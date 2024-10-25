Николь Кидман завела роман с молодым актером в новом фильме «Малышка»

Posted 25 октября, 10:11
Published 25 октября, 10:11
Modified 25 октября, 10:13
Updated 25 октября, 10:13
Новый фильм с Николь Кидман «Малышка» заставил всех говорить о себе и не зря, ведь это эротический триллер. Кидман играет Роми, генерального директора, чей брак трещит по швам, а Харрис Дикинсон — стажёра Сэмюэля, с которым героиня заводит роман.
В этом фильме так много интимных сцен, от которых главной героине стало не по себе. В какой то момент Кидман пришлось приостановить съёмки из-за напряжённости частых сексуальных сцен и бесконечных прикосновений.
Актриса рассказала, насколько она себя чувствовала некомфортно:
«В какой-то момент я подумала, что не хочу, чтобы меня трогали. Я больше не хочу этим заниматься, но в то же время я была вынуждена это делать», — говорила она.
Режиссер «Малышки» Галина Рейн призналась, что создала очень горячий фильм. Насколько он окажется хорошим или плохим, покажет время.
Помимо Николь Кидман и Харриса Дикинсона, в фильме снялись Софи Уилд, Антонио Бандерас, Жан Рено, Виктор Слезак, Эстер МакГрегор, Воган Райли и Ануп Десаи.
Фильм выйдет в кинотеатрах 25 декабря.