Нижнее белье как новый тренд: миланская неделя моды 2024

Неделя моды в Милане всегда была известна своими смелыми решениями, но в этом году итальянцы превзошли самих себя. Подиумы были заполнены экстравагантными интерпретациями «уродливых» вещей, таких как сапоги с мыском и пальто в пол. Но самое удивительное произошло на улицах, где эксперты продемонстрировали свою любовь к открытому нижнему белью.