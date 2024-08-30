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Posted 30 августа, 12:41

Published 30 августа, 12:41

Modified 10 сентября, 06:04

Updated 10 сентября, 06:04

Топ-4 удобных костюмов на осень 2024 года

Топ-4 удобных костюмов на осень 2024 года

30 августа 2024, 12:41
Фото: Изображение Midjourney
Топ-4 удобных костюмов на осень 2024 года
Начните подготовку к осени с шопинга — в вашем гардеробе обязательно должен появиться стильный и практичный брючный костюм. В сентябре 2024 года он будет в топе!

Костюм со свободными брюками

База для осеннего гардероба в 2024 году — костюм, который состоит из брюк с защипами, сидящими свободно, и объемного пиджака, дополненного подплечниками. Это универсальный комплект, к которому останется подобрать правильную обувь — например, кроссовки на толстой подошве или лоферы. Завершающий штрих — небольшая стильная сумка.

Хлопковый костюм

На сентябрь можно выбрать элегантный костюм из натурального хлопка, но без подкладки. Стандартный и самый функциональный вариант — брюки прямого кроя с завязками и приталенный блейзер. Такой комплект будет смотреться лаконично и стильно. В качестве обуви к нему стилисты советуют выбирать кроссовки сдержанного дизайна.

Льняной костюм

Льняные костюмы можно носить и осенью. Отличное решение — комплект из брюк и пиджака свободного силуэта. Такие модели не будут мешать двигаться, обеспечат ощущение комфорта в теплые дни, которые случаются и в сентябре. Этот комплект, кстати, отлично впишется в образ в стиле «олд мани».

Пижамный костюм

Решение для расслабленного повседневного образа — так называемый пижамный костюм. В комплект вместо пиджака входит стильная рубашка, однако это не делает костюм более расслабленным — он подойдет даже для офисного гардероба, если дресс-код на работе не слишком строгий.

Отличительные особенности такого костюма — модели, имеющие крой оверсайз, пижамный принт, то есть вертикальная полоска. Важно, чтобы костюм был выполнен из качественного и легкого материала, пропускающего воздух.

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#Мария Казак#Мода#Все материалы авторов#Стиль#Одежда
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