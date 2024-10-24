Искусствовед: для развития творческой интуиции важна насмотренность

Posted 24 октября, 17:34
Published 24 октября, 17:34
Modified 24 октября, 17:41
Updated 24 октября, 17:41
По её мнению, основополагающим аспектом является насмотренность. Постоянное взаимодействие с произведениями искусства эпохи Ренессанса способствует поэтапному осознанию тонкостей. Со временем это позволяет людям различать, к какому стилю или художественной школе принадлежит тот или иной объект, информирует gazeta.ru.
«Желание смотреть искусство, любовь и искренний интерес к нему — это еще одно значимое условие для того, чтобы пробудилась та самая интуиция. Чем больше ты интересуешься, изучаешь, погружаешься, тем больше ты начинаешь улавливать какие-то связи, ассоциации, отсылки и понимаешь глубину высказывания того или иного автора», — отметила Горлова.
Горлова подчеркнула, что искусство не ограничивается лишь эстетическим восприятием, а представляет собой многослойный комплекс различных элементов. Она акцентирует внимание на важности бесконечного расширения своих горизонтов и переосмыслении устоявшихся рамок, что, по её словам, является решающим фактором для успешного роста в этой области.