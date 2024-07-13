Лёгкое кино в самолете: 5 лучших фильмов для полёта

Posted 13 июля, 14:48
Published 13 июля, 14:48
Modified 10 сентября, 03:51
Updated 10 сентября, 03:51
Семейный фильм-путешествие, в котором каждый из членов семьи сталкивается с личными трудностями, благодаря которым они лучше узнают себя и друг друга. Это забавный, милый, а иногда и душераздирающий фильм, в котором главные роли исполняют Стив Карелл, Грег Киннер, Тони Коллетт, Пол Дано, Эбигейл Бреслин и Алан Аркин.
«Образование» — подростковая комедия, основанная на хаотичной динамике отношений лучших подруг в исполнении Бини Фельдштейн и Кейтлин Девер. Не смотря на то, что некоторые зрители восприняли режиссерский дебют Оливии Уайлд как пародию на «Поколение Z», «Образование» является отдельным полноценным фильмом.
Накануне окончания средней школы две подруги-отличницы понимают, что им следовало меньше работать и больше развлекаться. Полные решимости не отставать от своих сверстниц, девушки пытаются уместить четыре года веселья в один вечер. Это совершенно цельная подростковая комедия, основанная на хаотичной динамике.
Чёрная комедия от братьев Коэнов придерживается их классической формулы об обостряющемся, всё более абсурдном и трагическом недопонимании, но это все равно остаётся забавной, мрачной и сумасбродной комедией. История о недавно потерявшем работу аналитике ЦРУ Осборне Коксе (Джон Малкович), чьи потерянные мемуары находят двое недалеких работников спортзала (Фрэнсис Макдорманд и Брэд Питт).
Еще до того, как Хью Грант начал играть самовлюбленных парней, 90-е (и сценарист Ричард Кертис) уже сделали его одним из самых обаятельных исполнителей главной роли в романтических комедиях.
«Ноттинг-Хилл» забавный фильм об отношениях между озабоченным, страдающим от любви книготорговцем и американской актрисой. Освежающе спокойная игра Джулии Робертс безупречно обыгрывает характерный нервный настрой Гранта.
Это один из тех боевиков, которые часто смотрели в 90-е. «Беглец» — идеальная роль для Харрисона Форда, который играет доктора Ричарда Кимбла, сосудистого хирурга, обвиняемого в убийстве своей жены.
Кимбл намеревается доказать свою невиновность и найти настоящего убийцу, преследуемый по пути заместителем маршала США Сэмом Джерардом (Томми Ли Джонс, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана).
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