Стали известны новые подробности драмы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Posted 30 июня, 14:46
Published 30 июня, 14:46
Modified 10 сентября, 03:16
Updated 10 сентября, 03:16
Одна из самых популярных пар в Голливуде объявила о помолвке еще в 2002 году. Однако тогда свадьба не состоялась, а Лопес и Аффлек смогли воссоединиться только в 2021 году. Через год в Лас-Вегасе состоялась долгожданная женитьба.
К сожалению, счастливая история вновь продлилась недолго. Так, весной 2024 года зарубежная пресса сообщила, что пара испытывает трудности в браке и живет порознь. В июне папарацци запечатлели Аффлека без обручального кольца.
Также стало известно, что несколько дней назад актер перевез все свои вещи в другой дом. В это время Лопес была на отдыхе в Италии.
Поклонники продолжают верить, что звезды помирятся и возобновят отношения. Однако лица, приближенные к звездам все чаще заявляют о том, что союз рушится, а бывшие супруги больше не живут друг с другом.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14