Что приготовить из свежих огурцов: суп, варенье и не только

Posted 16 августа, 11:54
Published 16 августа, 11:54
Modified 10 сентября, 05:41
Updated 10 сентября, 05:41
Засолите свежие огурцы с ржаным хлебом — получится очень вкусно! Вот рецепт:
Далее банки закупоривают и оставляют в условиях комнатной температуры на пару дней.
Рецепт этого вкусного и полезного салата:
Далее все ингредиенты смешивают, к ним добавляют семечки, тыквенные или подсолнечные, предварительно очищенные. В качестве заправки можно использовать йогурт без добавок или сметану.
Если вы еще не пробовали такой суп, наш рецепт придется кстати.
Что потребуется:
Рецепт:
Суп готов! Разливайте его по тарелкам, а перед подачей можете украсить зеленью.
Вам потребуется:
Рецепт:
Огурцы очищают от кожуры и семян, нарезают, перекладывают в кастрюлю, к ним добавляют сахар. В таком виде все остается на 15 минут. Когда начнет выделяться сок, кастрюля ставится на плиту и остается там на полчаса — варить нужно на среднем огне. Далее добавляют лимон в виде мякоти, затем варенье варится еще 15 минут.
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