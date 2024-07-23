Незрячая и чернокожая с синдромом Дауна: Барби, которые учат сочувствию

Posted 23 июля, 14:55
Published 23 июля, 14:55
Modified 10 сентября, 04:22
Updated 10 сентября, 04:22
Глава Американского фонда слепых Эрик Бриджес рассказал изданию PEOPLE, что каждая деталь этой куклы — от ее внешнего вида до упаковки — была продумана с учетом потребностей незрячего ребенка.
В результате получилась Барби в яркой одежде на липучках, что делает ее немного более удобной для детей с плохим зрением. У куклы также есть белая трость с гнущимися руками, чтобы она могла ею пользоваться. Помимо этого, её взгляд отличается от других Барби.
Даже при разработке упаковки учитывались интересы незрячих детей. На коробке есть шрифт Брайля. Помимо этого, она открывается легче, чем обычная.
«Барби — это культурный феномен, который знают все. Это дает возможность приблизить игру к реальной жизни. А те девочки, которые являются незрячими или имеют слабое зрение, смогут увидеть себя в этой кукле», — отметил Бриджес.
Вместе с новой незрячей Барби появилась чернокожая Барби с синдромом Дауна. Она присоединится к белокожей Барби с таким же заболеванием, которая была выпущена в прошлом году.
Лицо этой Барби — более округлое, а ее тело отражает физические особенности людей с синдромом Дауна.
Каждая деталь, вплоть до платья куклы, тщательно продумана. Так, три стрелки в сердцах на узоре платья символизируют третью 21-ю хромосому, которая присутствует лишь у людей с синдромом Дауна.
Инклюзивная коллекция Fashionista выпускается с 2009 года как ответ на постоянную критику за «идеальные тела» кукол. Так, в коллекции появились Барби с разными размерами одежды и цветом кожи, слуховым аппаратом, протезом вместо ноги и даже в кресле-каталке. Сюда же вошли темнокожий Кен и Кен с заболеванием кожи — витилиго.
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