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Posted 4 сентября, 14:18

Published 4 сентября, 14:18

Modified 4 сентября, 14:18

Updated 4 сентября, 14:18

Пятна от помидоров на одежде — как от них избавиться, какие средства использовать

Пятна от помидоров на одежде — как от них избавиться, какие средства использовать

4 сентября 2024, 14:18
Фото: Изображение Midjourney
Пятна от помидоров на одежде — как от них избавиться, какие средства использовать
Пятна от помидоров на одежде считаются одними из самых сложных в удалении. Рассказываем о способах, которые гарантированно сработают

Кипяток

При помощи кипятка можно попробовать избавиться от свежих пятен от помидоров на светлой одежде. Исключение — предметы гардероба из натурального льна, шерсти, шифона и шелка.

Воду необходимо вскипятить, дать ей настояться в течение минуты и затем пролить пятно над раковиной или над тазом. Далее нужно будет дождаться, когда ткань высохнет, и постирать одежду в стиральной машине.

При помощи кипятка можно попробовать избавиться от свежих пятен от помидоров на светлой одеждеПри помощи кипятка можно попробовать избавиться от свежих пятен от помидоров на светлой одежде
При помощи кипятка можно попробовать избавиться от свежих пятен от помидоров на светлой одежде. Фото: Изображение Midjourney

Перекись водорода

Перекись водорода одинаково эффективно борется как со свежими, так и со старыми пятнами от помидоров. На участок одежды, где осталось пятно, с изнаночной части необходимо подложить небольшой кусок хлопка — он будет впитывать загрязнение в себя. Далее на пятно выливается перекись водорода и в таком виде одежда оставляется буквально на десять минут. После этого перекись смывается. Если пятно не удалилось, его нужно аналогичным образом обработать еще раз. Далее одежда стирается или в машине, или вручную.

Соль и сода

Сода вместе с солью эффективно убирают и старые, и свежие пятна. Каждый из ингредиентов потребуется в объеме одной чайной ложки, в них нужно добавить немного воды. Полученную массу следует нанести на пятно, предварительно подложив под него хлопковую ткань. Масса остается на пятне в течение десяти минут, затем смывается теплой водой, после этого одежда стирается в машине.

Сода вместе с солью эффективно убирают и старые, и свежие пятнаСода вместе с солью эффективно убирают и старые, и свежие пятна
Сода вместе с солью эффективно убирают и старые, и свежие пятна. Фото: Изображение Midjourney

Уксус и лимонный сок

Еще один эффективный способ борьбы как со старыми, так и со свежими пятнами. Его лучше не использовать в случае с деликатными материалами, однако с джинсов он без проблем очистит пятна.

Уксус и лимонный сок смешиваются, в раствор окунается ватный тампон, после чего им аккуратно протирается пятно на одежде. Затем пятно оставляется буквально на несколько минут, далее одежду нужно будет прополоскать в теплой воде и повторить процедуру. Повторять ее нужно до тех пор, пока пятно полностью не исчезнет. Затем одежда отправляется в стирку.

Уксус и лимонный сок смешиваются, в раствор окунается ватный тампон, после чего им аккуратно протирается пятно на одеждеУксус и лимонный сок смешиваются, в раствор окунается ватный тампон, после чего им аккуратно протирается пятно на одежде
Уксус и лимонный сок смешиваются, в раствор окунается ватный тампон, после чего им аккуратно протирается пятно на одежде. Фото: Изображение Midjourney

Уксус и нашатырный спирт

Эта смесь способна устранить свежие и успевшие засохнуть пятна. Потребуется нашатырный спирт в объеме одной чайной ложки и столько же уксуса, плюс 300 мл воды. Под пятно следует подложить хлопок, далее нужно надеть перчатки, промокнуть в растворе вату и положить на загрязненный участок. При помощи ватного тампона пятно аккуратно оттирается, после этого одежда отправляется в стирку.

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#Мария Казак#Все материалы авторов#Одежда#Стирка#Дом и сад
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