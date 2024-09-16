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Posted 16 сентября, 20:10

Published 16 сентября, 20:10

Modified 17 сентября, 05:26

Updated 17 сентября, 05:26

Covid XEC — симптомы, на которые следует обратить внимание

Новый Covid XEC бьет рекорды — симптомы, на которые следует обратить внимание

16 сентября 2024, 20:10
Фото: Изображение Midjourney
Covid XEC — симптомы, на которые следует обратить внимание
Новый штамм гриппа начинает распространяться с большой скоростью, рассказывают эксперты. В какой стране он был впервые зарегистрирован и как проявляется — в материале NEWIA.

Ученые предупредили, что появился «более заразный» вариант вируса Covid, получивший название XEC. Он отличается тем, что начинает распространяться быстрыми темпами и вскоре может стать доминирующим штаммом.

«На данном этапе понятно, что вариант XEC с наибольшей вероятностью получит широкое распространение», — рассказал Эрик Топол, директор Исследовательского трансляционного института Скриппса в Ла-Хойя.

По словам аналитика Майка Хани, XEC впервые был зарегистрирован в Германии в июне этого года. Это гибрид ранее обнаруженных omicron — KS.1.1 и KP.3.3 — нового коронавируса, вызывающего Covid.

Сейчас этот вирус довольно быстро распространяется по Европе, Северной Америке и Азии. Уже в августе в Словении был зафиксирован высокий уровень заражения этим штаммом, более 10% образцов теста на Covid содержали XEC. На данный момент появились лидеры по числу выявленных случаев заболевания — в Дании и Германии (16-17%), а также в Великобритании и Нидерландах (11-13%).

Его симптомы похожи на проявления предыдущих вариантов Covid, включая лихорадку, боль в горле, кашель, потерю обоняния, аппетита и ломоту в теле.

Поскольку это всего лишь подсемейство той же линии omicron, эксперты считают, что своевременное внедрение вакцин и повторных прививок обеспечит достаточную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Здоровье#Ковид#Все материалы авторов
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