Пятна от помидоров на одежде — как от них избавиться, какие средства использовать

Posted 4 сентября, 14:18
Published 4 сентября, 14:18
Modified 4 сентября, 14:18
Updated 4 сентября, 14:18
При помощи кипятка можно попробовать избавиться от свежих пятен от помидоров на светлой одежде. Исключение — предметы гардероба из натурального льна, шерсти, шифона и шелка.
Воду необходимо вскипятить, дать ей настояться в течение минуты и затем пролить пятно над раковиной или над тазом. Далее нужно будет дождаться, когда ткань высохнет, и постирать одежду в стиральной машине.
Перекись водорода одинаково эффективно борется как со свежими, так и со старыми пятнами от помидоров. На участок одежды, где осталось пятно, с изнаночной части необходимо подложить небольшой кусок хлопка — он будет впитывать загрязнение в себя. Далее на пятно выливается перекись водорода и в таком виде одежда оставляется буквально на десять минут. После этого перекись смывается. Если пятно не удалилось, его нужно аналогичным образом обработать еще раз. Далее одежда стирается или в машине, или вручную.
Сода вместе с солью эффективно убирают и старые, и свежие пятна. Каждый из ингредиентов потребуется в объеме одной чайной ложки, в них нужно добавить немного воды. Полученную массу следует нанести на пятно, предварительно подложив под него хлопковую ткань. Масса остается на пятне в течение десяти минут, затем смывается теплой водой, после этого одежда стирается в машине.
Еще один эффективный способ борьбы как со старыми, так и со свежими пятнами. Его лучше не использовать в случае с деликатными материалами, однако с джинсов он без проблем очистит пятна.
Уксус и лимонный сок смешиваются, в раствор окунается ватный тампон, после чего им аккуратно протирается пятно на одежде. Затем пятно оставляется буквально на несколько минут, далее одежду нужно будет прополоскать в теплой воде и повторить процедуру. Повторять ее нужно до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет. Затем одежда отправляется в стирку.
Эта смесь способна устранить свежие и успевшие засохнуть пятна. Потребуется нашатырный спирт в объеме одной чайной ложки и столько же уксуса, плюс 300 мл воды. Под пятно следует подложить хлопок, далее нужно надеть перчатки, промокнуть в растворе вату и положить на загрязненный участок. При помощи ватного тампона пятно аккуратно оттирается, после этого одежда отправляется в стирку.
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