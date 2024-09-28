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Posted 28 сентября, 14:29

Published 28 сентября, 14:29

Modified 28 сентября, 14:31

Updated 28 сентября, 14:31

Нижнее белье как новый тренд

Нижнее белье как новый тренд: миланская неделя моды 2024

28 сентября 2024, 14:29
Фото: Изображение Midjourney
Нижнее белье как новый тренд
Миланская неделя моды 2024 взорвала тренды, превратив улицы города в один большой ящик для нижнего белья.

Неделя моды в Милане всегда была известна своими смелыми решениями, но в этом году итальянцы превзошли самих себя. Подиумы были заполнены экстравагантными интерпретациями «уродливых» вещей, таких как сапоги с мыском и пальто в пол. Но самое удивительное произошло на улицах, где эксперты продемонстрировали свою любовь к открытому нижнему белью.

Принты и текстуры

Тренд, когда ультра короткие шорты надеваются поверх колготок, стал настолько распространённым и привычным, что уже не вызывает удивления среди людей. Однако модницы из Милана решили поднять этот тренд на новый уровень, внедрив в свои образы колготки с разнообразными принтами и текстурами.

Не ограничиваясь классическими вариантами, такими как сетка или мелкий геометрический узор, стилисты отважились на более смелые решения. В их коллекциях можно увидеть шорты-трусы с цветочными, животными принтами, абстрактными узорами и даже с изображениями граффити.

Принты и текстурыПринты и текстуры
Принты и текстуры. Фото: Edward Berthelot/Getty Images Entertainment

Возвращение 2000-х

Возвращение моды начала 2000-х, известной как эпоха Y2K, принесло с собой и популярность такого стиля, как «китовые хвосты». Это когда пояс трусов или стрингов намеренно оставляется видимым, выглядывая из-под верхней одежды, создавая эффект «хвоста». Во время миланской недели этот тренд был представлен в разнообразных интерпретациях:

  1. Металлические G-стринги: некоторые модели демонстрировали яркие и блестящие металлические стринги, которые становились центром внимания и добавляли образу смелости и экстравагантности.

  2. Боди с вырезами на тазовом дне: другой вариант «китового хвоста» представляли боди с оригинальными вырезами в области таза, где видны были лишь узкие полоски ткани, имитирующие стринги.

Возвращение 2000-хВозвращение 2000-х
Возвращение 2000-х. Фото: Alena Zakirova/Getty Images Entertainment

Трусы-боксеры

Ранее демонстрация нижнего белья в повседневной одежде чаще всего ограничивалась видимыми краями стрингов или тонкими лямками бюстгальтеров. Однако сегодня тенденции радикально меняются. Боксеры для женщин с высокой талией и обтягивающей формой, напоминающие миниатюрные шорты, становятся все более популярными как элемент повседневного гардероба.

На последней Миланской неделе боксеры стали настоящей звездой показов. Дизайнеры представили модели с разнообразными декоративными элементами: от блесток и стразов до изысканных вышивок и аппликаций. Особенно выделились боксеры с едва заметным поясом, который создает иллюзию непринужденности и естественности.

БоксерыБоксеры
Боксеры. Фото: Raimonda Kulikauskiene/Getty Images Entertainment

Неожиданные бюстгальтеры

Тренд на обнаженные тела уже давно завоевал популярность в мире моды, но модельеры нашли способ придать этому стилю новое измерение. Они стали выбирать бюстгальтеры нестандартного дизайна и из необычных материалов, чтобы создать уникальные и запоминающиеся образы.

Одним из интересных направлений стало использование рюшированного денима для создания бюстгальтеров. Этот материал придает изделию текстуру и добавляет нотку кэжуала в общий образ. Модницы сочетают такие бюстгальтеры с различными элементами гардероба, от мини-юбок до широких брюк, создавая контраст между грубостью денима и нежностью верхней части наряда.

Источник: bustle

Неожиданные бюстгальтерыНеожиданные бюстгальтеры
Неожиданные бюстгальтеры. Фото: Alena Zakirova/Getty Images Entertainment
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#Ольга Харина#Мода#Тренды#Одежда#Женская одежда#Удобное нижнее белье
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