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Posted 25 октября, 10:11

Published 25 октября, 10:11

Modified 25 октября, 10:13

Updated 25 октября, 10:13

Николь Кидман завела роман с молодым актером в новом фильме «Малышка»

Николь Кидман завела роман с молодым актером в новом фильме «Малышка»

25 октября 2024, 10:11
Фото: www.glamour.com
Николь Кидман завела роман с молодым актером в новом фильме «Малышка»
Актриса рассказала, что ей пришлось приостановить съёмки, потому что было слишком много интимных сцен, от которых она устала.

Новый фильм с Николь Кидман «Малышка» заставил всех говорить о себе и не зря, ведь это эротический триллер. Кидман играет Роми, генерального директора, чей брак трещит по швам, а Харрис Дикинсон — стажёра Сэмюэля, с которым героиня заводит роман.

В этом фильме так много интимных сцен, от которых главной героине стало не по себе. В какой то момент Кидман пришлось приостановить съёмки из-за напряжённости частых сексуальных сцен и бесконечных прикосновений.

Актриса рассказала, насколько она себя чувствовала некомфортно:

«В какой-то момент я подумала, что не хочу, чтобы меня трогали. Я больше не хочу этим заниматься, но в то же время я была вынуждена это делать», — говорила она.

Режиссер «Малышки» Галина Рейн призналась, что создала очень горячий фильм. Насколько он окажется хорошим или плохим, покажет время.

Помимо Николь Кидман и Харриса Дикинсона, в фильме снялись Софи Уилд, Антонио Бандерас, Жан Рено, Виктор Слезак, Эстер МакГрегор, Воган Райли и Ануп Десаи.

Фильм выйдет в кинотеатрах 25 декабря.

Николь Кидман и Антонио Бандерос в фильме «Малышка» 2024 годНиколь Кидман и Антонио Бандерос в фильме «Малышка» 2024 год
Николь Кидман и Антонио Бандерос в фильме «Малышка» 2024 год. Фото: www.glamour.com
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