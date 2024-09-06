Топ-5 женских имен, которые уже вышли из моды

Posted 6 сентября, 07:40
Published 6 сентября, 07:40
Modified 6 сентября, 07:40
Updated 6 сентября, 07:40
Пик популярности этого имени пришелся на 70-е и 80-е годы прошлого столетия. Однако его время, судя по всему, прошло — сегодня оно не входит даже в топ-50 популярных женских имен.
Само по себе имя имеет положительную энергетику. Его обладательницы — достаточно спокойные женщины, трудолюбивые, среди них много лидеров. Кроме того, Елены — замечательные хозяйки, верные жены и заботливые матери, они окружают заботой домочадцев и членов своей семьи.
Это имя тоже было популярно долгое время, однако сегодня девочек называют им все реже и реже. Возможно, напрасно, поскольку и оно обладает хорошей энергетикой.
Натальи — активные, жизнерадостные и ответственные. На обладательницу этого имени можно положиться во всем. Женщины с именем Наталья — добрые, готовые прийти на помощь. Они с легкостью справляются с препятствиями на своем пути и с неприятностями.
Около 20 лет назад имя Ольга было на пике популярности — сложно было найти женский коллектив, в котором не было бы хотя бы одной обладательницы этого имени. Его популярность пошла на спад, однако некоторые родители все-таки выбирают такое имя для своих дочерей.
Женщины с именем Ольга многополярны — в них уникальным образом сочетаются мягкость и настойчивость, сосредоточенность на себе и коммуникабельность. Обладательницы этого имени общительны, они буквально притягивают к себе людей, причем не самых плохих, вполне достойных.
Это имя находится сегодня в самом конце списка популярных женских имен. Его выбирают для детей все реже, несмотря на то что у него немало достоинств.
Какие они, женщины с именем Юлия? Дружелюбные, открытые, однако им свойственно менять приоритеты. К примеру, сегодня Юлия может быть озабочена своими рабочими задачами, а завтра ее задачей номер один станет выбор нового платья или обуви.
Имя Татьяна находится в рейтинге популярных имен в самом конце, примерно там же, где Ольга и Юлия. Это тенденция последних лет, поскольку раньше имя было очень популярно.
Женщины с именем Татьяна требовательны, они могут быть ревнивы. Если Татьяна заметит, что кто-то пытается оттянуть внимание с нее на себя, она обязательно начнет пресекать эти попытки. Кроме того, Татьяны могут быть достаточно эмоциональны, зато они уверенно ориентируются в обстоятельствах и в ситуации.
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