Эту моду хочется забыть: тренды из 2000-х, за которые сейчас становится стыдно

Не хочешь носить платье с джинсами? Носи его с леггинсами! Ведь для девушки из нулевых это обязательная часть гардероба. В самих леггинсах, к слову, нет ничего плохого, однако в сочетании с некоторыми вещами они сильно укорачивают ноги.