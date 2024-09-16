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Posted 16 сентября, 20:34

Published 16 сентября, 20:34

Modified 16 сентября, 20:40

Updated 16 сентября, 20:40

Генеральный директор Apple Тим Кук 9 сентября 2024 года

iOS 18 остался без ожидаемого искусственного интеллекта

16 сентября 2024, 20:34
Фото: Manuel Orbegozo, Reuters
Генеральный директор Apple Тим Кук 9 сентября 2024 года
Это крупнейшее обновление Apple для iPhone, которое не включает в себя долгожданный искусственный интеллект Apple Intelligence. В каком году он будет доступен — в материале NEWIA.

В понедельник Apple представил iOS 18 — последнюю версию своего программного обеспечения для iPhone.

Это крупнейшее обновление Apple для iPhone за год, но оно не включает в себя систему искусственного интеллекта Apple Intelligence, которая находится в центре внимания новой рекламы iOS 18. ИИ будет доступен для широкой публики в бета-версии осенью этого года, сообщила Apple. Ну, а пока владельцам новой модели придется довольствоваться иными функциями.

Новый Apple

Обновление iOS 18 изменило внешний вид операционной системы iPhone. Одной из новинок является возможность менять цвет значков на главном экране. В целом, новый пользовательский интерфейс iPhone будет иметь большое количество вариантов настройки, сообщает СNBC.

Отдельно были переработаны или обновлены многие приложения Apple. В частности, приложение Apple Messages получит возможность отправлять сообщения RCS, которые превращают текстовые сообщения SMS в более современный интерфейс с улучшенным качеством фотографий и показателями набора текста.

Это обновление доступно для всех iPhone, выпущенных в 2018 году или более поздней версии. Вы можете загрузить его в Настройках> Общие> Обновление программного обеспечения.

Обновление iOS 18Обновление iOS 18
Обновление iOS 18. Фото: www.theverge.com

Главные изменения iOS 18

  • Теперь пользователи могут перемещать значки в любом месте главного экрана. Например, теперь можно размещать приложения только по краям экрана или добавлять отдельное приложение в середину экрана.
  • Элементы управления теперь разделены на страницы, каждая из которых легко настраивается: вы выбираете элементы управления, которые хотите добавить или удалить, и решаете, где они вам нужны и какого размера они должны быть.
  • Пользователи могут изменить внешний вид значков приложений на темный режим, либо на цвет по выбору
  • Apple обновил меню Центра управления, добавив больше страниц с ярлыками и опциями.
  • В приложении «Сообщения» текст теперь можно выделять жирным шрифтом или курсивом, а пользователи могут реагировать на сообщения с помощью смайликов вместо ранее доступных опций, которые включали вопросительный и восклицательный знаки, сердечко и поднятый вверх большой палец.
  • Поддерживаемые устройства смогут отправлять текстовые сообщения через спутник, если нет Wi-Fi.
  • Обновление включает новое приложение Apple Passwords, которое может сохранять и генерировать надежные пароли.
  • В iOS 18 Voice Memos расшифрует ваши записи в режиме реального времени или постфактум.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Технологии#Все материалы авторов#Apple
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