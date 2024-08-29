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Posted 29 августа, 16:06

Published 29 августа, 16:06

Modified 10 сентября, 05:52

Updated 10 сентября, 05:52

Девушка в стиле 2000-х

Эту моду хочется забыть: тренды из 2000-х, за которые сейчас становится стыдно

29 августа 2024, 16:06
Фото: 1MI
Девушка в стиле 2000-х
Мода — капризная дама со своими причудами. Ее тренды быстро сменяются один на другой, а нам лишь остается с удивлением спрашивать: «Неужели мы когда-то такое носили?» Вспоминаем самые странные модные тренды нулевых.

Автозагар

Бледность была не в чести у трендсеттеров тех лет. Забота о здоровье, по всей видимости, тоже. Поэтому красотки из нулевых активно пользовались автозагаром и регулярно посещали солярий. Это давало неестественный эффект грязного загара, но что поделать — тренд есть тренд.

Платье поверх джинсов

Мода на туники давала красавицам простор для создания интересных образов. Однако некоторым, видимо, не хватило длины, и они решили носить поверх джинсов легкие платья. Получилось, мягко говоря, странновато.

Вельветовые спортивные костюмы

Помните эти теплые костюмы, в которых явно не пойдешь в спортзал? Все бы ничего, но заниженная талия и неестественно яркие цвета просто «убивали» образы с такими комплектами.

Леггинсы

Не хочешь носить платье с джинсами? Носи его с леггинсами! Ведь для девушки из нулевых это обязательная часть гардероба. В самих леггинсах, к слову, нет ничего плохого, однако в сочетании с некоторыми вещами они сильно укорачивают ноги.

Мелирование

Сложные методы окрашивания, к которым привыкли современные красавицы, тогда еще не практиковались. Существовало только контрастное мелирование с резкими переходами от светлых прядей к темным. Тогда это выглядело оригинально и красиво, а сейчас тянет разве что на дебютную работу неумелого парикмахера.

Очень короткие шорты

Ничто так не подчеркивает длину и красоту ног, как изящные короткие шорты. Однако и тут модницы нулевых перешли границы дозволенного — в моду вошли микрошорты, которые толком не прикрывали даже ягодицы. По сути, это были джинсовые трусы, которые смотрелись уместно далеко не в каждом образе.

Стринги напоказ

Заниженная талия позволяла продемонстрировать миру нижнее белье, и это считалось вполне уместным. Красотки покупали стринги со стразами, чтобы завоевать максимум мужского внимания.

Низкая посадка

Пожалуй, главный тренд тех лет — максимально заниженная талия. Прекрасный способ показать игривые стринги и плоский животик, даже если он не совсем плоский. Все мы помним отчаянных модниц, сочетающих на своих весьма плотных фигурах заниженные джинсы и короткие топы.

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#Елена Гончарова#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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