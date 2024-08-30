Все больше звезд и обычных людей отказываются от секса. Зачем они это делают?

Многие звезды отказались от секса после того, как выпутались из абьюзивных и токсичных отношений. Например, актриса Джулия Фокс заявила, что два года не занималась интимом после разрыва с рэпером Канье Уэстом, который просто использовал ее, чтобы позлить бывшую жену Ким Кардашьян.