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Posted 13 июля, 14:48

Published 13 июля, 14:48

Modified 10 сентября, 03:51

Updated 10 сентября, 03:51

Лёгкое кино для сложного перелёта: 5 лучших фильмов для просмотра в полёте

Лёгкое кино в самолете: 5 лучших фильмов для полёта

13 июля 2024, 14:48
Фото: Изображение Midjourney
Лёгкое кино для сложного перелёта: 5 лучших фильмов для просмотра в полёте
Какое кино идеально подходит для того, чтобы скоротать время в самолете? Мы нашли 5 лучших фильмов, которые будут легкими, яркими, динамичными и в тоже время удобными для просмотра на маленьком экране.

«Маленькая мисс Счастье» (2006)

Семейный фильм-путешествие, в котором каждый из членов семьи сталкивается с личными трудностями, благодаря которым они лучше узнают себя и друг друга. Это забавный, милый, а иногда и душераздирающий фильм, в котором главные роли исполняют Стив Карелл, Грег Киннер, Тони Коллетт, Пол Дано, Эбигейл Бреслин и Алан Аркин.

  • Рейтинг Кинопоиска — 7,5
  • Возрастное ограничение — 18+

«Образование» (2019)

«Образование» — подростковая комедия, основанная на хаотичной динамике отношений лучших подруг в исполнении Бини Фельдштейн и Кейтлин Девер. Не смотря на то, что некоторые зрители восприняли режиссерский дебют Оливии Уайлд как пародию на «Поколение Z», «Образование» является отдельным полноценным фильмом.

Накануне окончания средней школы две подруги-отличницы понимают, что им следовало меньше работать и больше развлекаться. Полные решимости не отставать от своих сверстниц, девушки пытаются уместить четыре года веселья в один вечер. Это совершенно цельная подростковая комедия, основанная на хаотичной динамике.

  • Рейтинг Кинопоиска — 6,5
  • Возрастное ограничение — 16+

«После прочтения сжечь» (2008)

Чёрная комедия от братьев Коэнов придерживается их классической формулы об обостряющемся, всё более абсурдном и трагическом недопонимании, но это все равно остаётся забавной, мрачной и сумасбродной комедией. История о недавно потерявшем работу аналитике ЦРУ Осборне Коксе (Джон Малкович), чьи потерянные мемуары находят двое недалеких работников спортзала (Фрэнсис Макдорманд и Брэд Питт).

  • Рейтинг Кинопоиска — 6,9
  • Возрастное ограничение — 16+

«Ноттинг Хилл» (1999)

Еще до того, как Хью Грант начал играть самовлюбленных парней, 90-е (и сценарист Ричард Кертис) уже сделали его одним из самых обаятельных исполнителей главной роли в романтических комедиях.

«Ноттинг-Хилл» забавный фильм об отношениях между озабоченным, страдающим от любви книготорговцем и американской актрисой. Освежающе спокойная игра Джулии Робертс безупречно обыгрывает характерный нервный настрой Гранта.

  • Рейтинг Кинопоиска — 7,3
  • Возрастное ограничение — 12+

«Беглец» (1993)

Это один из тех боевиков, которые часто смотрели в 90-е. «Беглец» — идеальная роль для Харрисона Форда, который играет доктора Ричарда Кимбла, сосудистого хирурга, обвиняемого в убийстве своей жены.

Кимбл намеревается доказать свою невиновность и найти настоящего убийцу, преследуемый по пути заместителем маршала США Сэмом Джерардом (Томми Ли Джонс, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана).

  • Рейтинг Кинопоиска — 7,9
  • Возрастное ограничение — 18+
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#Ольга Харина#Общество#Кино#Телефон#Кинотеатры#Самолет
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