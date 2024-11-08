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Posted 8 ноября, 13:00

Published 8 ноября, 13:00

Modified 8 ноября, 13:00

Updated 8 ноября, 13:00

Variety назвала Юрий Борисов одним из кандидатов на «Оскар»

Юрий Борисов может получить «Оскар» за роль в «Аноре»

8 ноября 2024, 13:00
Фото: кадр из фильма «Анора». Variety назвала Юрий Борисов одним из кандидатов на «Оскар»
Американское издание Variety опубликовало список номинантов на престижную кинопремию «Оскар». В списке оказался российский актер Юрий Борисов.

Издание считает, что актер из России может побороться за награду в категории «Лучший актер второго плана». В список также попали Киран Калкин («Настоящая боль»), Гай Пирс («Бруталист»), Стэнли Туччи («Конклав») и Дензел Вашингтон («Гладиатор 2»). Последнего издание считает фаворитом в борьбе за данную награду.

Variety считает, что «Анора» получит ещё три номинации. Шон Бейкер будет номинирован на «Лучшего режиссера». Также фильм, по мнению издания, является главным претендентом на победу в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший оригинальный сценарий».

Официальное объявление номинантов состоится 21 декабря текущего года, а сама церемония вручения премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 23 января 2025 года.

Лента «Анора» рассказывает историю бруклинской стриптизерши Эни, которая познакомилась с русским мажором Иваном и они отправились в Лас-Вегас, чтобы пожениться. Однако родители Вани выступили против этого, и делают всё, чтобы свадьба не состоялась.

Помимо Юрия Борисова в фильме также снялись Алексей Серебряков, Дарья Екамасова и Марк Эйдельштейн. Премьера фильма состоялась на Канском кинофестивале, где «Анора» получила «Золотую пальмовую ветвь». Лента также была тепло принята критиками, которые отнесли её к «главным фестивальным премьерам года». Премьера ленты в России состоялась 17 октября. Она также стала фильмом открытия фестиваля актуального русского кино «Маяк 2024».

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