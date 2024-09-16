iOS 18 остался без ожидаемого искусственного интеллекта

Posted 16 сентября, 20:34
Published 16 сентября, 20:34
Modified 16 сентября, 20:40
Updated 16 сентября, 20:40
В понедельник Apple представил iOS 18 — последнюю версию своего программного обеспечения для iPhone.
Это крупнейшее обновление Apple для iPhone за год, но оно не включает в себя систему искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая находится в центре внимания новой рекламы iOS 18. ИИ будет доступен для широкой публики в бета-версии осенью этого года, сообщила Apple. Ну, а пока владельцам новой модели придется довольствоваться иными функциями.
Обновление iOS 18 изменило внешний вид операционной системы iPhone. Одной из новинок является возможность менять цвет значков на главном экране. В целом, новый пользовательский интерфейс iPhone будет иметь большое количество вариантов настройки, сообщает СNBC.
Отдельно были переработаны или обновлены многие приложения Apple. В частности, приложение Apple Messages получит возможность отправлять сообщения RCS, которые превращают текстовые сообщения SMS в более современный интерфейс с улучшенным качеством фотографий и показателями набора текста.
Это обновление доступно для всех iPhone, выпущенных в 2018 году или более поздней версии. Вы можете загрузить его в Настройках> Общие> Обновление программного обеспечения.
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