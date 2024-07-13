Лёгкое кино в самолете: 5 лучших фильмов для полёта

Накануне окончания средней школы две подруги-отличницы понимают, что им следовало меньше работать и больше развлекаться. Полные решимости не отставать от своих сверстниц, девушки пытаются уместить четыре года веселья в один вечер. Это совершенно цельная подростковая комедия, основанная на хаотичной динамике.