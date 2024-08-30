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Posted 30 августа, 07:37

Published 30 августа, 07:37

Modified 10 сентября, 06:35

Updated 10 сентября, 06:35

«Марвел» исполняется 85 лет!

«Марвел» исполняется 85 лет!

30 августа 2024, 07:37
Фото: marvel
31 августа 2024 года империя комиксов MARVEL празднует свой юбилей, который отметили выпуском нового комикса с событиями в 85 веке и новыми фильмами в 2025 году.

Первый выпуск Marvel Comics, первоначально носивший название Timely Comics, был выпущен 31 августа 1939 года. Являясь родителем таких персонажей, как Капитан Америка, Железный человек, Тор, Люди Икс и Фантастическая четверка, малоизвестная компания открыла для себя дорогу в мир комиксов.

Десятилетия спустя у Marvel появилась голливудская студия, мировые кассовые сборы которой превысили 31 миллиард долларов благодаря 34 фильмам, снятым по мотивам этих комиксов, а также быстрорастущему телевизионному каналу Disney+.

К своему 85-летию Marvel представила специальный выпуск комиксов, авторами которого являются Кааре Эндрюс Лучано Веккио. Действие сюжета разворачивается в далеком будущем 85-го века и отправляет читателей в космическое путешествие.

Фото: https://d23.com/marvel-comics-tribute-to-85-years-of-super-hero-stories/

28 августа 2024 года Марвел выпустил большое интервью с актерами, которые снимались в фильме «Молния», рассказывая о своих ролях.

Напомним, что 2025 год является самым насыщенным на новинки от студии. 14 февраля выходит в прокат «Капитан Америка: Дивный новый мир», за которым последуют «Громовержцы*» («Молнии*») 2 мая 2025 года, «Сорвиголова: Рожденный заново» в марте 2025 года, «Фантастическая четверка» — 25 июля и премьера «Железного сердца» на Disney +

Видео: YouTube.
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