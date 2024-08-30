«Марвел» исполняется 85 лет!

Posted 30 августа, 07:37
Published 30 августа, 07:37
Modified 10 сентября, 06:35
Updated 10 сентября, 06:35
Первый выпуск Marvel Comics, первоначально носивший название Timely Comics, был выпущен 31 августа 1939 года. Являясь родителем таких персонажей, как Капитан Америка, Железный человек, Тор, Люди Икс и Фантастическая четверка, малоизвестная компания открыла для себя дорогу в мир комиксов.
Десятилетия спустя у Marvel появилась голливудская студия, мировые кассовые сборы которой превысили 31 миллиард долларов благодаря 34 фильмам, снятым по мотивам этих комиксов, а также быстрорастущему телевизионному каналу Disney+.
К своему 85-летию Marvel представила специальный выпуск комиксов, авторами которого являются Кааре Эндрюс Лучано Веккио. Действие сюжета разворачивается в далеком будущем 85-го века и отправляет читателей в космическое путешествие.
28 августа 2024 года Марвел выпустил большое интервью с актерами, которые снимались в фильме «Молния», рассказывая о своих ролях.
Напомним, что 2025 год является самым насыщенным на новинки от студии. 14 февраля выходит в прокат «Капитан Америка: Дивный новый мир», за которым последуют «Громовержцы*» («Молнии*») 2 мая 2025 года, «Сорвиголова: Рожденный заново» в марте 2025 года, «Фантастическая четверка» — 25 июля и премьера «Железного сердца» на Disney +
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