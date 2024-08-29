Два миллиона в месяц: вернувшийся из США внук Пугачевой сдает дачу Примадонны

Posted 29 августа, 12:06
Published 29 августа, 12:06
Modified 10 сентября, 05:58
Updated 10 сентября, 05:58
Несколько лет назад певица Алла Пугачева подарила Никите Преснякову, своему внуку, дачу на Истре. Однако Пресняков, судя по всему, жить на даче не собирался, поэтому сразу же после оформления дома в собственность решил ее продать. Первая попытка успехом не увенчалась — внук выставил довольно высокую стоимость, и вскоре он решил ее снизить — до 125 миллионов рублей, тогда как сначала он планировал продать недвижимость за 225 миллионов рублей. Однако и на этом этапе его ждала неудача — выяснилось, что есть проблемы с документами на дом, поскольку Пугачева не переоформила на Преснякова пристань.
Все это, вероятно, вынудило Никиту Преснякова вернуться в Россию из США, чтобы вплотную заняться проблемной дачей.
Решение вопросов, связанных с оформлением пристани на даче Пугачевой, обошлись Никите Преснякову в крупную сумму. Внук примадонны решил вернуть хотя бы часть потраченных средств и принял решение сдавать дом в аренду.
Стоимость аренды дачи Аллы Пугачевой — 2 миллиона рублей в месяц. Такая цена предлагается тем, кто захочет снять дачу в Подмосковье на долгий срок — минимум на 11 месяцев. Тем, кто захочет снять дачу на год и более, предлагается другой вариант — 1,8 миллиона рублей. Дополнительно за 90 тысяч рублей в месяц арендаторы могут пользоваться услугами управляющей, которая занимается готовкой, стиркой и уборкой.
Дачу на Истре Пугачева построила в 1999 году. Это трехэтажный дом с дорогим ремонтом и мебелью, в нем шесть спален, бильярдная комната, кинотеатр, а также бассейн, хамам, спа. В объявлении уточняется, что ремонта дом не требует, поскольку в 2020 году была проведена его реконструкция.
По прибытии в Россию Никита Пресняков отправился в Ростов-на-Дону, откуда родом его супруга, Алена Краснова. Затем Пресняков поехал в Испанию, где находится его отец, Владимир Пресняков-младший.
В некоторых источниках появилась информация, когда сама Пугачева вернется в Россию. Называется конкретный срок — конец августа. Причина возвращения — необходимость решить вопросы, связанные с имуществом.
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