Пятна от помидоров на одежде — как от них избавиться, какие средства использовать

Перекись водорода одинаково эффективно борется как со свежими, так и со старыми пятнами от помидоров. На участок одежды, где осталось пятно, с изнаночной части необходимо подложить небольшой кусок хлопка — он будет впитывать загрязнение в себя. Далее на пятно выливается перекись водорода и в таком виде одежда оставляется буквально на десять минут. После этого перекись смывается. Если пятно не удалилось, его нужно аналогичным образом обработать еще раз. Далее одежда стирается или в машине, или вручную.