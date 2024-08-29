Отношения на расстоянии: четыре секрета, которые не дадут угаснуть виртуальному роману

Для того, чтобы отношения на расстоянии не угасли, важно все время поддерживать контакт с партнером. Сегодня с этим нет проблем — существуют мессенджеры с видеозвонками. Можно созваниваться каждый вечер или выходной. Да и переписку можно сделать живой и эмоциональной. Так, в Telegram можно создать собственный набор стикеров из совместных фото и использовать их вместо эмодзи, чтобы делиться с любимым человеком своим настроением и эмоциями.