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Posted 2 сентября, 11:10

Published 2 сентября, 11:10

Modified 2 сентября, 11:13

Updated 2 сентября, 11:13

Топ способов сохранить букет свежим

Как сохранить букет свежим на много дней

2 сентября 2024, 11:10
Фото: Изображение Midjourney

Топ способов сохранить букет свежим

В начале учебного года ученики и их родители обычно дарят цветы учителям. Красоту букета, который символизирует теплоту и благодарность, хочется сохранить как можно дольше. Эти простые правила помогут сохранить цветы свежими на много дней.

Какого соседства букетам лучше избегать

Рекомендуется не ставить цветы рядом с фруктами, так как они выделяют газ этан, который способствует увяданию растений. Чтобы цветы дольше оставались свежими, поместите вазу с букетом в прохладное, темное место без сквозняков, обогревателей и кондиционеров.

Как сохранить букет свежим

Перед тем как поставить цветы в воду, нужно их подготовить. Распакуйте букет: избавьтесь от бумаги, ленты и обрежьте каждый стебель примерно на 1–2 сантиметра. Важно помнить, что угол, под которым обрезаются стебли, должен составлять примерно 45–50°.

Перед тем как поставить цветы в воду, нужно их подготовитьПеред тем как поставить цветы в воду, нужно их подготовить
Перед тем как поставить цветы в воду, нужно их подготовить. Фото: 1MI

Удалите нижние листья так, чтобы осталось лишь 2–3 верхних. Чтобы очистить цветы от загрязнений, погрузите их в теплую воду до появления пузырьков. Выберите чистую вазу с широким горлышком, чтобы стебли не передавливались.

Растениям нужно пространство и прохладная вода. Чтобы сохранить цветы в вазе дольше, используйте только чистую воду. Идеально использовать дождевую или отстоявшуюся воду, но если нет возможности, то подойдет фильтрованная вода, которая отстаивалась несколько часов.

Для цветов подойдет фильтрованная вода, которая отстаивалась несколько часов.Для цветов подойдет фильтрованная вода, которая отстаивалась несколько часов.
Для цветов подойдет фильтрованная вода, которая отстаивалась несколько часов.. Фото: 1MI

Не экономьте на воде: она должна достигать хотя бы середины стеблей. Чтобы смягчить воду, добавьте немного лимонной кислоты.

Для продления срока жизни цветов можно раздробить 2 таблетки активированного угля и добавить их в воду. Несколько капель нашатыря в воду — еще один способ удлинить жизнь растениям. Сахар или безалкогольный напиток также могут быть использованы для увеличения срока жизни цветов. Положите 2–3 столовых ложки сахара в воду или добавьте 0,25 стакана газировки в вазу, чтобы букет радовал вас еще много дней.

Положите 2–3 столовых ложки сахара в воду, чтобы букет радовал вас еще много днейПоложите 2–3 столовых ложки сахара в воду, чтобы букет радовал вас еще много дней
Положите 2–3 столовых ложки сахара в воду, чтобы букет радовал вас еще много дней. Фото: Изображение Midjourney
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