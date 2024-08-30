Топ-4 удобных костюмов на осень 2024 года

Posted 30 августа, 12:41
Published 30 августа, 12:41
Modified 10 сентября, 06:04
Updated 10 сентября, 06:04
База для осеннего гардероба в 2024 году — костюм, который состоит из брюк с защипами, сидящими свободно, и объемного пиджака, дополненного подплечниками. Это универсальный комплект, к которому останется подобрать правильную обувь — например, кроссовки на толстой подошве или лоферы. Завершающий штрих — небольшая стильная сумка.
На сентябрь можно выбрать элегантный костюм из натурального хлопка, но без подкладки. Стандартный и самый функциональный вариант — брюки прямого кроя с завязками и приталенный блейзер. Такой комплект будет смотреться лаконично и стильно. В качестве обуви к нему стилисты советуют выбирать кроссовки сдержанного дизайна.
Льняные костюмы можно носить и осенью. Отличное решение — комплект из брюк и пиджака свободного силуэта. Такие модели не будут мешать двигаться, обеспечат ощущение комфорта в теплые дни, которые случаются и в сентябре. Этот комплект, кстати, отлично впишется в образ в стиле «олд мани».
Решение для расслабленного повседневного образа — так называемый пижамный костюм. В комплект вместо пиджака входит стильная рубашка, однако это не делает костюм более расслабленным — он подойдет даже для офисного гардероба, если дресс-код на работе не слишком строгий.
Отличительные особенности такого костюма — модели, имеющие крой оверсайз, пижамный принт, то есть вертикальная полоска. Важно, чтобы костюм был выполнен из качественного и легкого материала, пропускающего воздух.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14