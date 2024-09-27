Маникюр «богатой девушки»: 7 роскошных идей, которые покорили 2024 год +30 ФОТО

Posted 27 сентября, 06:40
Published 27 сентября, 06:40
Modified 27 сентября, 06:45
Updated 27 сентября, 06:45
Нежный молочный оттенок роскошно смотрится на квадратной форме ногтей. Минимализм подчеркивает утонченность образа, а молоко — его женственность.
Разнообразим классическую элегантность френча летними красками. Яркие полоски и волны дерзких оттенков прибавят изящества нюдовому маникюру. Только не переусердствуйте. Обязательное условие маникюра «богатой девушки» — сдержанность.
Приятный оттенок клубники со сливками полностью соответствует эстетике маникюра «богатой девушки». Хорошо смотрится на коротких ногтях.
Этнические рисунки причудливой формы — пик нынешнего сезона, а нюд — идеальная поверхность для их нанесения. Приветствуются яркие линии, но не забывайте, что и металлик нынче в моде.
Вариант для самых смелых — дерзкое комбо нюда с обрамлением из цепей. Такой маникюр точно обратит на себя внимание, особенно если добавить несколько жемчужин или страз.
С нюдовой базой идеально сочетаются блестящие пастельные оттенки: мягкий жемчуг, переливающееся золото, сливочная помадка. Чередуйте хром с базой — выглядит богато, но не скучно.
Ногти миндалевидной формы — свежий хит нынешнего лета. Небольшой эффект хрома и бульонки придадут маникюру роскоши и игривости.
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