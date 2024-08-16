Что приготовить из свежих огурцов: суп, варенье и не только

Огурцы очищают от кожуры и семян, нарезают, перекладывают в кастрюлю, к ним добавляют сахар. В таком виде все остается на 15 минут. Когда начнет выделяться сок, кастрюля ставится на плиту и остается там на полчаса — варить нужно на среднем огне. Далее добавляют лимон в виде мякоти, затем варенье варится еще 15 минут.