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Posted 30 августа, 05:05

Published 30 августа, 05:05

Modified 10 сентября, 05:55

Updated 10 сентября, 05:55

Кола с зефирным кремом: как приготовить напиток-хит из ТикТока

Тысячи лайков и сотен тысяч просмотров! Как приготовить самый хитовый напиток и стать звездой ТикТока?

30 августа 2024, 05:05
Фото: Изображение Midjourney
Кола с зефирным кремом: как приготовить напиток-хит из ТикТока
Напиток сезона — кола с зефирным кремом, так называемая Fluffy Coca-Cola, которая стала настоящим хитом ТикТока. Рассказываем, что это за напиток и как приготовить его дома.

Fluffy Coca-Cola — что это за напиток

Если вы периодически бываете в социальной сети ТикТок, то наверняка обращали внимание на огромное количество видео с напитком Fluffy Coca-Cola. Это не что иное, как обычная кола, но с зефирным кремом. Напиток, от которого без ума блогеры и их подписчики, легко готовится в домашних условиях.

Оригинальность Fluffy Coca-Cola заключается в том, что в нем используются ингредиенты в достаточно необычной комбинации. Ну и, конечно же, внимания заслуживает его подача: стакан с большой шапкой крема.

Оригинальность Fluffy Coca-Cola заключается в том, что в нем используются ингредиенты в достаточно необычной комбинацииОригинальность Fluffy Coca-Cola заключается в том, что в нем используются ингредиенты в достаточно необычной комбинации
Оригинальность Fluffy Coca-Cola заключается в том, что в нем используются ингредиенты в достаточно необычной комбинации. Фото: Изображение Midjourney

Рецепт популярного напитка из ТикТока

Что потребуется для того, чтобы приготовить напиток, ставший хитом ТикТока? Все очень просто — любая кола, зефирный крем, примерно 300 грамм, и лед. На приготовление у вас уйдет не более пяти минут.

Что нужно сделать:

  • Поместить зефирный крем в стакан и аккуратно ложкой распределить его по стенкам емкости равномерно.
  • Добавить в стакан лед.
  • Добавить в стакан колу.

Все вместе нужно аккуратно перемешать при помощи соломинки. Собственно, это все! Теперь главное — это красиво подать напиток друзьям или близким и не забыть снять видео, чтобы выложить его в соцсети и собрать желанные лайки и комментарии!

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