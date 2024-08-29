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Posted 29 августа, 12:42

Published 29 августа, 12:42

Modified 10 сентября, 05:49

Updated 10 сентября, 05:49

Сколько стоит 1 сентября: цены на школьные товары неумолимо растут

Цены неумолимо растут — сколько стоит 1 сентября: рассказываем сколько денег надо потратить на школьника

29 августа 2024, 12:42
Фото: Изображение Midjourney
Сколько стоит 1 сентября: цены на школьные товары неумолимо растут
Собрать ребенка в школу стало дороже. Цены на школьные товары по сравнению с прошлым годом выросли на 7–10%. Выяснили, что подорожало из школьных принадлежностей и во сколько обойдется собрать ребенка в школу?

Школьная одежда

Собрать девочку в школу традиционно стоит дороже, чем мальчика. Это объясняется тем, что в гардеробе школьниц больше разнообразия: платья, юбки, блузки. А мальчикам достаточно брюк и рубашки.

  • Школьные рубашки подорожали за год почти на 11%: в среднем стоимость одной рубашки либо одной блузки для девочек — 600–700 руб.
  • Выросли в цене примерно на 9,8% школьные джемпера: стоимость одного джемпера в среднем 1,5 тыс. рублей.
  • Спортивные костюмы для школьников подорожали на 7–8%, средняя стоимость — 2,5–3 тыс. рублей.

В среднем собрать девочку в школу в 2024 году обойдется примерно в 35 тыс. рублей, а мальчика — около 30 тыс. рублей.

Школьные рубашки подорожали за год почти на 11%: в среднем стоимость одной рубашки либо одной блузки для девочек — 600–700 рубШкольные рубашки подорожали за год почти на 11%: в среднем стоимость одной рубашки либо одной блузки для девочек — 600–700 руб
Школьные рубашки подорожали за год почти на 11%: в среднем стоимость одной рубашки либо одной блузки для девочек — 600–700 руб. Фото: Изображение Midjourney

Канцелярские товары

Наибольший рост цен наблюдается в категории канцелярских товаров. Обычные шариковые ручки, карандаши, фломастеры подорожали в среднем на 8–9%.

Родителям подростков придется потратить примерно 2–3 тыс. рублей на канцелярию. А вот родителям первоклашек придется разориться — список канцелярии для первоклассников довольно внушительный. Покупка канцтоваров для первоклашек обойдется от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Родителям подростков придется потратить примерно 2–3 тыс. рублей на канцеляриюРодителям подростков придется потратить примерно 2–3 тыс. рублей на канцелярию
Родителям подростков придется потратить примерно 2–3 тыс. рублей на канцелярию. Фото: Изображение Midjourney

Рюкзаки

Значительно подорожали и школьные рюкзаки. В среднем стоимость рюкзака — от 1700 до 2300 рублей. Анатомические ранцы, которые рекомендуют носить первоклассникам, стоят еще дороже — от 2500 до 6000 рублей.

Значительно подорожали и школьные рюкзакиЗначительно подорожали и школьные рюкзаки
Значительно подорожали и школьные рюкзаки. Фото: Изображение Midjourney

Другие траты

Кроме одежды и канцтоваров, школьнику понадобится еще множество мелочей и необходимых вещей. Это могут быть калькулятор, контурные карты, циркули и транспортиры, мешок для сменной обуви, учебники и т. д.

Все эти мелочи тоже стоят недешево. И потратить на них придется от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Кроме одежды и канцтоваров, школьнику понадобится еще множество мелочей и необходимых вещейКроме одежды и канцтоваров, школьнику понадобится еще множество мелочей и необходимых вещей
Кроме одежды и канцтоваров, школьнику понадобится еще множество мелочей и необходимых вещей. Фото: Изображение Midjourney

Также не стоит забывать и о других расходах на 1 сентября: букет на школьную линейку, добровольные взносы в фонд класса и школы, другие необходимые школьные сборы. Год назад на все эти нужды родители тратили от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.

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