newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 августа, 12:31

Published 30 августа, 12:31

Modified 10 сентября, 06:36

Updated 10 сентября, 06:36

Школьница с букетом

Первоклассный букет: как выбрать цветы к 1 сентября

30 августа 2024, 12:31
Фото: Изображение Midjourney
Школьница с букетом
День знаний не за горами, а это значит, что пора готовить букеты для учителей. Как найти наиболее уместный вариант и соблюсти цветочный этикет? Расскажем в сегодняшнем материале.

Что важно учесть при выборе

При выборе букета не забывайте, что он предназначен не только для учителя. Цветы — важный элемент образа школьника. Поэтому старайтесь обращать внимание на такие детали, как соотношение роста школьника и размера букета. Например, для ребенка небольшого роста слишком большой букет будет неуместен. Цветы будут мешать ему и закрывать лицо на фотографиях.

Обращайте внимание на общую цветовую гамму образа, чтобы не переборщить с яркими красками. Например, если у девочки есть фиолетовый рюкзак, то ей подойдет букет из фиолетовых, розовых или сиреневых цветов.

Монобукеты или букеты, составленные из цветов одного цвета — актуальный вариант для любого праздникаМонобукеты или букеты, составленные из цветов одного цвета — актуальный вариант для любого праздника
Монобукеты или букеты, составленные из цветов одного цвета — актуальный вариант для любого праздника. Фото: 1MI

Старайтесь собирать букеты из цветов, которые долго не вянут.

К таким относятся:

  • лилии;
  • розы;
  • астры;
  • подсолнухи;
  • гладиолусы;
  • гвоздики;
  • альстромерии;
  • герберы;
  • георгины.

Примите во внимание пол преподавателя, его возраст, стиль и личные предпочтения. Если речь идет о мужчине, выбирайте букеты в приглушенных тонах, например из темно-бордовых роз или гвоздик. Не используйте слишком яркие банты и ленты для оформления.

Если учитель — женщина, ей больше подойдут светлые оттенки: желтые или розовые розы, астры, орхидеи и лилии. Пожилые педагоги наверняка будут рады получить крупный комбинированный букет, подчеркивающий статус.

Если вы выбираете цветы для первого учителя, чьи предпочтения вам еще неизвестны, ориентируйтесь на офисный стиль и выбирайте сдержанные композиции без чрезмерной вычурности.

Для первого сентября отлично подойдет классический букет из астрДля первого сентября отлично подойдет классический букет из астр
Для первого сентября отлично подойдет классический букет из астр. Фото: 1MI

Лучшие цветы для школьного букета

Разберемся в том, какие именно цветы отлично подойдут для букета к празднику.

  • Розы. Розы без шипов идеально подходят для букета, но следует обратить внимание на их размер — слишком большие цветы могут оказаться тяжелыми для ребенка.
  • Хризантемы. Эти осенние цветы станут отличным выбором благодаря своим разнообразным оттенкам и эффектной форме, что делает их особенно подходящими для этого времени года.
  • Астры. Этот осенний цветок у многих ассоциируется с Днём знаний. Нестареющая цветочная классика актуальна и сейчас.
  • Лилии. Они отличаются долговечностью и отлично вписываются в школьный образ.

Также в букетах прекрасно смотрятся небольшие гладиолусы, яркие подсолнухи, эффектные герберы.

Если планируется дарить букет заслуженному педагогу, уместнее всего будут шикарные розыЕсли планируется дарить букет заслуженному педагогу, уместнее всего будут шикарные розы
Если планируется дарить букет заслуженному педагогу, уместнее всего будут шикарные розы. Фото: 1MI

Еще несколько важных советов

Пусть ваш букет для первоклассника будет небольшим по высоте, но достаточно широкими и пышным. Это подчеркнет его красоту, при этом не закрывая обзор ребенку.

Не забудьте убедиться, что в букете нет острых элементов: шипов, колючек и жестких стеблей, а также щепок от деревянных элементов декора.

Делая выбор между сеткой, фетром и крафт-бумагой, отдайте предпочтение последнему варианту. Он подчеркнет лаконичность и современность букета.

Читайте также:
Пособие для школьников в 2024 году: кому положено и как получитьКак собрать ребенка в школу без нервов: Лайфхаки от опытной мамыЧто подарить маме, если она говорит, что ей ничего не нужно? 10 лучших идей для подарка на день рождения
#Елена Гончарова#Общество#Праздники#Все материалы авторов#Школа#Подарки
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика