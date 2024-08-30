Тысячи лайков и сотен тысяч просмотров! Как приготовить самый хитовый напиток и стать звездой ТикТока?

Posted 30 августа, 05:05
Published 30 августа, 05:05
Modified 10 сентября, 05:55
Updated 10 сентября, 05:55
Если вы периодически бываете в социальной сети ТикТок, то наверняка обращали внимание на огромное количество видео с напитком Fluffy Coca-Cola. Это не что иное, как обычная кола, но с зефирным кремом. Напиток, от которого без ума блогеры и их подписчики, легко готовится в домашних условиях.
Оригинальность Fluffy Coca-Cola заключается в том, что в нем используются ингредиенты в достаточно необычной комбинации. Ну и, конечно же, внимания заслуживает его подача: стакан с большой шапкой крема.
Что потребуется для того, чтобы приготовить напиток, ставший хитом ТикТока? Все очень просто — любая кола, зефирный крем, примерно 300 грамм, и лед. На приготовление у вас уйдет не более пяти минут.
Что нужно сделать:
Все вместе нужно аккуратно перемешать при помощи соломинки. Собственно, это все! Теперь главное — это красиво подать напиток друзьям или близким и не забыть снять видео, чтобы выложить его в соцсети и собрать желанные лайки и комментарии!
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