Омоложение в четыре руки: Как совместная работа стоматолога и косметолога продлевает молодость

Как отметил Дмитрий Ульянченко, одной из скрытых причин старения лица может быть неправильный прикус или даже потеря одного зуба. Эти проблемы негативно сказываются на состоянии мягких тканей, что приводит к появлению морщин, носогубных складок и асимметрии лица. Он пояснил, что неправильный прикус и потеря зубов могут изменять не только пропорции лица, но и его выражение, делая его старше.