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Posted 27 сентября, 09:15

Published 27 сентября, 09:15

Modified 27 сентября, 09:17

Updated 27 сентября, 09:17

Надежный автосервис: как не ошибиться при выборе и не попасть на деньги

Надежный автосервис: как не ошибиться при выборе и не попасть на деньги

27 сентября 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney
Надежный автосервис: как не ошибиться при выборе и не попасть на деньги
Выбирая автосервис, мы нередко ориентируемся на ценовую политику и стараемся найти место, где нашу машину отремонтируют подешевле. Однако такой подход не всегда себя оправдывает, и в итоге есть риск нарваться на неквалифицированных мастеров.

Кроме того, некоторые автовладельцы предпочитают обращаться только в известные и широко разрекламированные станции технического обслуживания (СТО), а кто-то ориентируется на «сарафанное радио» и выбирает автосервис малоизвестный, но с работающими на совесть сотрудниками. Как же определить, стоит ли доверять тому или иному автосервису ремонт своего «железного коня» — читайте в статье.

Какие бывают автосервисы

СТО бывают трех видов: официальные, неофициальные (независимые) и те, которые работают в гаражах.

Официальные автосервисы

С «официалами» все понятно — они уполномочены заводами-производителями и занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей определенных марок. К плюсам обслуживания в таких сервисах можно отнести отсутствие проблем с запчастями и высокую квалификацию работников, а к минусам — высокую стоимость услуг.

Неофициальные автосервисы

Неофициальные СТО принимают в работу автомобили любых марок. Кроме того, они могут иметь разную специализацию — например, один сервис занимается ремонтом двигателя, электрики и ходовой, а другой специализируется на кузовных работах или шиномонтаже. В большинстве случаев сотрудники таких СТО хорошо относятся к свои клиентам и стараются работать так, чтобы довольный автовладелец рекомендовал тот или иной сервис своим знакомым. Здесь также работают профессионалы своего дела, а цены могут быть как высокими, так и весьма приемлемыми.

Гаражные автосервисы

С гаражными же автосервисами все просто: они занимаются ремонтом в мастерских, оборудованных прямо в гврвжвх, и берут за свою работу совсем небольшие деньги. Но в этом случае не приходится надеяться на высокую квалификацию мастера и какую-либо гарантию на выполненные работы.

Официальные автосервисы уполномочены заводами-производителями и занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей определенных марокОфициальные автосервисы уполномочены заводами-производителями и занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей определенных марок
Официальные автосервисы уполномочены заводами-производителями и занимаются техобслуживанием и ремонтом автомобилей определенных марок. Фото: Изображение Midjourney

На что обратить внимание при выборе СТО

При выборе автосервиса следует обращать внимание не только на цены, но и на то:

  • предоставляется ли гарантия на работу;
  • общение работников СТО с клиентами;
  • какие услуги оказывает сервис;
  • как быстро работают мастер;
  • насколько высок их профессионализм.

Кроме того, важными критериями выбора могут послужить расположение автосервиса и факт периодического предоставления скидок постоянным или новым клиентам.

Однако, если ваш автомобиль новый, и на него распространяется гарантия, не следует экспериментировать, обращаясь в неофициальный автосервис, пусть он даже очень хороший, поскольку в таком случае гарантия действовать перестанет.

Важными критериями выбора могут послужить расположение автосервиса и факт периодического предоставления скидокВажными критериями выбора могут послужить расположение автосервиса и факт периодического предоставления скидок
Важными критериями выбора могут послужить расположение автосервиса и факт периодического предоставления скидок. Фото: Изображение Midjourney

Что должно насторожить при выборе автосервиса

1. Не стоит обращаться в автосервис, если вам интуитивно что-то не по душе.

Например, не нравится, как общается персонал, сильно устаревшее оборудование и при этом явно завышенный ценник на услуги. Кроме того, стоп-сигналом для вас должно стать требование оставить документы на машину, не говоря уже о том, что это незаконно.

2. Не стоит доверять также СТО, где вам предложат поговорить о цене ремонта после выполнения всех работ.

Хотя бы бы предварительная стоимость должна быть озвучена заранее, а все услуги, не вошедшие в перечень изначально оговоренных, должны обсуждаться с хозяином авто до, а не после их предоставления.

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#Ольга Питиримова#Общество#Автомобиль#Все материалы авторов
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