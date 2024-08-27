Создаем комфорт для пожилых: 9 обязательных предметов для дома

Posted 27 августа, 12:53
Published 27 августа, 12:53
Modified 10 сентября, 06:28
Updated 10 сентября, 06:28
Избыточная мебель затрудняет передвижение, особенно если человек пользуется тростью или инвалидной коляской. Ковры могут стать причиной спотыкания, поэтому лучше их убрать. Если это невозможно, закрепите ковры двусторонним скотчем, чтобы они не скользили.
Поручни в ванной комнате, около унитаза и в коридоре помогут избежать падений. Важно выбрать поручни из прочных материалов, таких как нержавеющая сталь, и установить их на удобной высоте. Поручни должны выдерживать значительный вес, особенно около раковины, где на них часто опираются всем телом.
Для пожилых людей может быть сложно вставать с низкого унитаза. Специальные накладки увеличивают высоту и облегчают процесс подъема. Также можно заменить унитаз на высокий, что снизит нагрузку на суставы и уменьшит риск падения.
Ванная часто становится зоной повышенной опасности. Чтобы безопасно использовать ванну, установите противоскользящие ступени и сиденье. Ступени помогут преодолевать высокий бортик ванны, а сиденье облегчит процесс купания.
В ряде случаев душевая кабина может быть более удобной, чем ванна. Кабина с низким поддоном и антискользящим покрытием снижает риск падений и травм. Внутри кабины можно установить поручни и поставить табуретку для удобства.
Для людей с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата сидячая ванна с дверцей станет оптимальным решением. Такая ванна позволяет избежать необходимости подниматься и перешагивать через бортик, а антискользящее покрытие и регулируемый душ обеспечат комфорт и безопасность.
В зоне ванны и унитаза обязательно используйте противоскользящие коврики. Они предотвратят скольжение на мокрой плитке и помогут избежать опасных падений. Выбирайте коврики, которые хорошо фиксируются на полу.
Острые углы мебели могут стать причиной травм, особенно если у человека ухудшилось зрение или он страдает головокружением. Мягкие накладки на углы мебели помогут защитить пожилого человека от ушибов.
Переступание через пороги может быть сложным для пожилых людей. Установка резиновых пандусов упростит передвижение по квартире, особенно если человек пользуется инвалидной коляской или ходунками. Пандусы можно установить на пороги в любой комнате, что сделает пространство более доступным и безопасным, написал journal.tinkoff.ru.
Эти изменения помогут создать безопасную и комфортную среду для пожилого человека, снижая риск травм и облегчая повседневные задачи.
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