Искусствовед: для развития творческой интуиции важна насмотренность

Горлова подчеркнула, что искусство не ограничивается лишь эстетическим восприятием, а представляет собой многослойный комплекс различных элементов. Она акцентирует внимание на важности бесконечного расширения своих горизонтов и переосмыслении устоявшихся рамок, что, по её словам, является решающим фактором для успешного роста в этой области.