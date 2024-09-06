Топ-5 женских имен, которые уже вышли из моды

Около 20 лет назад имя Ольга было на пике популярности — сложно было найти женский коллектив, в котором не было бы хотя бы одной обладательницы этого имени. Его популярность пошла на спад, однако некоторые родители все-таки выбирают такое имя для своих дочерей.