Все больше звезд и обычных людей отказываются от секса. Зачем они это делают?

Posted 30 августа, 19:21
Published 30 августа, 19:21
Modified 10 сентября, 06:17
Updated 10 сентября, 06:17
Причин, по которым люди, в частности знаменитости, целенаправленно отказываются от интима, много и все они разные. Вот самые основные.
Вот уже 9 лет известный американский певец Ленни Кравиц не занимается сексом. Свое воздержание он называет духовным и объясняет, что не желает тратить ресурсы на пустяковые отношения.
Рэпер 50 Cent несколько месяцев назад пообещал фанатам забросить секс на долгий период, чтобы реализовать некую грандиозную идею и выйти на новый уровень. Вместо интима он предпочитает медитации.
Еще один певец Крейг Дэвид практикует воздержание ради новых музыкальных идей. Исполнитель уверяет, что отсутствие интимной жизни привело к пику творческой активности.
«Намеренный отказ от секса действительно увеличивает уровень свободной энергии, которую можно направить в работу, на реализацию проектов и целей. Это называется сублимация. Концентрируем энергию и применяем целенаправленно — бьем в одну точку. Все потолки пробиваются быстрее», — комментирует психолог Мария Цветкова.
Некоторые предпочитают придерживаться целибата перед свадьбой — так как это было принято еще у наших предков, чтобы вступить в брак осознанно и полностью обнулившимся. Так поступили певица Сиара, супермодель Адриана Лима, певец Джастин Бибер.
Психолог Цветкова считает такое решение разумным.
«Если вы предпочитаете спокойно и внимательно заходить в отношения, то способ подождать с сексом — хорошая идея», — говорит она.
Однако предупреждает, что откладывать первую интимную близость до брака не стоит, ведь партнеры могут не подойти друг другу чисто физиологически, тогда брак может принести одни проблемы.
Многие звезды отказались от секса после того, как выпутались из абьюзивных и токсичных отношений. Например, актриса Джулия Фокс заявила, что два года не занималась интимом после разрыва с рэпером Канье Уэстом, который просто использовал ее, чтобы позлить бывшую жену Ким Кардашьян.
Ее примеру последовали такие певицы, как Никки Минаж и Леди Гага. Последняя всячески избегала секса, пока в 2020 году не встретила своего будущего мужа Майкла Полански.
«Паузы „от отношений“ или „от секса“ делаются, чтобы успокоиться, заземлиться, обрести уверенность, переключить внимание. Вернуть внутреннюю целостность и восстановить эмоциональный баланс. Идея, что после неудачных отношений не стоит заниматься сексом, утопична. Она может загнать человека еще дальше в состояние апатии или депрессии», — считает психолог Мария Цветкова.
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