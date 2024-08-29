Эту моду хочется забыть: тренды из 2000-х, за которые сейчас становится стыдно

Posted 29 августа, 16:06
Published 29 августа, 16:06
Modified 10 сентября, 05:52
Updated 10 сентября, 05:52
Бледность была не в чести у трендсеттеров тех лет. Забота о здоровье, по всей видимости, тоже. Поэтому красотки из нулевых активно пользовались автозагаром и регулярно посещали солярий. Это давало неестественный эффект грязного загара, но что поделать — тренд есть тренд.
Мода на туники давала красавицам простор для создания интересных образов. Однако некоторым, видимо, не хватило длины, и они решили носить поверх джинсов легкие платья. Получилось, мягко говоря, странновато.
Помните эти теплые костюмы, в которых явно не пойдешь в спортзал? Все бы ничего, но заниженная талия и неестественно яркие цвета просто «убивали» образы с такими комплектами.
Не хочешь носить платье с джинсами? Носи его с леггинсами! Ведь для девушки из нулевых это обязательная часть гардероба. В самих леггинсах, к слову, нет ничего плохого, однако в сочетании с некоторыми вещами они сильно укорачивают ноги.
Сложные методы окрашивания, к которым привыкли современные красавицы, тогда еще не практиковались. Существовало только контрастное мелирование с резкими переходами от светлых прядей к темным. Тогда это выглядело оригинально и красиво, а сейчас тянет разве что на дебютную работу неумелого парикмахера.
Ничто так не подчеркивает длину и красоту ног, как изящные короткие шорты. Однако и тут модницы нулевых перешли границы дозволенного — в моду вошли микрошорты, которые толком не прикрывали даже ягодицы. По сути, это были джинсовые трусы, которые смотрелись уместно далеко не в каждом образе.
Заниженная талия позволяла продемонстрировать миру нижнее белье, и это считалось вполне уместным. Красотки покупали стринги со стразами, чтобы завоевать максимум мужского внимания.
Пожалуй, главный тренд тех лет — максимально заниженная талия. Прекрасный способ показать игривые стринги и плоский животик, даже если он не совсем плоский. Все мы помним отчаянных модниц, сочетающих на своих весьма плотных фигурах заниженные джинсы и короткие топы.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14