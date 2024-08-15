Змеиный принт в одежде — новый хит осени 2024 года

Эффектный и оригинальный змеиный принт покоряет подиумы, и уже осенью он будет в гардеробе каждой модницы. В 2024 году носить его можно будет в формате тотал-лук — то есть в рамках одного образа все предметы одежды и даже обувь могут и должны быть со змеиным принтом. Пример — образ с водолазкой, брюками и ботильонами, а также с украшениями в виде змей. Смело, но эффектно!