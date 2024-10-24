Большинство картин из замка Пугачевой и Галкина оказались подделками

Как пишет www.gazeta.ru, реплики известных картин хранились в коттедже семейной пары в деревне Грязь Московской области. Адвокат Александр Добровинский подчеркнул, что многие картины, украшающие обстановку поместья, являются репликами известных произведений искусства, а подлинники хранятся в коллекциях, не имеющих отношения к звездной паре. Так, оригинал картины Яна ван Гойена «Вид на город у реки с ветряной мельницей» хранится в частном собрании предметов искусства американского предпринимателя и оценивается в полмиллиона долларов, а копия из подмосковного замка может стоить от 10 до 15 тысяч рублей.