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Posted 29 августа, 11:35

Published 29 августа, 11:35

Modified 10 сентября, 05:03

Updated 10 сентября, 05:03

Он уехал, а она осталась: как сохранить любовь и отношения на расстоянии

Отношения на расстоянии: четыре секрета, которые не дадут угаснуть виртуальному роману

29 августа 2024, 11:35
Фото: Изображение Midjourney
Он уехал, а она осталась: как сохранить любовь и отношения на расстоянии
Сегодня, когда основная масса знакомств перекочевала в интернет, границы стали открытыми, а люди — более мобильными, отношения на расстоянии стали чем-то само собой разумеющимся. Только вот, как показывает жизнь, они не бывают долгими. Что же нужно делать, чтобы поддерживать искру взаимных чувств?

Психологи предложили несколько лайфхаков, которые помогут сохранить душевное тепло влюбленных, разделенных расстояниями.

Будьте на связи

Для того, чтобы отношения на расстоянии не угасли, важно все время поддерживать контакт с партнером. Сегодня с этим нет проблем — существуют мессенджеры с видеозвонками. Можно созваниваться каждый вечер или выходной. Да и переписку можно сделать живой и эмоциональной. Так, в Telegram можно создать собственный набор стикеров из совместных фото и использовать их вместо эмодзи, чтобы делиться с любимым человеком своим настроением и эмоциями.

Делитесь впечатлениями

Часто бывает так, что во время разлуки общение становится пресным, влюбленные ограничиваются стандартным «как дела?». Психологи отмечают, что это очень плохой знак. Необходимо делать коммуникацию яркой и запоминающейся. Можно даже продумать совместный досуг — онлайн-просмотр фильма, прослушивание интересных лекций, посещение виртуальных экскурсий. Обсуждайте увиденное и услышанное, делитесь впечатлениями. Возьмите за правило каждый раз рассказывать партнеру что-то новое.

Для того, чтобы отношения на расстоянии не угасли, важно все время поддерживать контакт с партнеромДля того, чтобы отношения на расстоянии не угасли, важно все время поддерживать контакт с партнером
Для того, чтобы отношения на расстоянии не угасли, важно все время поддерживать контакт с партнером. Фото: 1MI

Не забывайте про даты

Когда вы далеко друг от друга, важно ставить во главу угла то, что ценно для вас обоих. Например, день, когда вы познакомились. В этот день нужно по-особенному напомнить о себе. Заранее позаботьтесь о подарке или другом сюрпризе — виртуальном. Это может быть оригинальное видеопоздравление.

Не позволяйте себе унывать

Не позволяйте даже легкой хандре овладеть вами. Гоните от себя грустные мысли. Помогут концентрация на работе, учебе, хобби, общении с новыми интересными людьми или занятия спортом. Отвлекаясь, вы гораздо легче перенесете временное расставание, а когда произойдет долгожданная встреча, будет что рассказать друг другу.

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#Алла Хан#Общество#Отношения#Все материалы авторов
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