Два миллиона в месяц: вернувшийся из США внук Пугачевой сдает дачу Примадонны

Несколько лет назад певица Алла Пугачева подарила Никите Преснякову, своему внуку, дачу на Истре. Однако Пресняков, судя по всему, жить на даче не собирался, поэтому сразу же после оформления дома в собственность решил ее продать. Первая попытка успехом не увенчалась — внук выставил довольно высокую стоимость, и вскоре он решил ее снизить — до 125 миллионов рублей, тогда как сначала он планировал продать недвижимость за 225 миллионов рублей. Однако и на этом этапе его ждала неудача — выяснилось, что есть проблемы с документами на дом, поскольку Пугачева не переоформила на Преснякова пристань.