Как отмыть ванну от въевшейся грязи и при этом не травиться химией: 6 проверенных способов

При чистке акрила важно учитывать, что некоторые средства (абразивные порошки, хлор, аммиак, ацетон, спирт, кислота, а также железные губки и жесткие щетки) могут испортить покрытие и привести к появлению трещин, в которые постоянно будет въедаться грязь. Вот безопасные способы для очищения акриловой ванны.