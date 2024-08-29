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Posted 29 августа, 10:47

Published 29 августа, 10:47

Modified 10 сентября, 06:05

Updated 10 сентября, 06:05

Заготовки на зиму из смородины: простые и вкусные

Вы будете в восторге: самые простые и вкусные заготовки из смородины на зиму

29 августа 2024, 10:47
Фото: Изображение Midjourney
Заготовки на зиму из смородины: простые и вкусные
Август — самое время делать заготовки из черной смородины! Делимся тремя простыми рецептами, которые без труда освоит даже новичок в консервировании.

Повидло

По этому рецепту можно приготовить вкусное, однородное и густое повидло, которое зимой будет настоящим украшением вашего стола. На приготовление повидла уйдет примерно час.

Что потребуется:

  • Черная смородина — полтора килограмма.
  • Сахар — килограмм.

Рецепт:

  • Промыть смородину и тщательно перебрать ее.
  • Поместить ягоды в емкость (например, в кастрюлю) и тщательно размять.
  • Поставить емкость на огонь и довести до кипения, затем варить еще в течение нескольких минут, тщательно перемешивая, на медленном огне.
  • Протереть ягоды, используя сито, и добавить сахар.
  • Снова поставить емкость на медленный огонь и дождаться кипения. После того как ягоды закипят, необходимо аккуратно снять пену и далее варить в течение получаса на медленном огне.

Готовое повидло раскладывается по банкам, предварительно стерилизованным, и закрывается крышкой. Далее банки нужно перевернуть, завернуть в одеяло и остудить. Хранить повидло в банках рекомендуется в прохладном месте.

Джем

По этому рецепту можно приготовить удивительно душистый, однородный и густой джем.

Что потребуется:

  • Черная смородина — полкило.
  • Яблоки — килограмм.
  • Сахар — полтора килограмма.
  • Вода — половина литра.

Рецепт:

  • Яблоки разрезаются на несколько частей (сердцевина вынимается), после чего отправляются вместе с ягодами в емкость, к ним добавляется вода.
  • Емкость ставится на плиту на медленный огонь на полчаса, кастрюлю нужно закрыть крышкой.
  • Готовые яблоки и ягоды необходимо протереть, используя сито, — это нужно для того, чтобы избавиться от шкурок и косточек.

Далее ягодно-фруктовая масса перекладывается обратно в кастрюлю, к ней добавляется сахар. Кастрюля ставится на слабый огонь, необходимо дождаться, когда масса начнет кипеть, и после этого варить ее еще в течение получаса, в процессе помешивая и снимая пену.

Готовый джем разливается по предварительно стерилизованным стеклянным банкам. Далее они закатываются и укутываются в одеяло.

Компот

Очень вкусный компот с лимонной кислотой можно приготовить по этому простому и понятному рецепту. На это уйдет всего 20 минут.

Что потребуется:

  • Черная смородина — 400 граммов.
  • Сахар — 500 граммов.
  • Лимонная кислота — четверть чайной ложки.
  • Вода — два с половиной литра.

Рецепт:

  • В стеклянную банку, предварительно стерилизованную, помещаются ягоды, лимонная кислота, сахар.
  • В банку наливается кипяток, после чего емкость закатывается.

Далее банку нужно аккуратно покрутить таким образом, чтобы растворился сахар, затем перевернуть и укутать. Оставить остывать. Готовый компот в банке следует хранить в прохладном месте.

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