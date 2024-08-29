Цены неумолимо растут — сколько стоит 1 сентября: рассказываем сколько денег надо потратить на школьника

Posted 29 августа, 12:42
Published 29 августа, 12:42
Modified 10 сентября, 05:49
Updated 10 сентября, 05:49
Собрать девочку в школу традиционно стоит дороже, чем мальчика. Это объясняется тем, что в гардеробе школьниц больше разнообразия: платья, юбки, блузки. А мальчикам достаточно брюк и рубашки.
В среднем собрать девочку в школу в 2024 году обойдется примерно в 35 тыс. рублей, а мальчика — около 30 тыс. рублей.
Наибольший рост цен наблюдается в категории канцелярских товаров. Обычные шариковые ручки, карандаши, фломастеры подорожали в среднем на 8–9%.
Родителям подростков придется потратить примерно 2–3 тыс. рублей на канцелярию. А вот родителям первоклашек придется разориться — список канцелярии для первоклассников довольно внушительный. Покупка канцтоваров для первоклашек обойдется от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.
Значительно подорожали и школьные рюкзаки. В среднем стоимость рюкзака — от 1700 до 2300 рублей. Анатомические ранцы, которые рекомендуют носить первоклассникам, стоят еще дороже — от 2500 до 6000 рублей.
Кроме одежды и канцтоваров, школьнику понадобится еще множество мелочей и необходимых вещей. Это могут быть калькулятор, контурные карты, циркули и транспортиры, мешок для сменной обуви, учебники и т. д.
Все эти мелочи тоже стоят недешево. И потратить на них придется от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.
Также не стоит забывать и о других расходах на 1 сентября: букет на школьную линейку, добровольные взносы в фонд класса и школы, другие необходимые школьные сборы. Год назад на все эти нужды родители тратили от 5 тыс. до 7 тыс. рублей.
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