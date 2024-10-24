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Posted 24 октября, 17:34

Published 24 октября, 17:34

Modified 24 октября, 17:41

Updated 24 октября, 17:41

Искусствовед: для развития творческой интуиции важна насмотренность

Искусствовед: для развития творческой интуиции важна насмотренность

24 октября 2024, 17:34
Фото: 1MI
Искусствовед, куратор выставочных проектов Ирина Горлова, до недавнего времени руководившая отделом новейших течений в Третьяковской галерее, поделилась своими взглядами на то, как можно максимально развить художественную интуицию в сфере современного искусства.

По её мнению, основополагающим аспектом является насмотренность. Постоянное взаимодействие с произведениями искусства эпохи Ренессанса способствует поэтапному осознанию тонкостей. Со временем это позволяет людям различать, к какому стилю или художественной школе принадлежит тот или иной объект, информирует gazeta.ru.

«Желание смотреть искусство, любовь и искренний интерес к нему — это еще одно значимое условие для того, чтобы пробудилась та самая интуиция. Чем больше ты интересуешься, изучаешь, погружаешься, тем больше ты начинаешь улавливать какие-то связи, ассоциации, отсылки и понимаешь глубину высказывания того или иного автора», — отметила Горлова.

Горлова подчеркнула, что искусство не ограничивается лишь эстетическим восприятием, а представляет собой многослойный комплекс различных элементов. Она акцентирует внимание на важности бесконечного расширения своих горизонтов и переосмыслении устоявшихся рамок, что, по её словам, является решающим фактором для успешного роста в этой области.

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#Вадим Назаров#Общество#Интуиция#Искусство
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