Что нужно сделать на огороде и даче в сентябре

Posted 2 сентября, 09:04
Published 2 сентября, 09:04
Modified 2 сентября, 09:51
Updated 2 сентября, 09:51
Важно успеть выкопать поздние сорта картофеля, высушить и сохранить их. Также в этот месяц стоит собрать свеклу, редис, морковь и другие корнеплоды, пишет Общественная служба новостей.
Если есть неубранные овощи и зелень, их следует укрыть пленкой или нетканым материалом от возможных заморозков. Ночью лучше закрывать парники и теплицы.
Чтобы предотвратить развитие грибков и бактерий на грядках после уборки урожая, землю стоит обработать биопрепаратами.
В сентябре также необходимо подготовить почву для рассады. После дезинфекции и удаления сорняков, землю удобно упаковать в мешки и хранить в сухом месте. Кроме того, стоит запастись золой, песком, торфом и другими материалами, которые понадобятся весной.
Этот месяц — последний для помидоров и огурцов. Соберите урожай и уберите растения с грядок. Больные растения сожгите, а здоровые — добавьте в компост.
Неотапливаемые теплицы следует подготовить к зиме. В конце сентября соберите урожай, перекопайте грядки, проведите дезинфекцию и проверьте конструкции на предмет необходимости ремонта.
В начале сентября можно посеять сидераты: горчицу, горох, клевер и другие растения, устойчивые к морозам. При приходе холодов их можно внести в почву или оставить до весны. Если накопилось много зелени — травы, обрезков и т. д., используйте это для создания высоких грядок, которые будут полезны для весеннего посева.
Поздние сорта капусты ещё остаются на грядках в сентябре. В сухую погоду капусту стоит щедро поливать каждую неделю. А если идут дожди и капуста начинает трескаться от избытка влаги, ее следует подкопать таким образом, чтобы порвались боковые корешки. Не забывайте очищать растения от слизней и гусениц, а также обрабатывать междурядья и кочаны золой (можно использовать табачную пыль).
На свободные грядки стоит внести удобрения с низким содержанием азота. Можно использовать золу (1 стакан на 1 квадратный метр) или суперфосфат (40-50 граммов на 1 квадратный метр).
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