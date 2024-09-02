Как сохранить букет свежим на много дней

Для продления срока жизни цветов можно раздробить 2 таблетки активированного угля и добавить их в воду. Несколько капель нашатыря в воду — еще один способ удлинить жизнь растениям. Сахар или безалкогольный напиток также могут быть использованы для увеличения срока жизни цветов. Положите 2–3 столовых ложки сахара в воду или добавьте 0,25 стакана газировки в вазу, чтобы букет радовал вас еще много дней.