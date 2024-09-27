newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 сентября, 06:40

Published 27 сентября, 06:40

Modified 27 сентября, 06:45

Updated 27 сентября, 06:45

Маникюр «богатой девушки»: 7 лучших летних идей. 30 ФОТО

Маникюр «богатой девушки»: 7 роскошных идей, которые покорили 2024 год +30 ФОТО

Обновлено 27 сентября 2024, 06:45
Фото: alstyle.club, thesymbol.ru
Маникюр «богатой девушки»: 7 лучших летних идей. 30 ФОТО
Стильный, утонченный маникюр «богатой девушки» — горячий тренд 2024 года. Представляем семь нетривиальных вариантов роскошного летнего маникюра, который обожают все голливудские знаменитости.

Молоко в квадрате

Нежный молочный оттенок роскошно смотрится на квадратной форме ногтей. Минимализм подчеркивает утонченность образа, а молоко — его женственность.

Френч плюс абстракция

Разнообразим классическую элегантность френча летними красками. Яркие полоски и волны дерзких оттенков прибавят изящества нюдовому маникюру. Только не переусердствуйте. Обязательное условие маникюра «богатой девушки» — сдержанность.

Розовый жемчуг

Приятный оттенок клубники со сливками полностью соответствует эстетике маникюра «богатой девушки». Хорошо смотрится на коротких ногтях.

Загадочные трайблы

Этнические рисунки причудливой формы — пик нынешнего сезона, а нюд — идеальная поверхность для их нанесения. Приветствуются яркие линии, но не забывайте, что и металлик нынче в моде.

Колоритные цепи

Вариант для самых смелых — дерзкое комбо нюда с обрамлением из цепей. Такой маникюр точно обратит на себя внимание, особенно если добавить несколько жемчужин или страз.

Сверкающий хром

С нюдовой базой идеально сочетаются блестящие пастельные оттенки: мягкий жемчуг, переливающееся золото, сливочная помадка. Чередуйте хром с базой — выглядит богато, но не скучно.

Русский миндаль

Ногти миндалевидной формы — свежий хит нынешнего лета. Небольшой эффект хрома и бульонки придадут маникюру роскоши и игривости.

Читайте также:
Идеальный дизайн ногтей для лета-2024: маникюр в горошекКакой выбрать цвет лака для ногтей под открытую обувьСамый осенний и романтичный: маникюр «Сияющий закат» — что это и как сделать его дома
#Дмитрий Митраков#Красота#Мода#Все материалы авторов#Тренды#Маникюр
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика