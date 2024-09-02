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Posted 2 сентября, 09:04

Published 2 сентября, 09:04

Modified 2 сентября, 09:51

Updated 2 сентября, 09:51

Что нужно сделать на огороде и даче в сентябре

Что нужно сделать на огороде и даче в сентябре

2 сентября 2024, 09:04
Фото: 1MI
Осенний месяц — время окончания дачного и огородного сезона. Однако опытные дачники знают, что в сентябре нужно успеть сделать несколько важных дел.

Важно успеть выкопать поздние сорта картофеля, высушить и сохранить их. Также в этот месяц стоит собрать свеклу, редис, морковь и другие корнеплоды, пишет Общественная служба новостей.

Если есть неубранные овощи и зелень, их следует укрыть пленкой или нетканым материалом от возможных заморозков. Ночью лучше закрывать парники и теплицы.

Чтобы предотвратить развитие грибков и бактерий на грядках после уборки урожая, землю стоит обработать биопрепаратами.

Чтобы предотвратить развитие грибков и бактерий на грядках после уборки урожая, землю стоит обработать биопрепаратамиЧтобы предотвратить развитие грибков и бактерий на грядках после уборки урожая, землю стоит обработать биопрепаратами
Чтобы предотвратить развитие грибков и бактерий на грядках после уборки урожая, землю стоит обработать биопрепаратами. Фото: Изображение Midjourney

В сентябре также необходимо подготовить почву для рассады. После дезинфекции и удаления сорняков, землю удобно упаковать в мешки и хранить в сухом месте. Кроме того, стоит запастись золой, песком, торфом и другими материалами, которые понадобятся весной.

Этот месяц — последний для помидоров и огурцов. Соберите урожай и уберите растения с грядок. Больные растения сожгите, а здоровые — добавьте в компост.

Сентябрь — последний для помидоров и огурцовСентябрь — последний для помидоров и огурцов
Сентябрь — последний для помидоров и огурцов. Фото: 1MI

Неотапливаемые теплицы следует подготовить к зиме. В конце сентября соберите урожай, перекопайте грядки, проведите дезинфекцию и проверьте конструкции на предмет необходимости ремонта.

В начале сентября можно посеять сидераты: горчицу, горох, клевер и другие растения, устойчивые к морозам. При приходе холодов их можно внести в почву или оставить до весны. Если накопилось много зелени — травы, обрезков и т. д., используйте это для создания высоких грядок, которые будут полезны для весеннего посева.

Поздние сорта капусты ещё остаются на грядках в сентябре. В сухую погоду капусту стоит щедро поливать каждую неделю. А если идут дожди и капуста начинает трескаться от избытка влаги, ее следует подкопать таким образом, чтобы порвались боковые корешки. Не забывайте очищать растения от слизней и гусениц, а также обрабатывать междурядья и кочаны золой (можно использовать табачную пыль).

Поздние сорта капусты ещё остаются на грядках в сентябреПоздние сорта капусты ещё остаются на грядках в сентябре
Поздние сорта капусты ещё остаются на грядках в сентябре. Фото: 1MI

На свободные грядки стоит внести удобрения с низким содержанием азота. Можно использовать золу (1 стакан на 1 квадратный метр) или суперфосфат (40-50 граммов на 1 квадратный метр).

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#Марина Колодкина#Дача#Сад и огород#Дом и сад
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