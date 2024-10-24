Большинство картин из замка Пугачевой и Галкина оказались подделками

Posted 24 октября, 17:15
Published 24 октября, 17:15
Modified 24 октября, 17:18
Updated 24 октября, 17:18
Как пишет www.gazeta.ru, реплики известных картин хранились в коттедже семейной пары в деревне Грязь Московской области. Адвокат Александр Добровинский подчеркнул, что многие картины, украшающие обстановку поместья, являются репликами известных произведений искусства, а подлинники хранятся в коллекциях, не имеющих отношения к звездной паре. Так, оригинал картины Яна ван Гойена «Вид на город у реки с ветряной мельницей» хранится в частном собрании предметов искусства американского предпринимателя и оценивается в полмиллиона долларов, а копия из подмосковного замка может стоить от 10 до 15 тысяч рублей.
По словам Добровинского, в полномочия таможенников не входит обязанность по определению подлинности картин, поэтому они отправляют владельцев в Минкульт, чтобы им выдали разрешение на вывоз.
И в данном случае Пугачева и Галкин также должны явиться в Минкульт с подделкой ценной картины и только после этого «ценный» экспонат может быть вывезен за рубеж.