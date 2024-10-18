Как построить семью и отношения с Овном, Козерогом и другими знаками зодиака

Львам крайне важно, чтобы ими восхищались. Они любят быть в центре внимания, с удовольствием берут на себя функции защитников и лидеров в семейной жизни. Однако их стремление всегда оставаться в центре всеобщего внимания вносит в семейную жизнь дисгармонию, поэтому представителям знака стоит учиться уступать близким.