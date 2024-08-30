Тысячи лайков и сотен тысяч просмотров! Как приготовить самый хитовый напиток и стать звездой ТикТока?

Если вы периодически бываете в социальной сети ТикТок, то наверняка обращали внимание на огромное количество видео с напитком Fluffy Coca-Cola. Это не что иное, как обычная кола, но с зефирным кремом. Напиток, от которого без ума блогеры и их подписчики, легко готовится в домашних условиях.