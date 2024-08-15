Слитные купальники, которые сделают вас стройнее

Слитные купальники выполняются из разных материалов. Если на пляже вы хотите поразить всех стройной фигурой, выбирайте модели из гладких тканей, плотно облегающих, возможно даже с эффектом утягивания. А вот от купальников из тонких материалов, которые собираются в складки, и из жатой ткани стоит отказаться.