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Posted 29 августа, 12:06

Published 29 августа, 12:06

Modified 10 сентября, 05:58

Updated 10 сентября, 05:58

Дачу Пугачевой сдает ее внук: он вернулся из США в Россию

Два миллиона в месяц: вернувшийся из США внук Пугачевой сдает дачу Примадонны

29 августа 2024, 12:06
Фото: соцсети
Дачу Пугачевой сдает ее внук: он вернулся из США в Россию
Продать дачу Аллы Пугачевой пока не получается, поэтому она сдается в аренду, этим занимается внук примадонны, вернувшийся в Россию из США.

Почему дачу Пугачевой не получается продать

Несколько лет назад певица Алла Пугачева подарила Никите Преснякову, своему внуку, дачу на Истре. Однако Пресняков, судя по всему, жить на даче не собирался, поэтому сразу же после оформления дома в собственность решил ее продать. Первая попытка успехом не увенчалась — внук выставил довольно высокую стоимость, и вскоре он решил ее снизить — до 125 миллионов рублей, тогда как сначала он планировал продать недвижимость за 225 миллионов рублей. Однако и на этом этапе его ждала неудача — выяснилось, что есть проблемы с документами на дом, поскольку Пугачева не переоформила на Преснякова пристань.

Все это, вероятно, вынудило Никиту Преснякова вернуться в Россию из США, чтобы вплотную заняться проблемной дачей.

За сколько Пресняков сдает дачу Пугачевой

Решение вопросов, связанных с оформлением пристани на даче Пугачевой, обошлись Никите Преснякову в крупную сумму. Внук примадонны решил вернуть хотя бы часть потраченных средств и принял решение сдавать дом в аренду.

Стоимость аренды дачи Аллы Пугачевой — 2 миллиона рублей в месяц. Такая цена предлагается тем, кто захочет снять дачу в Подмосковье на долгий срок — минимум на 11 месяцев. Тем, кто захочет снять дачу на год и более, предлагается другой вариант — 1,8 миллиона рублей. Дополнительно за 90 тысяч рублей в месяц арендаторы могут пользоваться услугами управляющей, которая занимается готовкой, стиркой и уборкой.

Дачу на Истре Пугачева построила в 1999 году. Это трехэтажный дом с дорогим ремонтом и мебелью, в нем шесть спален, бильярдная комната, кинотеатр, а также бассейн, хамам, спа. В объявлении уточняется, что ремонта дом не требует, поскольку в 2020 году была проведена его реконструкция.

Чем еще занимается внук Пугачевой в России

По прибытии в Россию Никита Пресняков отправился в Ростов-на-Дону, откуда родом его супруга, Алена Краснова. Затем Пресняков поехал в Испанию, где находится его отец, Владимир Пресняков-младший.

В некоторых источниках появилась информация, когда сама Пугачева вернется в Россию. Называется конкретный срок — конец августа. Причина возвращения — необходимость решить вопросы, связанные с имуществом.

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