Отношения на расстоянии: четыре секрета, которые не дадут угаснуть виртуальному роману

Posted 29 августа, 11:35
Published 29 августа, 11:35
Modified 10 сентября, 05:03
Updated 10 сентября, 05:03
Психологи предложили несколько лайфхаков, которые помогут сохранить душевное тепло влюбленных, разделенных расстояниями.
Для того, чтобы отношения на расстоянии не угасли, важно все время поддерживать контакт с партнером. Сегодня с этим нет проблем — существуют мессенджеры с видеозвонками. Можно созваниваться каждый вечер или выходной. Да и переписку можно сделать живой и эмоциональной. Так, в Telegram можно создать собственный набор стикеров из совместных фото и использовать их вместо эмодзи, чтобы делиться с любимым человеком своим настроением и эмоциями.
Часто бывает так, что во время разлуки общение становится пресным, влюбленные ограничиваются стандартным «как дела?». Психологи отмечают, что это очень плохой знак. Необходимо делать коммуникацию яркой и запоминающейся. Можно даже продумать совместный досуг — онлайн-просмотр фильма, прослушивание интересных лекций, посещение виртуальных экскурсий. Обсуждайте увиденное и услышанное, делитесь впечатлениями. Возьмите за правило каждый раз рассказывать партнеру что-то новое.
Когда вы далеко друг от друга, важно ставить во главу угла то, что ценно для вас обоих. Например, день, когда вы познакомились. В этот день нужно по-особенному напомнить о себе. Заранее позаботьтесь о подарке или другом сюрпризе — виртуальном. Это может быть оригинальное видеопоздравление.
Не позволяйте даже легкой хандре овладеть вами. Гоните от себя грустные мысли. Помогут концентрация на работе, учебе, хобби, общении с новыми интересными людьми или занятия спортом. Отвлекаясь, вы гораздо легче перенесете временное расставание, а когда произойдет долгожданная встреча, будет что рассказать друг другу.
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