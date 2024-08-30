Как отмыть ванну от въевшейся грязи и при этом не травиться химией: 6 проверенных способов

Posted 30 августа, 08:27
Published 30 августа, 08:27
Modified 10 сентября, 06:32
Updated 10 сентября, 06:32
Эмаль очень нежное покрытие, его легко повредить и испортить. Это главное, что нужно знать при чистке такой ванны. Словом, соблюдаем принцип «не навреди».
На крупной терке натереть кусок хозяйственного мыла, получившуюся стружку положить в небольшую емкость с водой до образования вязкой кашицы. Туда же добавить нашатырь (10 капель на стакан мыльного раствора). Обработать смесью эмаль, через 15 минут протереть мягкой тряпочкой и ополоснуть чистой водой.
Приготовить высококонцентрированный раствор на основе лимонной кислоты. Для этого смешайте 450 граммов порошкообразной лимонной кислоты и 500 мл воды. Перемешайте до полного растворения. Этой жидкостью обработайте поверхность ванны и оставьте ее на 20 минут. По прошествии этого времени ополосните.
2-3 ст. л. соды перемешать с 250 мл горячей воды. Добавить 50 мл перекиси, пару щепоток стирального порошка. Обработать раствором поверхность сантехники и потереть губкой для удаления грязи. После промыть ванну водой.
При чистке акрила важно учитывать, что некоторые средства (абразивные порошки, хлор, аммиак, ацетон, спирт, кислота, а также железные губки и жесткие щетки) могут испортить покрытие и привести к появлению трещин, в которые постоянно будет въедаться грязь. Вот безопасные способы для очищения акриловой ванны.
Приготовить уксусный раствор из расчета 1:1, используя воду и 9%-ную уксусную кислоту. Смочить в растворе бумажные полотенца, разложить их на стенках ванны и оставить на пару часов. После убрать и ополоснуть чашу водой — результат вас удивит.
Если нужно удалить с поверхности желтые пятна и застарелый налет, то поможет раствор лимонной кислоты. Ее нужно всыпать прямо в ванну, наполненную водой (на полную ванну потребуется около 50 г порошка). Спустя 2 часа спустить воду. Почистить чашу губкой и ополоснуть.
В теплой воде растворить несколько столовых ложек соды, добавить стружку из хозяйственного мыла. Полученную кашицу нанесите на стенки и дно ванны. Через 30 минут потрите губкой и ополосните.
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