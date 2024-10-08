Как начать бизнес женщине в 2024 году: 7 прибыльных идей для успешного старта

Женщины все чаще становятся инициаторами социальных и благотворительных инициатив, направленных на решение актуальных общественных проблем. Это могут быть проекты в сфере образования, здравоохранения, защиты окружающей среды, помощи нуждающимся. Такие проекты не только приносят пользу обществу, но и позволяют зарабатывать на грантах, пожертвованиях и оказании платных услуг.