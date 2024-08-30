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Posted 30 августа, 10:33

Published 30 августа, 10:33

Modified 10 сентября, 06:36

Updated 10 сентября, 06:36

Как выбрать свой первый автомобиль и не пожалеть: пошаговая инструкция

Как выбрать свой первый автомобиль и не пожалеть: пошаговая инструкция

30 августа 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
Как выбрать свой первый автомобиль и не пожалеть: пошаговая инструкция
Прежде чем ехать в автосалон, следует задать себе несколько вопросов. Для чего вам нужна машина? Как вы будете на ней ездить — по асфальту или по бездорожью? Сколько вы готовы потратить на покупку машины? В этой статье вы найдете пошаговую инструкцию по выбору своего первого «железного коня».

Каким должен быть автомобиль начинающего водителя

Первый автомобиль должен быть надежным, комфортным и безопасным, а также недорогим в обслуживании и экономичным. Не стоит сразу замахиваться на мощные скоростные автомобили или габаритные внедорожники а-ля «большой черный джип», так как нет гарантии, что вы, не имея достаточного опыта, сумеете с ними справиться. Кстати, идеальным вариантом первого автомобиля может стать такая же машина, как та, на которой вы занимались с инструктором, — по крайней мере, вы уже знаете, как ею управлять.

Первый автомобиль должен быть надежным, комфортным и безопасным, а также недорогим в обслуживании и экономичнымПервый автомобиль должен быть надежным, комфортным и безопасным, а также недорогим в обслуживании и экономичным
Первый автомобиль должен быть надежным, комфортным и безопасным, а также недорогим в обслуживании и экономичным. Фото: Изображение Midjourney

Как выбрать первый автомобиль и не пожалеть

Задумываясь о покупке первого автомобиля, необходимо прежде всего определиться с тем, какую сумму вы готовы потратить на это приобретение. Нежелательно новичку сразу покупать слишком дорогую машину, поскольку не исключены вмятины, царапины и иные повреждения кузова — как минимум до тех пор, пока вы не научитесь хорошо чувствовать габариты автомобиля.

Шаг 1: определиться с бюджетом и способом покупки

Подумайте, будете вы приобретать свой первый автомобиль новым в автосалоне или подержанным с рук. Второй вариант, несомненно, будет более экономным, но одновременно с этим и более рискованным, так как вам могут продать кота в мешке. Кстати, недобросовестные продавцы встречаются везде, так что лучше всего вам заранее договориться с кем-то из родственников или знакомых, кто хорошо разбирается в автомобилях и сможет обратить внимание на некоторые нюансы, незаметные вам.

Шаг 2: определиться с задачей и целью покупки машины

Постарайтесь ответить себе на вопрос: для чего вам нужна машина? Куда вы будете на ней ездить? Только по маршруту «работа — дом — работа» или на дачу тоже, а то и с друзьями на рыбалку на выходных? Потому что от этого зависит, на какие именно характеристики авто следует первым делом обратить внимание.

Шаг 3: выбрать — новый или подержанный

Планируете вы купить новый автомобиль или на первое время предпочтете выбрать подержанный? Новый, конечно, более презентабельно выглядит и надежнее, по сравнению с подержанным, но зато он стоит дороже. А машину с пробегом можно найти за довольно демократичную цену, да и повредить ее, если что, будет не так жалко. Однако может случиться и так, что после покупки б/у автомобиля придется вложиться в ремонт.

Шаг 4: учесть расходы на содержание

Автомобилю — без разницы, новым он будет или подержанным, — необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. Кроме того, придется приобрести полис ОСАГО, а на новую машину желательно оформить также КАСКО. И наконец, дополнительно потребуется приобрести комплекты зимних или летних шин — особенно, если вы соберетесь покупать первый автомобиль с рук, так как с новыми машинами сезонные шины могут идти в комплекте.

Словом, содержание автомобиля — дело затратное, и вам следует перед покупкой это учесть.

Автомобилю — без разницы, новым он будет или подержанным, — необходимо регулярно проводить техническое обслуживаниеАвтомобилю — без разницы, новым он будет или подержанным, — необходимо регулярно проводить техническое обслуживание
Автомобилю — без разницы, новым он будет или подержанным, — необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. Фото: Изображение Midjourney

Шаг 5: выбрать коробку передач

Какую трансмиссию выбрать — механическую или автоматическую — будет прежде всего зависеть от того, на машине с какой коробкой передач вы учились водить и сдавали экзамен. Следует учитывать, что если вы учились ездить на АКПП, то в правах у вас будет стоять соответствующая отметка (АТ). Купить машину с МКПП вы, конечно, сможете, но в случае, если вас остановит автоинспектор, вам будет грозить штраф в размере 5000–15 000 рублей в рамках статьи 12.7 КоАП РФ.

Однако если вы учились водить и сдавали экзамен на механике, вы можете купить первый и последующий автомобили с любой коробкой передач, так как в этом случае водителю присваивается универсальная категория, которая дополнительно никак не отмечается в водительском удостоверении.

Шаг 6: выбрать комплектацию

Производитель каждой марки и модели авто обычно предлагает покупателю несколько комплектаций на выбор: это может быть как базовая комплектация с минимальным набором опций, без гидроусилителя руля, пассажирской подушки безопасности, магнитолы и др., так и навороченный вариант с электростеклоподъемниками, кондиционером, климат-контролем, встроенным навигатором и прочими «плюшками», задача которых — сделать пребывание человека в машине максимально комфортным.

Начинающему водителю лучше выбирать не слишком «навороченное» в плане комплектации авто, чтобы поменьше отвлекаться на разные полезные дополнения, но и на базовой комплектации останавливать выбор не стоит, так как вам может быть некомфортно находиться в машине «на минималках». Так что лучшим вариантом первого автомобиля может стать средняя комплектация с набором всех необходимых опций, но без излишеств.

Шаг 7: протестировать машину

В ряде автосалонов можно заказать тест-драйв автомобиля, чтобы понять, насколько он вам подойдет, и, как правило, эта услуга предоставляется бесплатно. Так что, если вам предлагают заплатить за тест-драйв, лучше поищите другой автосалон. Также необходимо помнить, что тестовая поездка вас ни к чему не обязывает, и вы не должны в обязательном порядке покупать свою первую машину в этом автосалоне.

Протестировать авто желательно и при покупке его с рук, но только в этом случае лучше взять с собой в поездку разбирающегося в автомобилях знакомого или эксперта, приглашенного со стороны, который сможет дать оценку внешнему состоянию и рабочим качествам машины с пробегом.

Шаг 8: прислушаться к себе

Походите по автосалонам и площадкам, на которых продаются подержанные автомобили, посмотрите на них, посидите в салоне понравившегося авто. Прислушайтесь к себе: та ли это машина мечты, на которой бы вы хотели ездить каждый день? Оцените, в автомобиле с каким типом кузова вам удобнее — в седане или хетчбэке? Словом, не торопитесь покупать первый попавшийся автомобиль, чтобы впоследствии не пожалеть о столь поспешном приобретении.

Начинающему водителю лучше выбирать не слишком «навороченное» в плане комплектации автоНачинающему водителю лучше выбирать не слишком «навороченное» в плане комплектации авто
Начинающему водителю лучше выбирать не слишком «навороченное» в плане комплектации авто. Фото: Изображение Midjourney

Топ-5 лучших машин для первой покупки

Представляем вашему вниманию топ-5 автомобилей, которые подойдут в качестве первой машины водителям-новичкам. У них бензиновые двигатели с объемами 1,2–1,6 л и мощностью 60–126 л. с., а коробки передач есть как механические так и автоматические. Автомобили Nissan Note и Skoda Fabia в настоящее время в Россию поставляются только в рамках параллельного импорта. Кроме того, их легко можно найти на вторичном рынке.

 

Lada Granta

Renault Logan / Sandero I

Hyundai i20

Nissan Note

Skoda Fabia

Характеристики

Типы двигателя — бензин 1,6


Диапазон мощности, л. с. — 82–106


Коробки передач — 5-МКП, 5-АМТ, 4-АКП


Привод — передний


Объем багажника, л — 520–675

Типы двигателя — бензин 1,4 и 1,6


Диапазон мощности, л. с. — 75–102


Коробки передач — 5-МКП, 4-АКП


Привод — передний


Объем багажника, л — 320–510

Типы двигателя — бензин 1,3, 1,4 и 1,6


Диапазон мощности, л. с. — 78–126


Коробки передач — 5-МКП, 4-АКП


Привод — передний


Объем багажника, л — 295

Типы двигателя — бензин 1,4 и 1,6


Диапазон мощности, л. с. — 88–110


Коробки передач — 5-МКП, 4-АКП


Привод — передний


Объем багажника, л — 280–1332

Типы двигателя — бензин 1,2, 1,4 и 1,6


Диапазон мощности, л. с. — 60–105


Коробки передач — 5-МКП, 7-АМТ, 6-АКП


Привод — передний


Объем багажника, л — 315–1180

Преимущества

Много предложений на рынке


Простота и надежность


Высокая ремонтопригодность

Энергоемкая подвеска


Простая и надежная конструкция


Высокая ремонтопригодность


Низкая стоимость запчастей

Просторный салон


Сбалансированное шасси


Не используют в такси

Просторный салон


Большой багажник


Надежные двигатели и трансмиссия


Ресурсная подвеска

Хорошая управляемость


Экономичные двигатели


Простая и ресурсная подвеска

Недостатки

Лакокрасочное покрытие и комплектующие не самого лучшего качества

Морально устаревшая конструкция, медленная АКПП

Слабое лакокрасочное покрытие, нередки проблемы с двигателем и катализатором

Длинный передний свес

Медленно прогревается салон зимой, не лучшее качество АКПП

Стоимость, тыс. руб. — с пробегом / новый

от 180 / от 700

от 300 / от 1120

от 300 / от 2000

б/у от 400

б/у от 320
В ряде автосалонов можно заказать тест-драйв автомобиля, чтобы понять, насколько он вам подойдетВ ряде автосалонов можно заказать тест-драйв автомобиля, чтобы понять, насколько он вам подойдет
В ряде автосалонов можно заказать тест-драйв автомобиля, чтобы понять, насколько он вам подойдет. Фото: Изображение Midjourney

Что нужно сделать перед покупкой первого автомобиля

Итак, вы определились, какую машину хотите и уже даже присмотрели наиболее подходящий по всем параметрам вариант. Если вы планируете приобрести ваш первый автомобиль с пробегом, перед покупкой необходимо выполнить следующие действия.

  • Проверить историю машины — это очень важный шаг, не следует им пренебрегать. Для проверки истории авто необходимо связаться с продавцом и запросить VIN автомобиля и его госномер. Далее на портале «Автокод» необходимо ввести в специальное поле данные, благодаря которым вы узнаете, был ли автомобиль в ДТП, сколько у него было владельцев, есть ли на нем обременение. Кроме того, вы сможете получить информацию о пробеге и ОСАГО. Все данные предоставляются платно, услуга стоит 449 рублей. Кроме того, не помешает «пробить» владельца — вдруг, в отношении него возбуждено исполнительное производство, и сделка в этом случае будет признана недействительной?
  • Пообщаться с продавцом по телефону — такой разговор поможет выяснить, реальный владелец продает машину или посредник (перекупщик, автосалон и др.). С посредниками дело лучше не иметь, так как они скупают машины дешево, а продают втридорога, причем такой автомобиль, как правило, не стоит тех денег, что за него просят. В разговоре с владельцем же следует уточнить информацию про пробег, участие в авариях, количество владельцев, своевременно ли машина проходила ТО и др. Если данные, которые сообщил вам владелец машины, будут расходиться с данными, полученными на портале «Автокод», следует прямо заявить об этом. Кроме того, следует постараться узнать, какие могут от вас потребоваться дополнительные вложения в случае покупки этого авто как вашей первой машины.
  • Провести личный осмотр автомобиля — здесь, если вы не разбираетесь в автомобилях или покупаете свою первую машину, лучше всего будет воспользоваться услугами знакомого или приглашенного со стороны эксперта, который проверит авто как внешне (не ржавый, не битый, не крашеный…), так и в техническом плане.
  • Заключить договор купли-продажи. Если вас все устроило, можно заключать договор купли-продажи. Сегодня это сделать проще, чем было еще несколько лет назад: достаточно лишь официально оформить документ.

Все вышеперечисленные шаги актуальны в случае покупки авто с пробегом. Если же вы покупаете первый автомобиль в автосалоне и новый, то ничего этого вам делать не придется и останется лишь подписать договор.

Если вы планируете приобрести ваш пернируете вый автомобиль с пробегом, перед покупкой необходимо gроверить историю машинпЕсли вы планируете приобрести ваш пернируете вый автомобиль с пробегом, перед покупкой необходимо gроверить историю машинп
Если вы планируете приобрести ваш пернируете вый автомобиль с пробегом, перед покупкой необходимо gроверить историю машинп. Фото: Изображение Midjourney

Что нужно сделать после покупки первого автомобиля

И вот вы — счастливый обладатель своего первого автомобиля. Теперь вам следует зарегистрировать автомобиль в ГИБДД (на это дается 10 дней с момента покупки), а также оформить полис ОСАГО. Кстати, водителю-новичку стоит морально приготовиться к тому, что стоимость полиса для него будет рассчитываться по максимально высокой ставке, которая со временем будет снижаться, если не попадать в аварии по своей вине.

Далее, если вы приобретали вашу первую машину с рук, вам следует загнать ее на сервис и заменить все жидкости, сделать балансировку колес, поменять ремень ГРМ и воздушные фильтры — словом, провести автомобилю полное техобслуживание.

Основные ошибки, допускаемые при покупке первой машины

Ошибиться при покупке первого автомобиля легко, и мы собрали здесь наиболее распространенные промахи. В их числе:

  • приобретение экономически невыгодной машины, которая будет литрами «есть» бензин — например, если вы собираетесь ездить только по городу, не стоит покупать внедорожник с большим расходом топлива;
  • покупка автомобиля, дорогого в обслуживании, — стоит для начала выбрать авто с хорошей ремонтопригодностью и недорогими запчастями;
  • стремление получить первый автомобиль задешево — помните о «бесплатном сыре»: хорошая машина, не требующая больших вложений, пусть даже и с пробегом, не может стоить слишком дешево.
Автомобиль новичка должен быть оснащен современными системами безопасностиАвтомобиль новичка должен быть оснащен современными системами безопасности
Автомобиль новичка должен быть оснащен современными системами безопасности. Фото: Изображение Midjourney

Совет от эксперта начинающему водителю

О том, какой первый автомобиль выбрать новичку, рассказал порталу «Автокод» директор Академии водительского мастерства Kaminsky Driving Academy Александр Каминский. По его словам, особое внимание следует уделить безопасности.

«Автомобиль новичка должен быть оснащен современными системами безопасности: антиблокировочной системой (ABS) и системой стабилизации (ESP). Эти системы страхуют неопытного водителя от последствий незначительных ошибочных действий и очень помогают первое время, особенно на скользкой дороге», — отметил он.

Эксперт также подчеркнул, что начинающему водителю лучше выбрать машину не очень дорогую и небольшую по габаритам, а также с передним приводом.

«Я бы не рекомендовал новичку покупать машины больших габаритов и с высоким центром тяжести (внедорожники, кроссоверы). Такие машины сложны в управлении и имеют повышенный риск опрокидывания. Кроме того, в сочетании с полным приводом такой автомобиль вселяет иллюзию всемогущей машины, что явно не идет на пользу безопасности», — уточнил Каминский.
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#Ольга Питиримова#Общество#Автомобиль#Все материалы авторов
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