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Posted 15 августа, 07:09

Published 15 августа, 07:09

Modified 10 сентября, 05:39

Updated 10 сентября, 05:39

Слитные купальники, которые сделают вас стройнее

Слитные купальники, которые сделают вас стройнее

15 августа 2024, 07:09
Фото: woman.ru
Слитные купальники, которые сделают вас стройнее
Отпуск не за горами, а довести фигуру до совершенства пока не удается? Вам поможет правильно подобранный слитный купальник — рассказываем, как выбрать его так, чтобы ваше телосложение выглядело идеальным.

Спортивные модели

Спортивные модели слитных купальников — прекрасный вариант для тех, кто хочет выглядеть стройнее. Они подтягивают фигуру и обеспечивают ощущение комфорта за счет идеальной посадки.

Монокини

Любой купальник фасона монокини способен подчеркнуть стройность фигуры или визуально избавить от пары-тройки лишних килограммов. Можете остановить выбор на модели, дополненной тонкими бретелями, или на купальнике с открытой спиной либо с декольте. Важно, чтобы вырезы на бедрах были глубокими, — это подчеркнет стройность вашей фигуры.

Расцветка

Многое зависит от расцветки слитного купальника. К примеру, крупные принты сведут на нет весь эффект стройности, так что отдавайте предпочтение либо однотонным моделям, либо купальникам с мелкими принтами. Не самым удачным вариантом станет купальник с горизонтальным рисунком. А вот модель с декоративными разрезами на талии, напротив, сбалансирует силуэт.

Ткань

Слитные купальники выполняются из разных материалов. Если на пляже вы хотите поразить всех стройной фигурой, выбирайте модели из гладких тканей, плотно облегающих, возможно даже с эффектом утягивания. А вот от купальников из тонких материалов, которые собираются в складки, и из жатой ткани стоит отказаться.

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#Мария Казак#Мода#Все материалы авторов#Стиль
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