Омоложение в четыре руки: Как совместная работа стоматолога и косметолога продлевает молодость

Posted 23 сентября, 16:10
Published 23 сентября, 16:10
Modified 23 сентября, 16:17
Updated 23 сентября, 16:17
Они подчеркивают, что тесное сотрудничество этих двух специалистов — ключ к достижению максимальных результатов в улучшении внешности.
Как отметил Дмитрий Ульянченко, одной из скрытых причин старения лица может быть неправильный прикус или даже потеря одного зуба. Эти проблемы негативно сказываются на состоянии мягких тканей, что приводит к появлению морщин, носогубных складок и асимметрии лица. Он пояснил, что неправильный прикус и потеря зубов могут изменять не только пропорции лица, но и его выражение, делая его старше.
Софья Тетерь поддерживает коллегу, добавляя, что правильная работа стоматолога помогает не только улучшить состояние зубов, но и подготовить основу для дальнейших косметических процедур. Например, после коррекции прикуса, инъекции филлеров могут сгладить оставшиеся морщины, улучшить тургор кожи и дополнительно омолодить внешний вид, написал Woman.ru.
Оба специалиста уверены, что такая комплексная работа — лучший способ добиться естественного и долговременного эффекта. В процессе восстановления внешности важно не только эстетически исправить недостатки, но и устранить первопричины, такие как зубные проблемы, которые влияют на общее восприятие возраста человека.
В итоге, гармоничное сочетание косметологических и стоматологических процедур позволяет значительно улучшить внешний вид, сделав его моложе и естественнее.
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