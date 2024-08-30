Как выбрать свой первый автомобиль и не пожалеть: пошаговая инструкция

Подумайте, будете вы приобретать свой первый автомобиль новым в автосалоне или подержанным с рук. Второй вариант, несомненно, будет более экономным, но одновременно с этим и более рискованным, так как вам могут продать кота в мешке. Кстати, недобросовестные продавцы встречаются везде, так что лучше всего вам заранее договориться с кем-то из родственников или знакомых, кто хорошо разбирается в автомобилях и сможет обратить внимание на некоторые нюансы, незаметные вам.