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Posted 24 октября, 17:15

Published 24 октября, 17:15

Modified 24 октября, 17:18

Updated 24 октября, 17:18

Большинство картин из замка Пугачевой и Галкина оказались подделками

Большинство картин из замка Пугачевой и Галкина оказались подделками

24 октября 2024, 17:15
Фото: 1MI
Большая часть картин из коллекции Аллы Пугачевой и Максима Галкина (признан в России иностранным агентом), которые украшали их особняк в деревне Грязи, оказались копиями. При этом певица и юморист все же надеялись вывезти их за границу после своего отъезда из России.

Как пишет www.gazeta.ru, реплики известных картин хранились в коттедже семейной пары в деревне Грязь Московской области. Адвокат Александр Добровинский подчеркнул, что многие картины, украшающие обстановку поместья, являются репликами известных произведений искусства, а подлинники хранятся в коллекциях, не имеющих отношения к звездной паре. Так, оригинал картины Яна ван Гойена «Вид на город у реки с ветряной мельницей» хранится в частном собрании предметов искусства американского предпринимателя и оценивается в полмиллиона долларов, а копия из подмосковного замка может стоить от 10 до 15 тысяч рублей.

По словам Добровинского, в полномочия таможенников не входит обязанность по определению подлинности картин, поэтому они отправляют владельцев в Минкульт, чтобы им выдали разрешение на вывоз.

И в данном случае Пугачева и Галкин также должны явиться в Минкульт с подделкой ценной картины и только после этого «ценный» экспонат может быть вывезен за рубеж.

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#Знаменитости#Искусство
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