Топ-4 удобных костюмов на осень 2024 года

На сентябрь можно выбрать элегантный костюм из натурального хлопка, но без подкладки. Стандартный и самый функциональный вариант — брюки прямого кроя с завязками и приталенный блейзер. Такой комплект будет смотреться лаконично и стильно. В качестве обуви к нему стилисты советуют выбирать кроссовки сдержанного дизайна.