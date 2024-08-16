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Posted 16 августа, 11:54

Published 16 августа, 11:54

Modified 10 сентября, 05:41

Updated 10 сентября, 05:41

Что приготовить из свежих огурцов: суп, варенье и не только

Что приготовить из свежих огурцов: суп, варенье и не только

16 августа 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney
Что приготовить из свежих огурцов: суп, варенье и не только
Куда девать огурцы, в большом количестве уродившиеся в вашем огороде? Конечно же, готовить из них вкусные и полезные блюда — делимся небанальными и интересными рецептами.

Засолка с хлебом

Засолите свежие огурцы с ржаным хлебом — получится очень вкусно! Вот рецепт:

  • Овощи заливают водой (холодной) и оставляют на пять часов в месте, защищенном от солнечных лучей, воду нужно будет сливать каждые полтора часа и заливать новую.
  • Огурцы очищают от кончиков, дважды прокалывают вилкой.
  • Ржаной хлеб нарезают небольшими кусочками, в тостере или на сковороде подсушивают.
  • Огурцы помещают в стерилизованную банку, сверху кладут хлеб.
  • Добавляют чеснок, укроп, далее все заливают подсоленным кипятком — банка должна быть заполнена им до краев.

Далее банки закупоривают и оставляют в условиях комнатной температуры на пару дней.

Засолка огурцов с хлебомЗасолка огурцов с хлебом
Засолка огурцов с хлебом. Фото: Изображение Midjourney

Салат с яйцами и свежими огурцами с семечками

Рецепт этого вкусного и полезного салата:

  • Яйца отваривают вкрутую, остужают в воде, очищают и мелко нарезают.
  • Огурцы моют и режут соломкой.
  • Чеснок измельчают, лук мелко нарезают.
  • В нагретой сковороде в небольшом количестве растительного масла огурцы тушатся под крышкой с солью, луком, перцем в течение шести минут.
  • После того как овощи остынут, масло и сок сливают.
  • Укроп моют, мелко режут.

Далее все ингредиенты смешивают, к ним добавляют семечки, тыквенные или подсолнечные, предварительно очищенные. В качестве заправки можно использовать йогурт без добавок или сметану.

Салат с яйцами и свежими огурцами с семечкамиСалат с яйцами и свежими огурцами с семечками
Салат с яйцами и свежими огурцами с семечками. Фото: Изображение Midjourney

Огуречный суп

Если вы еще не пробовали такой суп, наш рецепт придется кстати.

Что потребуется:

  • Гречка (зеленая) — 200 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Свежие огурцы — 400 г
  • Лимонный сок — 3 ст. л.

Рецепт:

  • Гречку замачивают в холодной воде на ночь.
  • Авокадо чистят и нарезают, как и огурец, все перекладывают в блендер, добавляют гречку и все вместе взбивают до тех пор, пока масса не станет однородной.

Суп готов! Разливайте его по тарелкам, а перед подачей можете украсить зеленью.

Огуречный суп с зеленой гречкойОгуречный суп с зеленой гречкой
Огуречный суп с зеленой гречкой. Фото: Изображение Midjourney

Варенье из свежих огурцов

Вам потребуется:

  • Свежие огурцы — 600 г
  • Лимонный сок — 200 мл
  • Сахарный песок — 400 г

Рецепт:

Огурцы очищают от кожуры и семян, нарезают, перекладывают в кастрюлю, к ним добавляют сахар. В таком виде все остается на 15 минут. Когда начнет выделяться сок, кастрюля ставится на плиту и остается там на полчаса — варить нужно на среднем огне. Далее добавляют лимон в виде мякоти, затем варенье варится еще 15 минут.

Варенье из свежих огурцовВаренье из свежих огурцов
Варенье из свежих огурцов. Фото: Изображение Midjourney
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#Мария Казак#Еда#Все материалы авторов#Рецепт
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