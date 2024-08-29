Вы будете в восторге: самые простые и вкусные заготовки из смородины на зиму

Далее ягодно-фруктовая масса перекладывается обратно в кастрюлю, к ней добавляется сахар. Кастрюля ставится на слабый огонь, необходимо дождаться, когда масса начнет кипеть, и после этого варить ее еще в течение получаса, в процессе помешивая и снимая пену.