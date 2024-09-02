Как сохранить букет свежим на много дней

Posted 2 сентября, 11:10
Published 2 сентября, 11:10
Modified 2 сентября, 11:13
Updated 2 сентября, 11:13
Рекомендуется не ставить цветы рядом с фруктами, так как они выделяют газ этан, который способствует увяданию растений. Чтобы цветы дольше оставались свежими, поместите вазу с букетом в прохладное, темное место без сквозняков, обогревателей и кондиционеров.
Перед тем как поставить цветы в воду, нужно их подготовить. Распакуйте букет: избавьтесь от бумаги, ленты и обрежьте каждый стебель примерно на 1–2 сантиметра. Важно помнить, что угол, под которым обрезаются стебли, должен составлять примерно 45–50°.
Удалите нижние листья так, чтобы осталось лишь 2–3 верхних. Чтобы очистить цветы от загрязнений, погрузите их в теплую воду до появления пузырьков. Выберите чистую вазу с широким горлышком, чтобы стебли не передавливались.
Растениям нужно пространство и прохладная вода. Чтобы сохранить цветы в вазе дольше, используйте только чистую воду. Идеально использовать дождевую или отстоявшуюся воду, но если нет возможности, то подойдет фильтрованная вода, которая отстаивалась несколько часов.
Не экономьте на воде: она должна достигать хотя бы середины стеблей. Чтобы смягчить воду, добавьте немного лимонной кислоты.
Для продления срока жизни цветов можно раздробить 2 таблетки активированного угля и добавить их в воду. Несколько капель нашатыря в воду — еще один способ удлинить жизнь растениям. Сахар или безалкогольный напиток также могут быть использованы для увеличения срока жизни цветов. Положите 2–3 столовых ложки сахара в воду или добавьте 0,25 стакана газировки в вазу, чтобы букет радовал вас еще много дней.
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