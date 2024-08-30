Как выбрать свой первый автомобиль и не пожалеть: пошаговая инструкция

Posted 30 августа, 10:33
Published 30 августа, 10:33
Modified 10 сентября, 06:36
Updated 10 сентября, 06:36
Первый автомобиль должен быть надежным, комфортным и безопасным, а также недорогим в обслуживании и экономичным. Не стоит сразу замахиваться на мощные скоростные автомобили или габаритные внедорожники а-ля «большой черный джип», так как нет гарантии, что вы, не имея достаточного опыта, сумеете с ними справиться. Кстати, идеальным вариантом первого автомобиля может стать такая же машина, как та, на которой вы занимались с инструктором, — по крайней мере, вы уже знаете, как ею управлять.
Задумываясь о покупке первого автомобиля, необходимо прежде всего определиться с тем, какую сумму вы готовы потратить на это приобретение. Нежелательно новичку сразу покупать слишком дорогую машину, поскольку не исключены вмятины, царапины и иные повреждения кузова — как минимум до тех пор, пока вы не научитесь хорошо чувствовать габариты автомобиля.
Подумайте, будете вы приобретать свой первый автомобиль новым в автосалоне или подержанным с рук. Второй вариант, несомненно, будет более экономным, но одновременно с этим и более рискованным, так как вам могут продать кота в мешке. Кстати, недобросовестные продавцы встречаются везде, так что лучше всего вам заранее договориться с кем-то из родственников или знакомых, кто хорошо разбирается в автомобилях и сможет обратить внимание на некоторые нюансы, незаметные вам.
Постарайтесь ответить себе на вопрос: для чего вам нужна машина? Куда вы будете на ней ездить? Только по маршруту «работа — дом — работа» или на дачу тоже, а то и с друзьями на рыбалку на выходных? Потому что от этого зависит, на какие именно характеристики авто следует первым делом обратить внимание.
Планируете вы купить новый автомобиль или на первое время предпочтете выбрать подержанный? Новый, конечно, более презентабельно выглядит и надежнее, по сравнению с подержанным, но зато он стоит дороже. А машину с пробегом можно найти за довольно демократичную цену, да и повредить ее, если что, будет не так жалко. Однако может случиться и так, что после покупки б/у автомобиля придется вложиться в ремонт.
Автомобилю — без разницы, новым он будет или подержанным, — необходимо регулярно проводить техническое обслуживание. Кроме того, придется приобрести полис ОСАГО, а на новую машину желательно оформить также КАСКО. И наконец, дополнительно потребуется приобрести комплекты зимних или летних шин — особенно, если вы соберетесь покупать первый автомобиль с рук, так как с новыми машинами сезонные шины могут идти в комплекте.
Словом, содержание автомобиля — дело затратное, и вам следует перед покупкой это учесть.
Какую трансмиссию выбрать — механическую или автоматическую — будет прежде всего зависеть от того, на машине с какой коробкой передач вы учились водить и сдавали экзамен. Следует учитывать, что если вы учились ездить на АКПП, то в правах у вас будет стоять соответствующая отметка (АТ). Купить машину с МКПП вы, конечно, сможете, но в случае, если вас остановит автоинспектор, вам будет грозить штраф в размере 5000–15 000 рублей в рамках статьи 12.7 КоАП РФ.
Однако если вы учились водить и сдавали экзамен на механике, вы можете купить первый и последующий автомобили с любой коробкой передач, так как в этом случае водителю присваивается универсальная категория, которая дополнительно никак не отмечается в водительском удостоверении.
Производитель каждой марки и модели авто обычно предлагает покупателю несколько комплектаций на выбор: это может быть как базовая комплектация с минимальным набором опций, без гидроусилителя руля, пассажирской подушки безопасности, магнитолы и др., так и навороченный вариант с электростеклоподъемниками, кондиционером, климат-контролем, встроенным навигатором и прочими «плюшками», задача которых — сделать пребывание человека в машине максимально комфортным.
Начинающему водителю лучше выбирать не слишком «навороченное» в плане комплектации авто, чтобы поменьше отвлекаться на разные полезные дополнения, но и на базовой комплектации останавливать выбор не стоит, так как вам может быть некомфортно находиться в машине «на минималках». Так что лучшим вариантом первого автомобиля может стать средняя комплектация с набором всех необходимых опций, но без излишеств.
В ряде автосалонов можно заказать тест-драйв автомобиля, чтобы понять, насколько он вам подойдет, и, как правило, эта услуга предоставляется бесплатно. Так что, если вам предлагают заплатить за тест-драйв, лучше поищите другой автосалон. Также необходимо помнить, что тестовая поездка вас ни к чему не обязывает, и вы не должны в обязательном порядке покупать свою первую машину в этом автосалоне.
Протестировать авто желательно и при покупке его с рук, но только в этом случае лучше взять с собой в поездку разбирающегося в автомобилях знакомого или эксперта, приглашенного со стороны, который сможет дать оценку внешнему состоянию и рабочим качествам машины с пробегом.
Походите по автосалонам и площадкам, на которых продаются подержанные автомобили, посмотрите на них, посидите в салоне понравившегося авто. Прислушайтесь к себе: та ли это машина мечты, на которой бы вы хотели ездить каждый день? Оцените, в автомобиле с каким типом кузова вам удобнее — в седане или хетчбэке? Словом, не торопитесь покупать первый попавшийся автомобиль, чтобы впоследствии не пожалеть о столь поспешном приобретении.
Представляем вашему вниманию топ-5 автомобилей, которые подойдут в качестве первой машины водителям-новичкам. У них бензиновые двигатели с объемами 1,2–1,6 л и мощностью 60–126 л. с., а коробки передач есть как механические так и автоматические. Автомобили Nissan Note и Skoda Fabia в настоящее время в Россию поставляются только в рамках параллельного импорта. Кроме того, их легко можно найти на вторичном рынке.
|
Lada Granta
|
Renault Logan / Sandero I
|
Hyundai i20
|
Nissan Note
|
Skoda Fabia
|
Характеристики
|
Типы двигателя — бензин 1,6
Диапазон мощности, л. с. — 82–106
Коробки передач — 5-МКП, 5-АМТ, 4-АКП
Привод — передний
Объем багажника, л — 520–675
|
Типы двигателя — бензин 1,4 и 1,6
Диапазон мощности, л. с. — 75–102
Коробки передач — 5-МКП, 4-АКП
Привод — передний
Объем багажника, л — 320–510
|
Типы двигателя — бензин 1,3, 1,4 и 1,6
Диапазон мощности, л. с. — 78–126
Коробки передач — 5-МКП, 4-АКП
Привод — передний
Объем багажника, л — 295
|
Типы двигателя — бензин 1,4 и 1,6
Диапазон мощности, л. с. — 88–110
Коробки передач — 5-МКП, 4-АКП
Привод — передний
Объем багажника, л — 280–1332
|
Типы двигателя — бензин 1,2, 1,4 и 1,6
Диапазон мощности, л. с. — 60–105
Коробки передач — 5-МКП, 7-АМТ, 6-АКП
Привод — передний
Объем багажника, л — 315–1180
|
Преимущества
|
Много предложений на рынке
Простота и надежность
Высокая ремонтопригодность
|
Энергоемкая подвеска
Простая и надежная конструкция
Высокая ремонтопригодность
Низкая стоимость запчастей
|
Просторный салон
Сбалансированное шасси
Не используют в такси
|
Просторный салон
Большой багажник
Надежные двигатели и трансмиссия
Ресурсная подвеска
|
Хорошая управляемость
Экономичные двигатели
Простая и ресурсная подвеска
|
Недостатки
|
Лакокрасочное покрытие и комплектующие не самого лучшего качества
|
Морально устаревшая конструкция, медленная АКПП
|
Слабое лакокрасочное покрытие, нередки проблемы с двигателем и катализатором
|
Длинный передний свес
|
Медленно прогревается салон зимой, не лучшее качество АКПП
|
Стоимость, тыс. руб. — с пробегом / новый
|
от 180 / от 700
|
от 300 / от 1120
|
от 300 / от 2000
|
б/у от 400
|
б/у от 320
Итак, вы определились, какую машину хотите и уже даже присмотрели наиболее подходящий по всем параметрам вариант. Если вы планируете приобрести ваш первый автомобиль с пробегом, перед покупкой необходимо выполнить следующие действия.
Все вышеперечисленные шаги актуальны в случае покупки авто с пробегом. Если же вы покупаете первый автомобиль в автосалоне и новый, то ничего этого вам делать не придется и останется лишь подписать договор.
И вот вы — счастливый обладатель своего первого автомобиля. Теперь вам следует зарегистрировать автомобиль в ГИБДД (на это дается 10 дней с момента покупки), а также оформить полис ОСАГО. Кстати, водителю-новичку стоит морально приготовиться к тому, что стоимость полиса для него будет рассчитываться по максимально высокой ставке, которая со временем будет снижаться, если не попадать в аварии по своей вине.
Далее, если вы приобретали вашу первую машину с рук, вам следует загнать ее на сервис и заменить все жидкости, сделать балансировку колес, поменять ремень ГРМ и воздушные фильтры — словом, провести автомобилю полное техобслуживание.
Ошибиться при покупке первого автомобиля легко, и мы собрали здесь наиболее распространенные промахи. В их числе:
О том, какой первый автомобиль выбрать новичку, рассказал порталу «Автокод» директор Академии водительского мастерства Kaminsky Driving Academy Александр Каминский. По его словам, особое внимание следует уделить безопасности.
«Автомобиль новичка должен быть оснащен современными системами безопасности: антиблокировочной системой (ABS) и системой стабилизации (ESP). Эти системы страхуют неопытного водителя от последствий незначительных ошибочных действий и очень помогают первое время, особенно на скользкой дороге», — отметил он.
Эксперт также подчеркнул, что начинающему водителю лучше выбрать машину не очень дорогую и небольшую по габаритам, а также с передним приводом.
«Я бы не рекомендовал новичку покупать машины больших габаритов и с высоким центром тяжести (внедорожники, кроссоверы). Такие машины сложны в управлении и имеют повышенный риск опрокидывания. Кроме того, в сочетании с полным приводом такой автомобиль вселяет иллюзию всемогущей машины, что явно не идет на пользу безопасности», — уточнил Каминский.
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