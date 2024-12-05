Шнуров ответил на вопрос о кризисе среднего возраста

Сейчас сам артист сейчас относится к спиртному равнодушно, утверждая, что творчество может сподвигнуть человека отказаться даже от самой пагубной зависимости. Сергей заявил, что без алкоголя каждый прожитый им день стал лишь интереснее и ярче.