Юрий Борисов может получить «Оскар» за роль в «Аноре»

Лента «Анора» рассказывает историю бруклинской стриптизерши Эни, которая познакомилась с русским мажором Иваном и они отправились в Лас-Вегас, чтобы пожениться. Однако родители Вани выступили против этого, и делают всё, чтобы свадьба не состоялась.