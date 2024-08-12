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Posted 12 августа, 09:11

Published 12 августа, 09:11

Modified 14 сентября, 17:55

Updated 14 сентября, 17:55

Красивых канцтоваров много не бывает

Канцелярские чудеса: 9 необычных товаров, которые взорвут ваше воображение

Обновлено 14 сентября 2024, 17:55
Фото: 1MI
Красивых канцтоваров много не бывает
Эта подборка создана не только для детей, но и для взрослых, которые любят побродить по магазинам канцтоваров и полюбоваться оригинальными вещицами. Держим пари, что-то из этого перечня вы точно купите!

Ластик в виде попкорна

Пожалуй, это самый полезный попкорн в мире. У него есть только один недостаток — им не перекусишь на перемене. Зато такой забавный аксессуар не оставит равнодушными даже взрослых.

Купить можно здесь.

Экологичный карандаш

Интересный карандаш с секретом. Он подойдет тем, кто мечтает, помимо рисования, попробовать себя еще и в садоводстве. В кончике канцтовара находятся семена прованских трав. Когда карандаш испишется, посадите их в землю и вырастите свой душистый урожай.

Приобрести можно здесь.

Текстовыделители в виде шприцов

От такой оригинальной вещицы не откажется ни школьник, ни студент-медик. Помимо оригинального дизайна, текстовыделители отличаются достойным качеством и яркостью цвета.

Купить можно по ссылке.

Ручки в виде спичек

Можете поспорить с коллегами, что напишете сегодняшний список дел с помощью спички. Тем более что у вас их целый коробок, целых 20 штук!

Приобрести можно по ссылке.

Закладки-мотиваторы

Магнитные закладки с милым дизайном и мотивирующими надписями поднимут настроение даже в самый грустный день. Прекрасный подарок и для ребенка, и для взрослого.

Купить можно тут.

Пробковый кактус

Этот кактус не нужно поливать и пересаживать. При этом он может принести немалую пользу, например помочь вам организовать пространство на офисном столе. К нему можно прикреплять фото, стикеры, а в горшок забросить важные мелочи.

Приобрести можно тут.

Набор канцелярских мелочей

Скрепки, кнопки и зажимы всегда пригодятся на работе. Однако этот набор создан не только для того, чтобы приносить практическую пользу. Он еще и разбавляет скучную офисную атмосферу приятной эстетикой пастельных тонов.

Купить можно здесь.

Стикеры-котики

Как известно, котиков много не бывает. Поэтому такой набор стикеров не будет лишним в вашей офисной или домашней коллекции. В комплекте идет ручка, так что сразу можно будет писать белым по черному.

Приобрести можно здесь.

Дневник «Маленький принц»

Куда же записывать свои мысли, мечты и сны, как не в такой дневник? Волшебное оформление в стиле мудрой сказки Сент-Экзюпери делает его желанным аксессуаром и замечательным подарком.

Купить можно по ссылке.

#Дмитрий Митраков#Покупки#Все материалы авторов#Школа
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