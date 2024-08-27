Создаем комфорт для пожилых: 9 обязательных предметов для дома

Поручни в ванной комнате, около унитаза и в коридоре помогут избежать падений. Важно выбрать поручни из прочных материалов, таких как нержавеющая сталь, и установить их на удобной высоте. Поручни должны выдерживать значительный вес, особенно около раковины, где на них часто опираются всем телом.