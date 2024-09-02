Что нужно сделать на огороде и даче в сентябре

В начале сентября можно посеять сидераты: горчицу, горох, клевер и другие растения, устойчивые к морозам. При приходе холодов их можно внести в почву или оставить до весны. Если накопилось много зелени — травы, обрезков и т. д., используйте это для создания высоких грядок, которые будут полезны для весеннего посева.