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Posted 30 августа, 08:27

Published 30 августа, 08:27

Modified 10 сентября, 06:32

Updated 10 сентября, 06:32

Народные способы отмыть ванну отлично работают

Как отмыть ванну от въевшейся грязи и при этом не травиться химией: 6 проверенных способов

30 августа 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney
Народные способы отмыть ванну отлично работают
Все хозяйки знают — ванну очень трудно содержать белоснежной. Вследствие постоянного использования она покрывается известковым налетом, ржавчиной, пятнами въевшейся грязи. Как все это отмыть? Иногда народные средства помогают лучше бытовой химии. Вот 5 способов для самых популярных видов покрытий.

Эмалированное покрытие

Эмаль очень нежное покрытие, его легко повредить и испортить. Это главное, что нужно знать при чистке такой ванны. Словом, соблюдаем принцип «не навреди».

Нашатырный спирт и мыло

На крупной терке натереть кусок хозяйственного мыла, получившуюся стружку положить в небольшую емкость с водой до образования вязкой кашицы. Туда же добавить нашатырь (10 капель на стакан мыльного раствора). Обработать смесью эмаль, через 15 минут протереть мягкой тряпочкой и ополоснуть чистой водой.

Лимонная кислота

Приготовить высококонцентрированный раствор на основе лимонной кислоты. Для этого смешайте 450 граммов порошкообразной лимонной кислоты и 500 мл воды. Перемешайте до полного растворения. Этой жидкостью обработайте поверхность ванны и оставьте ее на 20 минут. По прошествии этого времени ополосните.

Сода и перекись

2-3 ст. л. соды перемешать с 250 мл горячей воды. Добавить 50 мл перекиси, пару щепоток стирального порошка. Обработать раствором поверхность сантехники и потереть губкой для удаления грязи. После промыть ванну водой.

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Акриловое покрытие

При чистке акрила важно учитывать, что некоторые средства (абразивные порошки, хлор, аммиак, ацетон, спирт, кислота, а также железные губки и жесткие щетки) могут испортить покрытие и привести к появлению трещин, в которые постоянно будет въедаться грязь. Вот безопасные способы для очищения акриловой ванны.

Уксус

Приготовить уксусный раствор из расчета 1:1, используя воду и 9%-ную уксусную кислоту. Смочить в растворе бумажные полотенца, разложить их на стенках ванны и оставить на пару часов. После убрать и ополоснуть чашу водой — результат вас удивит.

Уксус поможет при сильных загрязненияхУксус поможет при сильных загрязнениях
Уксус поможет при сильных загрязнениях. Фото: Изображение Midjourney

Лимонная кислота

Если нужно удалить с поверхности желтые пятна и застарелый налет, то поможет раствор лимонной кислоты. Ее нужно всыпать прямо в ванну, наполненную водой (на полную ванну потребуется около 50 г порошка). Спустя 2 часа спустить воду. Почистить чашу губкой и ополоснуть.

Сода

В теплой воде растворить несколько столовых ложек соды, добавить стружку из хозяйственного мыла. Полученную кашицу нанесите на стенки и дно ванны. Через 30 минут потрите губкой и ополосните.

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