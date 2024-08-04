Какой выбрать цвет лака для ногтей под открытую обувь

Если вы хотите яркого акцента на ногах и при этом беспокоитесь о том, как лак будет сочетаться с многочисленной обувью, выбирайте для педикюра оттенки красного. Это классический цвет, поэтому будет отлично смотреться с обувью любого цвета. Также у вас есть возможность выбрать что-то свое по своему усмотрению из богатой палитры оттенков. Это и приглушенный красный, и красновато-коричневый, и нежный алый, и даже винный или бордо.