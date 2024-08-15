Змеиный принт в одежде — новый хит осени 2024 года

Posted 15 августа, 07:22
Published 15 августа, 07:22
Modified 10 сентября, 05:39
Updated 10 сентября, 05:39
Эффектный и оригинальный змеиный принт покоряет подиумы, и уже осенью он будет в гардеробе каждой модницы. В 2024 году носить его можно будет в формате тотал-лук — то есть в рамках одного образа все предметы одежды и даже обувь могут и должны быть со змеиным принтом. Пример — образ с водолазкой, брюками и ботильонами, а также с украшениями в виде змей. Смело, но эффектно!
Если смелые эксперименты не для вас, остановитесь на универсальном и нейтральном варианте — комбинация одного предмета со змеиным принтом и базовых элементов. Пример — сапоги под змеиную кожу плюс сдержанное платье или юбка. Еще один вариант — брюки со змеиным принтом и белоснежная рубашка либо блузка. А сумка под змеиную кожу и вовсе подойдет к любому ансамблю. Важное правило — все предметы образа, кроме акцентного, должны быть однотонными.
Змеиный принт создан для того, чтобы экспериментировать с ним. Смело решайтесь и обязательно учитывайте обстоятельства. Собираетесь на выставку? Выбирайте обувь из змеиной кожи с платьем нежного и спокойного цвета. Идете на вечеринку? Ваш выбор — эффектная юбка со змеиным принтом, например под кожу питона, и однотонный топ.
Змеиный принт — смелое решение, и, если вы пока еще не готовы к нему в своей одежде, но хотите быть в тренде, выбирайте аксессуары. Как и сумка, они гарантированно впишутся в ваш образ. Сапоги, ботильоны, клатч, даже брючный ремень со змеиным принтом добавят вашему образу индивидуальности и сделают его модным осенью 2024 года.
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