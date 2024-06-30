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Posted 30 июня, 14:46

Published 30 июня, 14:46

Modified 10 сентября, 03:16

Updated 10 сентября, 03:16

Стали известны новые подробности драмы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

30 июня 2024, 14:46
Последние несколько месяцев звезды переживают трудности в отношениях. Узнайте, что происходит между селебрити и получится ли у них сохранить любовь.

Одна из самых популярных пар в Голливуде объявила о помолвке еще в 2002 году. Однако тогда свадьба не состоялась, а Лопес и Аффлек смогли воссоединиться только в 2021 году. Через год в Лас-Вегасе состоялась долгожданная женитьба.

К сожалению, счастливая история вновь продлилась недолго. Так, весной 2024 года зарубежная пресса сообщила, что пара испытывает трудности в браке и живет порознь. В июне папарацци запечатлели Аффлека без обручального кольца.

Также стало известно, что несколько дней назад актер перевез все свои вещи в другой дом. В это время Лопес была на отдыхе в Италии.

Поклонники продолжают верить, что звезды помирятся и возобновят отношения. Однако лица, приближенные к звездам все чаще заявляют о том, что союз рушится, а бывшие супруги больше не живут друг с другом.

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