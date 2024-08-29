Их ждут все — 7 самых ожидаемых кинопремьер осени-2024: фильмы, которые обещают стать культовыми

Posted 29 августа, 13:09
Published 29 августа, 13:09
Modified 10 сентября, 06:10
Updated 10 сентября, 06:10
Сиквел комедийного ужастика Тима Бертона выйдет в начале сентября 2024 года. Вторая часть культового фильма ужасов вернет на экраны старых персонажей и актеров, но в сюжете появятся и новые герои. Сценарий сиквела написали авторы легендарного сериала «Уэнсдей». В ролях: Уиллем Дефо, Вайнона Райдер, Дженна Ортега.
Ждем приквел истории о Трансформерах 13 сентября 2024 года. В фильме покажут историю взаимоотношений Мегатрона и Оптимуса Прайма, изменивших судьбу Кибертрона. Фильм озвучивают: Скарлетт Йоханссон, Стив Бушеми, Крис Хемсворт.
Финальная часть культовой трилогии с красавчиком Томом Харди в главной роли запланирована к выходу на 25 октября 2024 года. Скачки, погони, перестрелки, охота на плохих парней — всё это ждет поклонников комиксов Marvel.
Семейная драма от Netflix повествует о трех сестрах, собравшихся в маленьком домике у смертного одра отца. Драма признана одной из лучших на фестивале в Торонто. Ожидаемая премьера — 20 сентября 2024 года. Главные роли исполнили Элизабет Олсен, Кэрри Кун, Наташа Лайонн.
«Одиноких волков» — Джорджа Клуни и Брэда Питта объединила экшн-комедия режиссера Джона Уоттса, создателя трилогии «Человек-паук». За решающим поединком двух обаятельных профессионалов можно понаблюдать с 20 сентября 2024 года. Создатели фильма обещают, что будет жарко!
Харли Квинн возвращается. Теперь в исполнении харизматичной Леди Гага. Даже по первым кадрам можно убедиться — будет очень жутко. Психологический мюзикл обещает стать хитом осени 2024 года. Премьера запланирована на 4 октября.
Долгожданное продолжение культового фильма нулевых с Расселом Кроу выйдет на экраны 22 ноября. Главную роль, сына покойного Максимуса, сыграет Пол Мескаль. Фильм стоит посмотреть из-за легендарных актеров — Конни Нильсен, Джозефа Куинн, Педро Паскаля, Дензел Вашингтона.
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