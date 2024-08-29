По России на авто: лучшие идеи для путешествий на любой вкус

Posted 29 августа, 10:41
Published 29 августа, 10:41
Modified 10 сентября, 06:30
Updated 10 сентября, 06:30
До Коломны от Москвы ехать всего 2 часа. Поэтому можно не ждать отпуска, а рвануть сюда на выходные, чтобы культурно отдохнуть и увидеть интересные исторические достопримечательности.
Успейте в Коломне переночевать в древнем кремле, самостоятельно выковать подкову, посетить музеи с коломенской пастилой и калачами, прогуляться по Коломенскому посаду.
Еще одна отличная идея с пользой провести отпуск — отправиться осматривать величественную Казань. От Москвы до Казани около 800 км, это займет примерно 1–12 часов пути. Казань — одно из популярных туристических направлений у россиян. И недаром.
Успейте в Казани проникнуться культурой Татарстана, посетив мечети, торговые лавки и каменные особняки татар, побывать в современных парках и во дворце «Казан», увидеть мост Миллениум.
Автопутешествие в Выборг — для гурманов и ценителей средневековой истории. От Москвы до Выборга ехать около 10 часов по трассе М-11 «Нева» — это примерно 840 км.
Почувствуйте себя в средневековой Европе, отведав пивную похлебку или финскую уху и запив это стаканчиком глега. А еще здесь очень вкусные крендели и шоколадные сладости ручной работы.
Если запланировали насыщенный отдых, отправляйтесь по маршруту Геленджик — Новороссийск — Семигорье. Успеете и на море побывать, и насладиться живописными пейзажами, и продегустировать кубанские вина. От Москвы до Геленджика 1500 км, но автопутешествие того стоит.
Успейте искупаться в Черном море, попробовать игристые вина «Абрау-Дюрсо» и искупаться в ванне с шампанским.
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