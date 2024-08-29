Вы будете в восторге: самые простые и вкусные заготовки из смородины на зиму

Posted 29 августа, 10:47
Published 29 августа, 10:47
Modified 10 сентября, 06:05
Updated 10 сентября, 06:05
По этому рецепту можно приготовить вкусное, однородное и густое повидло, которое зимой будет настоящим украшением вашего стола. На приготовление повидла уйдет примерно час.
Что потребуется:
Рецепт:
Готовое повидло раскладывается по банкам, предварительно стерилизованным, и закрывается крышкой. Далее банки нужно перевернуть, завернуть в одеяло и остудить. Хранить повидло в банках рекомендуется в прохладном месте.
По этому рецепту можно приготовить удивительно душистый, однородный и густой джем.
Что потребуется:
Рецепт:
Далее ягодно-фруктовая масса перекладывается обратно в кастрюлю, к ней добавляется сахар. Кастрюля ставится на слабый огонь, необходимо дождаться, когда масса начнет кипеть, и после этого варить ее еще в течение получаса, в процессе помешивая и снимая пену.
Готовый джем разливается по предварительно стерилизованным стеклянным банкам. Далее они закатываются и укутываются в одеяло.
Очень вкусный компот с лимонной кислотой можно приготовить по этому простому и понятному рецепту. На это уйдет всего 20 минут.
Что потребуется:
Рецепт:
Далее банку нужно аккуратно покрутить таким образом, чтобы растворился сахар, затем перевернуть и укутать. Оставить остывать. Готовый компот в банке следует хранить в прохладном месте.
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