботиной, а также прокомментировал возможный кризис среднего возраста, который ему все чаще приписывают в СМИ.

Лидер группы «Ленинград» считает, что он не сталкивался с кризисом среднего возраста. Более того, он назвал данное понятие социальным термином, под которым подразумевают нетипичное поведение отдельно взятых индивидов. Шнуров считает такой кризис мифом, которым сильный пол оправдывает свои пьяные загулы на рыбалке или в бане.

Сейчас сам артист сейчас относится к спиртному равнодушно, утверждая, что творчество может сподвигнуть человека отказаться даже от самой пагубной зависимости. Сергей заявил, что без алкоголя каждый прожитый им день стал лишь интереснее и ярче.

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