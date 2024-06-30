Стали известны новые подробности драмы Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Одна из самых популярных пар в Голливуде объявила о помолвке еще в 2002 году. Однако тогда свадьба не состоялась, а Лопес и Аффлек смогли воссоединиться только в 2021 году. Через год в Лас-Вегасе состоялась долгожданная женитьба.