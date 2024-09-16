iOS 18 остался без ожидаемого искусственного интеллекта

Это крупнейшее обновление Apple для iPhone за год, но оно не включает в себя систему искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая находится в центре внимания новой рекламы iOS 18. ИИ будет доступен для широкой публики в бета-версии осенью этого года, сообщила Apple. Ну, а пока владельцам новой модели придется довольствоваться иными функциями.