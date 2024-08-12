Канцелярские чудеса: 9 необычных товаров, которые взорвут ваше воображение

Posted 12 августа, 09:11
Published 12 августа, 09:11
Modified 14 сентября, 17:55
Updated 14 сентября, 17:55
Пожалуй, это самый полезный попкорн в мире. У него есть только один недостаток — им не перекусишь на перемене. Зато такой забавный аксессуар не оставит равнодушными даже взрослых.
Интересный карандаш с секретом. Он подойдет тем, кто мечтает, помимо рисования, попробовать себя еще и в садоводстве. В кончике канцтовара находятся семена прованских трав. Когда карандаш испишется, посадите их в землю и вырастите свой душистый урожай.
От такой оригинальной вещицы не откажется ни школьник, ни студент-медик. Помимо оригинального дизайна, текстовыделители отличаются достойным качеством и яркостью цвета.
Можете поспорить с коллегами, что напишете сегодняшний список дел с помощью спички. Тем более что у вас их целый коробок, целых 20 штук!
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Магнитные закладки с милым дизайном и мотивирующими надписями поднимут настроение даже в самый грустный день. Прекрасный подарок и для ребенка, и для взрослого.
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Этот кактус не нужно поливать и пересаживать. При этом он может принести немалую пользу, например помочь вам организовать пространство на офисном столе. К нему можно прикреплять фото, стикеры, а в горшок забросить важные мелочи.
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Скрепки, кнопки и зажимы всегда пригодятся на работе. Однако этот набор создан не только для того, чтобы приносить практическую пользу. Он еще и разбавляет скучную офисную атмосферу приятной эстетикой пастельных тонов.
Как известно, котиков много не бывает. Поэтому такой набор стикеров не будет лишним в вашей офисной или домашней коллекции. В комплекте идет ручка, так что сразу можно будет писать белым по черному.
Куда же записывать свои мысли, мечты и сны, как не в такой дневник? Волшебное оформление в стиле мудрой сказки Сент-Экзюпери делает его желанным аксессуаром и замечательным подарком.
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