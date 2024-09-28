Нижнее белье как новый тренд: миланская неделя моды 2024

Posted 28 сентября, 14:29
Published 28 сентября, 14:29
Modified 28 сентября, 14:31
Updated 28 сентября, 14:31
Неделя моды в Милане всегда была известна своими смелыми решениями, но в этом году итальянцы превзошли самих себя. Подиумы были заполнены экстравагантными интерпретациями «уродливых» вещей, таких как сапоги с мыском и пальто в пол. Но самое удивительное произошло на улицах, где эксперты продемонстрировали свою любовь к открытому нижнему белью.
Тренд, когда ультра короткие шорты надеваются поверх колготок, стал настолько распространённым и привычным, что уже не вызывает удивления среди людей. Однако модницы из Милана решили поднять этот тренд на новый уровень, внедрив в свои образы колготки с разнообразными принтами и текстурами.
Не ограничиваясь классическими вариантами, такими как сетка или мелкий геометрический узор, стилисты отважились на более смелые решения. В их коллекциях можно увидеть шорты-трусы с цветочными, животными принтами, абстрактными узорами и даже с изображениями граффити.
Возвращение моды начала 2000-х, известной как эпоха Y2K, принесло с собой и популярность такого стиля, как «китовые хвосты». Это когда пояс трусов или стрингов намеренно оставляется видимым, выглядывая из-под верхней одежды, создавая эффект «хвоста». Во время миланской недели этот тренд был представлен в разнообразных интерпретациях:
Металлические G-стринги: некоторые модели демонстрировали яркие и блестящие металлические стринги, которые становились центром внимания и добавляли образу смелости и экстравагантности.
Боди с вырезами на тазовом дне: другой вариант «китового хвоста» представляли боди с оригинальными вырезами в области таза, где видны были лишь узкие полоски ткани, имитирующие стринги.
Ранее демонстрация нижнего белья в повседневной одежде чаще всего ограничивалась видимыми краями стрингов или тонкими лямками бюстгальтеров. Однако сегодня тенденции радикально меняются. Боксеры для женщин с высокой талией и обтягивающей формой, напоминающие миниатюрные шорты, становятся все более популярными как элемент повседневного гардероба.
На последней Миланской неделе боксеры стали настоящей звездой показов. Дизайнеры представили модели с разнообразными декоративными элементами: от блесток и стразов до изысканных вышивок и аппликаций. Особенно выделились боксеры с едва заметным поясом, который создает иллюзию непринужденности и естественности.
Тренд на обнаженные тела уже давно завоевал популярность в мире моды, но модельеры нашли способ придать этому стилю новое измерение. Они стали выбирать бюстгальтеры нестандартного дизайна и из необычных материалов, чтобы создать уникальные и запоминающиеся образы.
Одним из интересных направлений стало использование рюшированного денима для создания бюстгальтеров. Этот материал придает изделию текстуру и добавляет нотку кэжуала в общий образ. Модницы сочетают такие бюстгальтеры с различными элементами гардероба, от мини-юбок до широких брюк, создавая контраст между грубостью денима и нежностью верхней части наряда.
Источник: bustle
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