«Марвел» исполняется 85 лет!

Напомним, что 2025 год является самым насыщенным на новинки от студии. 14 февраля выходит в прокат «Капитан Америка: Дивный новый мир», за которым последуют «Громовержцы*» («Молнии*») 2 мая 2025 года, «Сорвиголова: Рожденный заново» в марте 2025 года, «Фантастическая четверка» — 25 июля и премьера «Железного сердца» на Disney +