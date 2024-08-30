Первоклассный букет: как выбрать цветы к 1 сентября

При выборе букета не забывайте, что он предназначен не только для учителя. Цветы — важный элемент образа школьника. Поэтому старайтесь обращать внимание на такие детали, как соотношение роста школьника и размера букета. Например, для ребенка небольшого роста слишком большой букет будет неуместен. Цветы будут мешать ему и закрывать лицо на фотографиях.