Новый Covid XEC бьет рекорды — симптомы, на которые следует обратить внимание

Сейчас этот вирус довольно быстро распространяется по Европе, Северной Америке и Азии. Уже в августе в Словении был зафиксирован высокий уровень заражения этим штаммом, более 10% образцов теста на Covid содержали XEC. На данный момент появились лидеры по числу выявленных случаев заболевания — в Дании и Германии (16-17%), а также в Великобритании и Нидерландах (11-13%).